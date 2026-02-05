Wydajny akumulatorowy odkurzacz do pracy na sucho LVS 1/2 Bp oferuje doskonałą moc ssania. Zawiera dyszę szczelinową i aktywną dyszę podłogową do dokładnego czyszczenia wszystkich rodzajów posadzek i powierzchni tekstylnych. Technologia filtra cyklonowego Kärcher utrzymuje stałą, wysoką moc ssania. Dzięki kompaktowej, bezprzewodowej konstrukcji, zwrotności i wszechstronności idealnie nadaje się do sprzątania w hotelarstwie, gastronomii, handlu detalicznym i budownictwie – doskonały do czyszczenia punktowego, a także do schodów ze względu na nieograniczoną swobodę ruchów. Zintegrowany filtr HEPA 13 spełnia najwyższe normy higieny. Odkurzacz LVS 1/2 Bp jest łatwy w obsłudze: moc ssania można regulować w trzech stopniach, a w kilku prostych krokach odkurzacz cylindryczny staje się odkurzaczem ręcznym do tapicerki i różnych powierzchni. Zbiornik na odpady nie wymaga żadnych worków filtracyjnych, oszczędza koszty i może być opróżniany w higieniczny sposób. Dzięki wydajnym akumulatorom 36 V Kärcher odkurzacz osiąga doskonałe efekty czyszczenia. Uwaga: akumulator i szybka ładowarka nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamówić osobno.