Podkaszarka akumulatorowa BCU 260/36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Podkaszarka akumulatorowa BCU 260/36 Bp bez problemu radzi sobie z trudnymi zadaniami, takimi jak: usuwanie uporczywej, niekontrolowanej roślinności lub gęstego mchu. Jest ponadto wygodna w obsłudze. Wymienny akumulator 36 V oraz szybka ładowarka wymagają dokupienia.

Bezemisyjna podkaszarka akumulatorowa BCU 260/36 Bp doskonale łączy w sobie wysoką funkcjonalność i najwyższą ergonomię dla użytkownika. Urządzenie jest szybko gotowe do użytku i z łatwością radzi sobie z nawet najtrudniejszymi zadaniami, w tym uporczywą, niekontrolowaną roślinnością, twardą trawą lub gęstym mchem. Dzięki indywidualnie regulowanemu, ergonomicznemu podwójnemu uchwytowi dobrze leży w dłoniach i jest doskonale wyważone, co znacząco ułatwia jego obsługę bez zmęczenia. Niski poziom ciśnienia akustycznego generowany podczas pracy urządzenia sprawia, że można je używać w obszarach wrażliwych na hałas jako podkaszarka do trawników z odpowiednimi akcesoriami.

Cechy i zalety
Podkaszarka akumulatorowa BCU 260/36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki): Ergonomiczny uchwyt oburęczny
Ergonomiczny uchwyt oburęczny
Długa praca bez wysiłku. Optymalny, zrównoważony rozkład masy umożliwiający pracę bez zmęczenia.
Podkaszarka akumulatorowa BCU 260/36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki): Pas na dwa ramiona
Pas na dwa ramiona
Wygodne użytkowanie, szczególnie nadaje się do długiego czasu pracy. Rozkład masy na dużej powierzchni zmniejsza uczucie zmęczenia.
Podkaszarka akumulatorowa BCU 260/36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki): Regulacja obrotów
Regulacja obrotów
Można dostosować do konkretnego zastosowania. Wydłużony czas pracy.
Nóż do wycinania zarośli
  • Wydajny, wytrzymały nóż wykonany z hartowanej stali.
Solidna głowica podkaszarki
  • Można używać jako podkaszarki do trawnika z oddzielnymi akcesoriami (głowica podkaszarki i osłona).
Silnik bezszczotkowy
  • Minimalny nakład pracy związany z konserwacją i długi okres eksploatacji.
  • Nie generuje dużo ciepła i zapewnia wysoką wydajność.
Gotowa do natychmiastowego użytku dzięki technologii litowo-jonowej
  • Uruchamiana za naciśnięciem przycisku.
  • Samowystarczalna, bezpieczna, bez kabli.
Pełna elastyczność z platformą Kärcher 36 V
  • Akumulator można szybko przełożyć do innego urządzenia.
  • Zwiększa produktywność i bezpieczeństwo podczas pracy.
Brak emisji spalin / CO₂
  • Chroni środowisko i zdrowie użytkownika.
Niższy poziom wibracji w porównaniu do pił spalinowych
  • Długa praca bez wysiłku.
  • Chroni zdrowie użytkownika.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Liczba noży 3
Prędkość (obr./min) Poziom 1: 4600 / Poziom 2: 5600
Podkaszarka Noże
Średnica okręgu cięcia (cm) 26
Napięcie (V) 36
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 55 (6,0 Ah) / maks. 70 (7,5 Ah)
Waga bez akcesoriów (kg) 4,2
Waga z opakowaniem (kg) 6,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1803 x 644 x 364

Zakres dostawy

  • Wersja: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Ergonomiczny uchwyt oburęczny
  • Pas na dwa ramiona
  • Klucz imbusowy
  • Nóż do wycinania zarośli
Podkaszarka akumulatorowa BCU 260/36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Podkaszarka akumulatorowa BCU 260/36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Podkaszarka akumulatorowa BCU 260/36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Wideo

Zastosowania
  • Nadaje się do koszenia długich, twardych traw, niekontrolowanej roślinności, uporczywego mchu i pnączy
  • Do usuwania trawy i niekontrolowanej roślinności w trudno dostępnych miejscach
  • Do koszenia trawy i niekontrolowanej roślinności na stokach
Akcesoria
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