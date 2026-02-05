Akumulatorowa piła łańcuchowa CNS 36-35 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Wysoka prędkość łańcucha i długie ostrze: piła łańcuchowa CNS 36-35 Battery jest doskonała do wymagających prac przy pielęgnacji drzew. Wymienny akumulator 36 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.

Nawet grube gałęzie nie stanowią problemu dla bateryjnej piarki łańcuchowej CNS 36-35 dzięki jej wyjątkowej prędkości i optymalnej szerokości cięcia. System napinania łańcucha, który nie wymaga narzędzi, oraz automatyczne smarowanie sprawiają, że obsługa jest niezwykle prosta - zarówno dla profesjonalistów, jak i początkujących. Hamulec oraz oburęczny włącznik zawsze zapewniają bezpieczną pracę. Zakres dostawy obejmuje: akumulatorową pilarkę łańcuchową, prowadnicę, łańcuch, osłonę prowadnicy oraz butelkę oleju.

Cechy i zalety
Naciąg łańcucha bez użycia narzędzi
Naciąg łańcucha bez użycia narzędzi
Łańcuch jest łatwo napinany za pomocą pokrętła.
Automatyczne smarowanie łańcucha
Automatyczne smarowanie łańcucha
Do bezobsługowego użytkowania pilarki akumulatorowej.
Ochrona przed odrzutem
Ochrona przed odrzutem
Łańcuch zatrzymuje się natychmiast - maksymalne bezpieczeństwo w przypadku odrzutu.
Kolce zderzaka
  • Bezpieczne prowadzenie i precyzyjne cięcia, ponieważ pilarka łańcuchowa zaczepia się do materiału, który ma być cięty.
Najwyższa prędkość
  • Wysoka prędkość łańcucha 21 m/s - do szybkiego cięcia.
Wiele zastosowań
  • Prowadnica o długości 35 cm - idealna do wszystkich typowych zastosowań.
Bezpieczne odblokowanie
  • Zapobiega przypadkowemu uruchomieniu pilarki łańcuchowej.
Przezroczysty zbiornik oleju
  • Użytkownik może w dowolnym momencie sprawdzić poziom oleju w przezroczystym oknie kontrolnym.
Silnik bezszczotkowy
  • Dłuższy czas pracy i większa żywotność urządzenia.
36 V bateria Kärcher do urządzeń opartych na platformie bateryjnej Kärcher.
  • Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
  • Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
  • Wymienna bateria może być wykorzystana z innymi urządzeniami z platformy akumulatorowej Kärcher 36 V.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Prowadnik (cm) 35
Prędkość łańcucha (m/s) 21
Podziałka łańcucha 3/8" LP
Grubość ogniwa napędowego 1.1 mm / 0.043"
Ilość ogniw prowadzących 52
Pojemność zbiornika oleju (ml) 190
Gwarantowany poziom hałasu (dB(A)) 104
Wartość drgań na przednim uchwycie (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²) 3,6
Wartości drgań tylnego uchwytu (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²) 4,9
Napęd Silnik bezszczotkowy
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 36
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (cięć) maks. 200 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 50 (5,0 Ah)
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 4,3
Waga z opakowaniem (kg) 5,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 825 x 222 x 235

* Ø gałęzi: 10 cm

Zakres dostawy

  • Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Prowadnik
  • Łańcuch piły
  • Butelka oleju

Wyposażenie

  • Zabezpieczenie łańcucha
  • Naciąg łańcucha bez użycia narzędzi
  • Automatyczne smarowanie łańcucha
  • Hamulec łańcucha
  • Wskaźnik poziomu oleju
Wideo

Zastosowania
  • Gałęzie
  • Drewno na opał
  • Ścinanie małych drzew
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.