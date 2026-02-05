Odkurzacz akumulatorowy LVS 1/2 Bp
Akumulatorowy odkurzacz do pracy na sucho LVS 1/2 Bp o doskonałej sile ssania dzięki technologii filtra cyklonowego. Wszechstronne zastosowanie, trzystopniowa regulacja siły ssania, filtr HEPA 13, dysza podłogowa i szczelinowa.
Wydajny akumulatorowy odkurzacz do pracy na sucho LVS 1/2 Bp oferuje doskonałą moc ssania. Zawiera dyszę szczelinową i aktywną dyszę podłogową do dokładnego czyszczenia wszystkich rodzajów posadzek i powierzchni tekstylnych. Technologia filtra cyklonowego Kärcher utrzymuje stałą, wysoką moc ssania. Dzięki kompaktowej, bezprzewodowej konstrukcji, zwrotności i wszechstronności idealnie nadaje się do sprzątania w hotelarstwie, gastronomii, handlu detalicznym i budownictwie – doskonały do czyszczenia punktowego, a także do schodów ze względu na nieograniczoną swobodę ruchów. Zintegrowany filtr HEPA 13 spełnia najwyższe normy higieny. Odkurzacz LVS 1/2 Bp jest łatwy w obsłudze: moc ssania można regulować w trzech stopniach, a w kilku prostych krokach odkurzacz cylindryczny staje się odkurzaczem ręcznym do tapicerki i różnych powierzchni. Zbiornik na odpady nie wymaga żadnych worków filtracyjnych, oszczędza koszty i może być opróżniany w higieniczny sposób. Dzięki wydajnym akumulatorom 36 V Kärcher odkurzacz osiąga doskonałe efekty czyszczenia. Uwaga: akumulator i szybka ładowarka nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamówić osobno.
Cechy i zalety
Profesjonalna jakość: wyjątkowo solidny i trwałyUnikalna technologia filtra cyklonowego dla stale wysokiej siły ssania. Bezszczotkowy silnik EC zapewnia długą żywotność i wysoką odporność na zużycie. Innowacyjny i oszczędzający czas: łatwy w utrzymaniu system filtracji.
Doskonała wydajność czyszczeniaCzyszczenie dostosowane do potrzeb: trzy różne tryby czyszczenia do wyboru. Skutecznie usuwa kurz i brud ze wszystkich powierzchni. Idealny do czyszczenia punktowego. Nieograniczona swoboda ruchu i długi czas pracy na akumulatorze dzięki akumulatorowi 36 V.
Bardzo skuteczny filtr HEPA-13Do najwyższych standardów bezpieczeństwa w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych. Wysoki stopień filtracji i separacji, wychwytuje 99,95% drobnych cząsteczek. Certyfikowany zgodnie z normą DIN EN 1822:2019.
Elastyczne sprzątanie: trzy tryby pracy do wyboru
- Tryb Power, tryb standardowy lub tryb eco!efficiency.
- Wybierz siłę ssania w zależności od celu czyszczenia.
- Tryb eco!efficiency: ekologiczny i zwiększający czas pracy na baterii.
Praktyczny pojemnik na odpady
- Nie wymaga worków filtracyjnych: ekologiczny i redukujący niepotrzebne koszty.
- Można go opróżniać szybko i łatwo, bez bezpośredniego kontaktu z brudem.
- Przezroczysty zbiornik sprawia, że poziom napełnienia jest widoczny cały czas.
Wiele zastosowań
- Nadaje się do różnych wykładzin podłogowych i powierzchni.
- Może być używany elastycznie jako odkurzacz ręczny lub cylindryczny.
- Idealny również do czyszczenia schodów.
Aktywnymi ssawka podłogowa o szerokości 25 cm
- Do dogłębnego czyszczenia powierzchni tekstylnych.
- Dokładnie czyści włókna posadzek tekstylnych i widocznie je prostuje.
- Nadaje się również do gruntownego czyszczenia wszystkich rodzajów twardych powierzchni.
Możliwość montażu na ścianie
- Oszczędność miejsca i łatwość przechowywania.
- Bezpieczne przechowywanie odkurzacza.
- Zawsze pod ręką.
Wspornik FlexoMate
- Oszczędność miejsca i łatwość przechowywania.
- Bezpieczne przechowywanie odkurzacza.
- Zawsze pod ręką.
Pełna elastyczność z platformą Kärcher 36 V
- Kompatybilność: wszystkie akumulatory 36 V Kärcher Battery Power+/Power.
- Praktyczny wskaźnik pozostałego czasu pracy na samym akumulatorze.
- Wymiana akumulatora jest szybka i łatwa.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Pojemność zbiornika (l)
|0,35
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|72
|Wydatek powietrza (l/s)
|15
|Moc znamionowa (W)
|350
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|220 / 22
|Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)
|1
|Czas pracy na jednym ładowaniu (/min)
|Tryb eco!efficiency: / ok. 80 (5,0 Ah) Tryb zasilania: / ok. 28 (5,0 Ah) Tryb eco!efficiency: / ok. 40 (2,5 Ah) Tryb zasilania: / ok. 14 (2,5 Ah)
|Moc znamionowa (A)
|2,5
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|2
|Waga z opakowaniem (kg)
|3,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|186 x 250 x 1150
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Ilość rur ssących: 1 szt.
- Aktywna ssawka podłogowa
- Ssawka szczelinowa
- Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
- Filtr typu HEPA: Filtr HEPA 13
- Możliwość montażu na ścianie
Wyposażenie
- Tryb eco!efficiency
Wideo
Zastosowania
- Dokładne czyszczenie wszystkich rodzajów podłóg - od twardych po dywany.
- Wygodne rozwiązanie dla firm sprzątających w biurach, na korytarzach i schodach
- Urządzenie doskonale sprawdzi się w przypadku czyszczenia wnętrz samolotów, autobusów oraz pociągów
- Idealnie sprawdzi się w hotelach i restauracjach, handlu detalicznym, jak i w kinach lub teatrach
- Specjalnie zaprojektowany z myślą o dokładnym czyszczeniu wnętrza pojazdu
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.