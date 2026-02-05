Nawet grube gałęzie nie stanowią problemu dla bateryjnej piarki łańcuchowej CNS 36-35 dzięki jej wyjątkowej prędkości i optymalnej szerokości cięcia. System napinania łańcucha, który nie wymaga narzędzi, oraz automatyczne smarowanie sprawiają, że obsługa jest niezwykle prosta - zarówno dla profesjonalistów, jak i początkujących. Hamulec oraz oburęczny włącznik zawsze zapewniają bezpieczną pracę. Zakres dostawy obejmuje: akumulatorową pilarkę łańcuchową, prowadnicę, łańcuch, osłonę prowadnicy oraz butelkę oleju.