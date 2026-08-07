Bezemisyjna podkaszarka akumulatorowa BCU 260/36 Bp doskonale łączy w sobie wysoką funkcjonalność i najwyższą ergonomię dla użytkownika. Urządzenie jest szybko gotowe do użytku i z łatwością radzi sobie z nawet najtrudniejszymi zadaniami, w tym uporczywą, niekontrolowaną roślinnością, twardą trawą lub gęstym mchem. Dzięki indywidualnie regulowanemu, ergonomicznemu podwójnemu uchwytowi dobrze leży w dłoniach i jest doskonale wyważone, co znacząco ułatwia jego obsługę bez zmęczenia. Niski poziom ciśnienia akustycznego generowany podczas pracy urządzenia sprawia, że można je używać w obszarach wrażliwych na hałas jako podkaszarka do trawników z odpowiednimi akcesoriami.