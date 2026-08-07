Kärcher HT 650/36 - Profesjonalne nożyce do żywopłotu akumulatorowe (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Profesjonalne akumulatorowe nożyce do żywopłotu Kärcher HT 650/36 o długości prowadnicy 65 cm, wyposażone w dwustronne ostrze, oferują dwie prędkości cięcia. Zintegrowany system hamujący akumulatorowych nożyc do żywopłotu Kärcher HT 650/36 zapewnia bezpieczeństwo, a ruchomy uchwyt gwarantuje komfort użytkowania.
Dwustronne ostrze nożyc do żywopłotu HT 650/36 Bp, wytwarzane z użyciem cięcia laserowego i szlifowania techniką diamentową, to użyteczne, bezemisyjne urządzenie do formowania i cięcia żywopłotów i krzewów. Dwie prędkości cięcia umożliwiają urządzeniu łatwe dostosowanie się do bieżącego zadania, podczas gdy zintegrowany system hamujący zapobiegający zablokowaniu się urządzenia skutecznie zapobiega przerwom w pracy i zwiększa bezpieczeństwo użytkownika. Ruchomy uchwyt umożliwia cięcie boków żywopłotu bez bólu stawów. Innowacyjny system nośny dostępny oddzielnie zapewnia większy komfort i umożliwia dłuższą pracę bez zmęczenia.
Cechy i zalety
Ergonomiczny, obrotowych uchwytRegulowany tylny uchwyt do wygodnego cięcia boków żywopłotu. Chroni stawy i zmniejsza objawy zmęczenia.
Osłona zabezpieczającaOsłona ostrza i uchwytu zapobiega uszkodzeniom i zwiększa bezpieczeństwo. Zapobiega uszkodzeniom noży podczas pracy blisko przeszkód.
Dwie prędkości cięciaDwie prędkości cięcia zapewniające zawsze optymalne efekty.
Ucho do stelażu do noszenia
- Wygodna praca bez zmęczenia dzięki równemu rozkładowi ciężaru.
- Nie ogranicza swobody ruchu użytkownika.
Dwustronne ostrze cięte laserowo i szlifowanie techniką diamentową
- Precyzyjne, idealne cięcie.
- Tnie bez problemu nawet grube gałęzie.
Silnik bezszczotkowy
- Minimalny nakład pracy związany z konserwacją i długi okres eksploatacji.
- Nie generuje dużo ciepła i zapewnia wysoką wydajność.
Pełna elastyczność z platformą Kärcher 36 V
- Akumulator można szybko przełożyć do innego urządzenia.
- Zwiększa produktywność i bezpieczeństwo podczas pracy.
Brak emisji spalin / CO₂
- Chroni środowisko i zdrowie użytkownika.
Niższy poziom wibracji w porównaniu do pił spalinowych
- Długa praca bez wysiłku.
- Chroni zdrowie użytkownika.
Nawet o 90% niższe koszty obsługi i konserwacji w porównaniu do narzędzi spalinowych
- Szczególnie ekonomiczna z uwagi na brak kosztów paliwa.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Długość cięcia (mm)
|650
|Odległość pomiędzy ostrzami (mm)
|33
|Regulacja prędkości
|tak
|Zakresy prędkości
|2
|Rodzaj noży koszących
|cięte laserowo, szlifowane techniką diamentową
|Prędkość ostrza (cięć/min)
|Poziom 1: 2800 / Poziom 2: 3200
|Napięcie (V)
|36
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 80 (6,0 Ah) / maks. 100 (7,5 Ah)
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|6,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1130 x 270 x 230
Zakres dostawy
- Wersja: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Osłona noży
- Zabezpieczenie przed zacięciem
- Osłona kontrolna
- Uchwyt: obrotowa
- System antyblokujący
- Uchwyt do zawieszania urządzenia
Zastosowania
- Do formowania i przycinania żywopłotów i krzewów
- Idealne do stosowania w miejscach publicznych, na działkach i w ogrodach
Akcesoria
Części zamienne
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