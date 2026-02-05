Opracowany do odkurzania cieczy, grubych zanieczyszczeń i drobnego pyłu nasz akumulatorowy odkurzacz do pracy na mokro i sucho NT 22/1 Ap Bp zaskakuje wysoką siłą ssania w miejscach, w których brakuje zewnętrznego źródła zasilania. Urządzenie jest przeznaczone do pracy z akumulatorami Kärcher Battery Power+, które – podobnie jak kompatybilna ładowarka – nie są częścią zestawu i należy ja zakupić oddzielnie. Nowe akumulatory zapewniają długi czas pracy odkurzacza i są skutecznie chronione przed czynnikami zewnętrznymi dzięki pokrywie w urządzeniu. Kompaktowe wymiary i niska masa odkurzacza NT 22/1 Ap Bp ułatwiają transport i przenoszenie odkurzacza oraz umożliwiają jego używanie w ciasnych przestrzeniach i mocno uczęszczanych obszarach. Urządzenie jest wyposażone w oszczędzający miejsce płaski filtr falisty oraz elektroniczny system wyłączający silnik po przekroczeniu w zbiorniku maksymalnego poziomu zasysanej wody. Płaski design głowicy odkurzacza sprawia, że można na niej stawiać np. skrzynkę z narzędziami.