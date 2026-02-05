Odkurzacz akumulatorowy LVS 1/2 Bp

Akumulatorowy odkurzacz do pracy na sucho LVS 1/2 Bp o doskonałej sile ssania dzięki technologii filtra cyklonowego. Wszechstronne zastosowanie, trzystopniowa regulacja siły ssania, filtr HEPA 13, dysza podłogowa i szczelinowa.

Wydajny akumulatorowy odkurzacz do pracy na sucho LVS 1/2 Bp oferuje doskonałą moc ssania. Zawiera dyszę szczelinową i aktywną dyszę podłogową do dokładnego czyszczenia wszystkich rodzajów posadzek i powierzchni tekstylnych. Technologia filtra cyklonowego Kärcher utrzymuje stałą, wysoką moc ssania. Dzięki kompaktowej, bezprzewodowej konstrukcji, zwrotności i wszechstronności idealnie nadaje się do sprzątania w hotelarstwie, gastronomii, handlu detalicznym i budownictwie – doskonały do czyszczenia punktowego, a także do schodów ze względu na nieograniczoną swobodę ruchów. Zintegrowany filtr HEPA 13 spełnia najwyższe normy higieny. Odkurzacz LVS 1/2 Bp jest łatwy w obsłudze: moc ssania można regulować w trzech stopniach, a w kilku prostych krokach odkurzacz cylindryczny staje się odkurzaczem ręcznym do tapicerki i różnych powierzchni. Zbiornik na odpady nie wymaga żadnych worków filtracyjnych, oszczędza koszty i może być opróżniany w higieniczny sposób. Dzięki wydajnym akumulatorom 36 V Kärcher odkurzacz osiąga doskonałe efekty czyszczenia. Uwaga: akumulator i szybka ładowarka nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamówić osobno.

Cechy i zalety
Odkurzacz akumulatorowy LVS 1/2 Bp: Profesjonalna jakość: wyjątkowo solidny i trwały
Profesjonalna jakość: wyjątkowo solidny i trwały
Unikalna technologia filtra cyklonowego dla stale wysokiej siły ssania. Bezszczotkowy silnik EC zapewnia długą żywotność i wysoką odporność na zużycie. Innowacyjny i oszczędzający czas: łatwy w utrzymaniu system filtracji.
Odkurzacz akumulatorowy LVS 1/2 Bp: Doskonała wydajność czyszczenia
Doskonała wydajność czyszczenia
Czyszczenie dostosowane do potrzeb: trzy różne tryby czyszczenia do wyboru. Skutecznie usuwa kurz i brud ze wszystkich powierzchni. Idealny do czyszczenia punktowego. Nieograniczona swoboda ruchu i długi czas pracy na akumulatorze dzięki akumulatorowi 36 V.
Odkurzacz akumulatorowy LVS 1/2 Bp: Bardzo skuteczny filtr HEPA-13
Bardzo skuteczny filtr HEPA-13
Do najwyższych standardów bezpieczeństwa w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych. Wysoki stopień filtracji i separacji, wychwytuje 99,95% drobnych cząsteczek. Certyfikowany zgodnie z normą DIN EN 1822:2019.
Elastyczne sprzątanie: trzy tryby pracy do wyboru
  • Tryb Power, tryb standardowy lub tryb eco!efficiency.
  • Wybierz siłę ssania w zależności od celu czyszczenia.
  • Tryb eco!efficiency: ekologiczny i zwiększający czas pracy na baterii.
Praktyczny pojemnik na odpady
  • Nie wymaga worków filtracyjnych: ekologiczny i redukujący niepotrzebne koszty.
  • Można go opróżniać szybko i łatwo, bez bezpośredniego kontaktu z brudem.
  • Przezroczysty zbiornik sprawia, że poziom napełnienia jest widoczny cały czas.
Wiele zastosowań
  • Nadaje się do różnych wykładzin podłogowych i powierzchni.
  • Może być używany elastycznie jako odkurzacz ręczny lub cylindryczny.
  • Idealny również do czyszczenia schodów.
Aktywnymi ssawka podłogowa o szerokości 25 cm
  • Do dogłębnego czyszczenia powierzchni tekstylnych.
  • Dokładnie czyści włókna posadzek tekstylnych i widocznie je prostuje.
  • Nadaje się również do gruntownego czyszczenia wszystkich rodzajów twardych powierzchni.
Możliwość montażu na ścianie
  • Oszczędność miejsca i łatwość przechowywania.
  • Bezpieczne przechowywanie odkurzacza.
  • Zawsze pod ręką.
Wspornik FlexoMate
  • Oszczędność miejsca i łatwość przechowywania.
  • Bezpieczne przechowywanie odkurzacza.
  • Zawsze pod ręką.
Pełna elastyczność z platformą Kärcher 36 V
  • Kompatybilność: wszystkie akumulatory 36 V Kärcher Battery Power+/Power.
  • Praktyczny wskaźnik pozostałego czasu pracy na samym akumulatorze.
  • Wymiana akumulatora jest szybka i łatwa.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Pojemność zbiornika (l) 0,35
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 72
Wydatek powietrza (l/s) 15
Moc znamionowa (W) 350
Podciśnienie (mbar/kPa) 220 / 22
Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.) 1
Czas pracy na jednym ładowaniu (/min) Tryb eco!efficiency: / ok. 80 (5,0 Ah) Tryb zasilania: / ok. 28 (5,0 Ah) Tryb eco!efficiency: / ok. 40 (2,5 Ah) Tryb zasilania: / ok. 14 (2,5 Ah)
Moc znamionowa (A) 2,5
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 2
Waga z opakowaniem (kg) 3,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 186 x 250 x 1150

Zakres dostawy

  • Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Ilość rur ssących: 1 szt.
  • Aktywna ssawka podłogowa
  • Ssawka szczelinowa
  • Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
  • Filtr typu HEPA: Filtr HEPA 13
  • Możliwość montażu na ścianie

Wyposażenie

  • Tryb eco!efficiency
Odkurzacz akumulatorowy LVS 1/2 Bp
Odkurzacz akumulatorowy LVS 1/2 Bp

Wideo

Zastosowania
  • Dokładne czyszczenie wszystkich rodzajów podłóg - od twardych po dywany.
  • Wygodne rozwiązanie dla firm sprzątających w biurach, na korytarzach i schodach
  • Urządzenie doskonale sprawdzi się w przypadku czyszczenia wnętrz samolotów, autobusów oraz pociągów
  • Idealnie sprawdzi się w hotelach i restauracjach, handlu detalicznym, jak i w kinach lub teatrach
  • Specjalnie zaprojektowany z myślą o dokładnym czyszczeniu wnętrza pojazdu
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.