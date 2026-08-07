Kärcher HT 650/36 - Profesjonalne nożyce do żywopłotu akumulatorowe (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Profesjonalne akumulatorowe nożyce do żywopłotu Kärcher HT 650/36 o długości prowadnicy 65 cm, wyposażone w dwustronne ostrze, oferują dwie prędkości cięcia. Zintegrowany system hamujący akumulatorowych nożyc do żywopłotu Kärcher HT 650/36 zapewnia bezpieczeństwo, a ruchomy uchwyt gwarantuje komfort użytkowania.

Dwustronne ostrze nożyc do żywopłotu HT 650/36 Bp, wytwarzane z użyciem cięcia laserowego i szlifowania techniką diamentową, to użyteczne, bezemisyjne urządzenie do formowania i cięcia żywopłotów i krzewów. Dwie prędkości cięcia umożliwiają urządzeniu łatwe dostosowanie się do bieżącego zadania, podczas gdy zintegrowany system hamujący zapobiegający zablokowaniu się urządzenia skutecznie zapobiega przerwom w pracy i zwiększa bezpieczeństwo użytkownika. Ruchomy uchwyt umożliwia cięcie boków żywopłotu bez bólu stawów. Innowacyjny system nośny dostępny oddzielnie zapewnia większy komfort i umożliwia dłuższą pracę bez zmęczenia.

Cechy i zalety
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HT 650/36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki): Ergonomiczny, obrotowych uchwyt
Ergonomiczny, obrotowych uchwyt
Regulowany tylny uchwyt do wygodnego cięcia boków żywopłotu. Chroni stawy i zmniejsza objawy zmęczenia.
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HT 650/36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki): Osłona zabezpieczająca
Osłona zabezpieczająca
Osłona ostrza i uchwytu zapobiega uszkodzeniom i zwiększa bezpieczeństwo. Zapobiega uszkodzeniom noży podczas pracy blisko przeszkód.
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HT 650/36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki): Dwie prędkości cięcia
Dwie prędkości cięcia
Dwie prędkości cięcia zapewniające zawsze optymalne efekty.
Ucho do stelażu do noszenia
  • Wygodna praca bez zmęczenia dzięki równemu rozkładowi ciężaru.
  • Nie ogranicza swobody ruchu użytkownika.
Dwustronne ostrze cięte laserowo i szlifowanie techniką diamentową
  • Precyzyjne, idealne cięcie.
  • Tnie bez problemu nawet grube gałęzie.
Silnik bezszczotkowy
  • Minimalny nakład pracy związany z konserwacją i długi okres eksploatacji.
  • Nie generuje dużo ciepła i zapewnia wysoką wydajność.
Pełna elastyczność z platformą Kärcher 36 V
  • Akumulator można szybko przełożyć do innego urządzenia.
  • Zwiększa produktywność i bezpieczeństwo podczas pracy.
Brak emisji spalin / CO₂
  • Chroni środowisko i zdrowie użytkownika.
Niższy poziom wibracji w porównaniu do pił spalinowych
  • Długa praca bez wysiłku.
  • Chroni zdrowie użytkownika.
Nawet o 90% niższe koszty obsługi i konserwacji w porównaniu do narzędzi spalinowych
  • Szczególnie ekonomiczna z uwagi na brak kosztów paliwa.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Długość cięcia (mm) 650
Odległość pomiędzy ostrzami (mm) 33
Regulacja prędkości tak
Zakresy prędkości 2
Rodzaj noży koszących cięte laserowo, szlifowane techniką diamentową
Prędkość ostrza (cięć/min) Poziom 1: 2800 / Poziom 2: 3200
Napięcie (V) 36
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 80 (6,0 Ah) / maks. 100 (7,5 Ah)
Waga bez akcesoriów (kg) 4,5
Waga z opakowaniem (kg) 6,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1130 x 270 x 230

Zakres dostawy

  • Wersja: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Osłona noży
  • Zabezpieczenie przed zacięciem
  • Osłona kontrolna
  • Uchwyt: obrotowa
  • System antyblokujący
  • Uchwyt do zawieszania urządzenia
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HT 650/36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HT 650/36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HT 650/36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Zastosowania
  • Do formowania i przycinania żywopłotów i krzewów
  • Idealne do stosowania w miejscach publicznych, na działkach i w ogrodach
Akcesoria
Części zamienne

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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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