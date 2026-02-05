Mocne urządzenie do idealnego przycinania: bateryjne nożyce do żywopłotu Kärcher HGE 36-60 Battery. Dzięki 2-stopniowej regulacji prędkości, użytkownik może wybrać między maksymalną prędkością i maksymalną mocą, zależnie od wykonywanej pracy. Dodatkowo funkcja piły sprawia, że cięcie grubszych gałęzi to błahostka. Kolejną zaletą urządzenia jest uchwyt, który można obrócić o 180° w wielu krokach, co zapewnia najwygodniejszą pozycję pracy dla rąk i ramion. Inne praktyczne cechy: zgarniacz ścinek zmiata gałązki, które w przeciwnym wypadku wylądowałyby w żywopłocie, bezpośrednio na ziemię. Wycinane laserowo ostrze ze szlifem diamentowym gwarantuje precyzyjne cięcie za każdym razem. Dodatkowa osłona ostrza zapobiega uszkodzeniu budynków i posadzek a także samego ostrza. Wbudowany wieszak pozwala oszczędzić miejsce przy przechowywaniu na ścianie. Nożyce posiadają zabezpieczenie przed zablokowaniem umożliwiajace nieprzerwaną pracę.