Dwustronne ostrze nożyc do żywopłotu HT 650/36 Bp, wytwarzane z użyciem cięcia laserowego i szlifowania techniką diamentową, to użyteczne, bezemisyjne urządzenie do formowania i cięcia żywopłotów i krzewów. Dwie prędkości cięcia umożliwiają urządzeniu łatwe dostosowanie się do bieżącego zadania, podczas gdy zintegrowany system hamujący zapobiegający zablokowaniu się urządzenia skutecznie zapobiega przerwom w pracy i zwiększa bezpieczeństwo użytkownika. Ruchomy uchwyt umożliwia cięcie boków żywopłotu bez bólu stawów. Innowacyjny system nośny dostępny oddzielnie zapewnia większy komfort i umożliwia dłuższą pracę bez zmęczenia.