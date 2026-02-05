Akumulatorowa piła łańcuchowa CNS 36-35 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Wysoka prędkość łańcucha i długie ostrze: piła łańcuchowa CNS 36-35 Battery jest doskonała do wymagających prac przy pielęgnacji drzew. Wymienny akumulator 36 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.
Nawet grube gałęzie nie stanowią problemu dla bateryjnej piarki łańcuchowej CNS 36-35 dzięki jej wyjątkowej prędkości i optymalnej szerokości cięcia. System napinania łańcucha, który nie wymaga narzędzi, oraz automatyczne smarowanie sprawiają, że obsługa jest niezwykle prosta - zarówno dla profesjonalistów, jak i początkujących. Hamulec oraz oburęczny włącznik zawsze zapewniają bezpieczną pracę. Zakres dostawy obejmuje: akumulatorową pilarkę łańcuchową, prowadnicę, łańcuch, osłonę prowadnicy oraz butelkę oleju.
Cechy i zalety
Naciąg łańcucha bez użycia narzędziŁańcuch jest łatwo napinany za pomocą pokrętła.
Automatyczne smarowanie łańcuchaDo bezobsługowego użytkowania pilarki akumulatorowej.
Ochrona przed odrzutemŁańcuch zatrzymuje się natychmiast - maksymalne bezpieczeństwo w przypadku odrzutu.
Kolce zderzaka
- Bezpieczne prowadzenie i precyzyjne cięcia, ponieważ pilarka łańcuchowa zaczepia się do materiału, który ma być cięty.
Najwyższa prędkość
- Wysoka prędkość łańcucha 21 m/s - do szybkiego cięcia.
Wiele zastosowań
- Prowadnica o długości 35 cm - idealna do wszystkich typowych zastosowań.
Bezpieczne odblokowanie
- Zapobiega przypadkowemu uruchomieniu pilarki łańcuchowej.
Przezroczysty zbiornik oleju
- Użytkownik może w dowolnym momencie sprawdzić poziom oleju w przezroczystym oknie kontrolnym.
Silnik bezszczotkowy
- Dłuższy czas pracy i większa żywotność urządzenia.
36 V bateria Kärcher do urządzeń opartych na platformie bateryjnej Kärcher.
- Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
- Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
- Wymienna bateria może być wykorzystana z innymi urządzeniami z platformy akumulatorowej Kärcher 36 V.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Prowadnik (cm)
|35
|Prędkość łańcucha (m/s)
|21
|Podziałka łańcucha
|3/8" LP
|Grubość ogniwa napędowego
|1.1 mm / 0.043"
|Ilość ogniw prowadzących
|52
|Pojemność zbiornika oleju (ml)
|190
|Gwarantowany poziom hałasu (dB(A))
|104
|Wartość drgań na przednim uchwycie (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|3,6
|Wartości drgań tylnego uchwytu (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|4,9
|Napęd
|Silnik bezszczotkowy
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|36
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (cięć)
|maks. 200 (5,0 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 50 (5,0 Ah)
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|825 x 222 x 235
* Ø gałęzi: 10 cm
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Prowadnik
- Łańcuch piły
- Butelka oleju
Wyposażenie
- Zabezpieczenie łańcucha
- Naciąg łańcucha bez użycia narzędzi
- Automatyczne smarowanie łańcucha
- Hamulec łańcucha
- Wskaźnik poziomu oleju
Wideo
Zastosowania
- Gałęzie
- Drewno na opał
- Ścinanie małych drzew
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.