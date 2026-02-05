Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap Bp L
Kompaktowy i wszechstronny akumulatorowy odkurzacz do pracy na mokro i sucho do wymagających zastosowań w miejscach bez zewnętrznego źródła zasilania. Wymienny akumulator 36 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.
Opracowany do odkurzania cieczy, grubych zanieczyszczeń i drobnego pyłu nasz akumulatorowy odkurzacz do pracy na mokro i sucho NT 22/1 Ap Bp zaskakuje wysoką siłą ssania w miejscach, w których brakuje zewnętrznego źródła zasilania. Urządzenie jest przeznaczone do pracy z akumulatorami Kärcher Battery Power+, które – podobnie jak kompatybilna ładowarka – nie są częścią zestawu i należy ja zakupić oddzielnie. Nowe akumulatory zapewniają długi czas pracy odkurzacza i są skutecznie chronione przed czynnikami zewnętrznymi dzięki pokrywie w urządzeniu. Kompaktowe wymiary i niska masa odkurzacza NT 22/1 Ap Bp ułatwiają transport i przenoszenie odkurzacza oraz umożliwiają jego używanie w ciasnych przestrzeniach i mocno uczęszczanych obszarach. Urządzenie jest wyposażone w oszczędzający miejsce płaski filtr falisty oraz elektroniczny system wyłączający silnik po przekroczeniu w zbiorniku maksymalnego poziomu zasysanej wody. Płaski design głowicy odkurzacza sprawia, że można na niej stawiać np. skrzynkę z narzędziami.
Cechy i zalety
Mocny akumulator 36 V Kärcher Battery Power+ o pojemności 7,5 Ah
- Zapewnia długi czas pracy, 31 minut przy pełnej mocy ssania.
Skuteczna pokrywa ochronna gniazda na akumulator
- Chroni akumulator przed brudem i wilgocią. Zawiera wziernik.
Niska waga i kompaktowe wymiary
- Odkurzacz można wygodnie transportować i przechowywać.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Pojemność zbiornika (l)
|22
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|70
|Wydatek powietrza (l/s)
|57
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|152 / 15,2
|Moc znamionowa (W)
|maks. 575
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)
|1
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²)
|ok. 150 (7,5 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 31 (7,5 Ah) / maks. 24 (6,0 Ah)
|Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min)
|58 / 81
|Moc znamionowa (A)
|6
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|8,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|11,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|401 x 372 x 499
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Długość węża ssącego: 1.9 m
- Typ węża ssącego: z kolankiem
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 505 mm
- Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 300 mm
- Ssawka szczelinowa
- Płaski filtr falisty: Celuloza
Wyposażenie
- Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
- Czyszczenie filtra: Półautomatyczne czyszczenie filtra A
- Klasa bezpieczeństwa: III
Zastosowania
- Do czyszczenia miejsc bez źródła zasilania
- Do czyszczenia mocno uczęszczanych miejsc
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.