Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap Bp L

Kompaktowy i wszechstronny akumulatorowy odkurzacz do pracy na mokro i sucho do wymagających zastosowań w miejscach bez zewnętrznego źródła zasilania. Wymienny akumulator 36 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.

Opracowany do odkurzania cieczy, grubych zanieczyszczeń i drobnego pyłu nasz akumulatorowy odkurzacz do pracy na mokro i sucho NT 22/1 Ap Bp zaskakuje wysoką siłą ssania w miejscach, w których brakuje zewnętrznego źródła zasilania. Urządzenie jest przeznaczone do pracy z akumulatorami Kärcher Battery Power+, które – podobnie jak kompatybilna ładowarka – nie są częścią zestawu i należy ja zakupić oddzielnie. Nowe akumulatory zapewniają długi czas pracy odkurzacza i są skutecznie chronione przed czynnikami zewnętrznymi dzięki pokrywie w urządzeniu. Kompaktowe wymiary i niska masa odkurzacza NT 22/1 Ap Bp ułatwiają transport i przenoszenie odkurzacza oraz umożliwiają jego używanie w ciasnych przestrzeniach i mocno uczęszczanych obszarach. Urządzenie jest wyposażone w oszczędzający miejsce płaski filtr falisty oraz elektroniczny system wyłączający silnik po przekroczeniu w zbiorniku maksymalnego poziomu zasysanej wody. Płaski design głowicy odkurzacza sprawia, że można na niej stawiać np. skrzynkę z narzędziami.

Cechy i zalety
Mocny akumulator 36 V Kärcher Battery Power+ o pojemności 7,5 Ah
  • Zapewnia długi czas pracy, 31 minut przy pełnej mocy ssania.
Skuteczna pokrywa ochronna gniazda na akumulator
  • Chroni akumulator przed brudem i wilgocią. Zawiera wziernik.
Niska waga i kompaktowe wymiary
  • Odkurzacz można wygodnie transportować i przechowywać.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Pojemność zbiornika (l) 22
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 70
Wydatek powietrza (l/s) 57
Podciśnienie (mbar/kPa) 152 / 15,2
Moc znamionowa (W) maks. 575
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.) 1
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²) ok. 150 (7,5 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 31 (7,5 Ah) / maks. 24 (6,0 Ah)
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min) 58 / 81
Moc znamionowa (A) 6
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 8,8
Waga z opakowaniem (kg) 11,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 401 x 372 x 499

Zakres dostawy

  • Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Długość węża ssącego: 1.9 m
  • Typ węża ssącego: z kolankiem
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 505 mm
  • Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
  • Szerokość ssawki uniwersalnej: 300 mm
  • Ssawka szczelinowa
  • Płaski filtr falisty: Celuloza

Wyposażenie

  • Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
  • Czyszczenie filtra: Półautomatyczne czyszczenie filtra A
  • Klasa bezpieczeństwa: III
Zastosowania
  • Do czyszczenia miejsc bez źródła zasilania
  • Do czyszczenia mocno uczęszczanych miejsc
