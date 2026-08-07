Podkaszarka akumulatorowa BCU 260/36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Podkaszarka akumulatorowa BCU 260/36 Bp bez problemu radzi sobie z trudnymi zadaniami, takimi jak: usuwanie uporczywej, niekontrolowanej roślinności lub gęstego mchu. Jest ponadto wygodna w obsłudze. Wymienny akumulator 36 V oraz szybka ładowarka wymagają dokupienia.
Bezemisyjna podkaszarka akumulatorowa BCU 260/36 Bp doskonale łączy w sobie wysoką funkcjonalność i najwyższą ergonomię dla użytkownika. Urządzenie jest szybko gotowe do użytku i z łatwością radzi sobie z nawet najtrudniejszymi zadaniami, w tym uporczywą, niekontrolowaną roślinnością, twardą trawą lub gęstym mchem. Dzięki indywidualnie regulowanemu, ergonomicznemu podwójnemu uchwytowi dobrze leży w dłoniach i jest doskonale wyważone, co znacząco ułatwia jego obsługę bez zmęczenia. Niski poziom ciśnienia akustycznego generowany podczas pracy urządzenia sprawia, że można je używać w obszarach wrażliwych na hałas jako podkaszarka do trawników z odpowiednimi akcesoriami.
Cechy i zalety
Ergonomiczny uchwyt oburęcznyDługa praca bez wysiłku. Optymalny, zrównoważony rozkład masy umożliwiający pracę bez zmęczenia.
Pas na dwa ramionaWygodne użytkowanie, szczególnie nadaje się do długiego czasu pracy. Rozkład masy na dużej powierzchni zmniejsza uczucie zmęczenia.
Regulacja obrotówMożna dostosować do konkretnego zastosowania. Wydłużony czas pracy.
Nóż do wycinania zarośli
- Wydajny, wytrzymały nóż wykonany z hartowanej stali.
Solidna głowica podkaszarki
- Można używać jako podkaszarki do trawnika z oddzielnymi akcesoriami (głowica podkaszarki i osłona).
Silnik bezszczotkowy
- Minimalny nakład pracy związany z konserwacją i długi okres eksploatacji.
- Nie generuje dużo ciepła i zapewnia wysoką wydajność.
Gotowa do natychmiastowego użytku dzięki technologii litowo-jonowej
- Uruchamiana za naciśnięciem przycisku.
- Samowystarczalna, bezpieczna, bez kabli.
Pełna elastyczność z platformą Kärcher 36 V
- Akumulator można szybko przełożyć do innego urządzenia.
- Zwiększa produktywność i bezpieczeństwo podczas pracy.
Brak emisji spalin / CO₂
- Chroni środowisko i zdrowie użytkownika.
Niższy poziom wibracji w porównaniu do pił spalinowych
- Długa praca bez wysiłku.
- Chroni zdrowie użytkownika.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Liczba noży
|3
|Prędkość (obr./min)
|Poziom 1: 4600 / Poziom 2: 5600
|Podkaszarka
|Noże
|Średnica okręgu cięcia (cm)
|26
|Napięcie (V)
|36
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 55 (6,0 Ah) / maks. 70 (7,5 Ah)
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|6,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1803 x 644 x 364
Zakres dostawy
- Wersja: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Ergonomiczny uchwyt oburęczny
- Pas na dwa ramiona
- Klucz imbusowy
- Nóż do wycinania zarośli
Wideo
Zastosowania
- Nadaje się do koszenia długich, twardych traw, niekontrolowanej roślinności, uporczywego mchu i pnączy
- Do usuwania trawy i niekontrolowanej roślinności w trudno dostępnych miejscach
- Do koszenia trawy i niekontrolowanej roślinności na stokach
Akcesoria
Części zamienne
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