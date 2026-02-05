Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 36-60 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Wyposażone w uchwyt obrotowy 180°, zgarniacz do gałęzi oraz 2-stopniową regulację prędkości: mocne akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 36-60 Battery. Wymienny akumulator 36 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.

Mocne urządzenie do idealnego przycinania: bateryjne nożyce do żywopłotu Kärcher HGE 36-60 Battery. Dzięki 2-stopniowej regulacji prędkości, użytkownik może wybrać między maksymalną prędkością i maksymalną mocą, zależnie od wykonywanej pracy. Dodatkowo funkcja piły sprawia, że cięcie grubszych gałęzi to błahostka. Kolejną zaletą urządzenia jest uchwyt, który można obrócić o 180° w wielu krokach, co zapewnia najwygodniejszą pozycję pracy dla rąk i ramion. Inne praktyczne cechy: zgarniacz ścinek zmiata gałązki, które w przeciwnym wypadku wylądowałyby w żywopłocie, bezpośrednio na ziemię. Wycinane laserowo ostrze ze szlifem diamentowym gwarantuje precyzyjne cięcie za każdym razem. Dodatkowa osłona ostrza zapobiega uszkodzeniu budynków i posadzek a także samego ostrza. Wbudowany wieszak pozwala oszczędzić miejsce przy przechowywaniu na ścianie. Nożyce posiadają zabezpieczenie przed zablokowaniem umożliwiajace nieprzerwaną pracę.

Cechy i zalety
2-stopniowa regulacja prędkości
Zależnie od zastosowania użytkownik może wybrać między maksymalną prędkością i maksymalną mocą. Poziom 1: wysoka prędkość. Idealne do precyzyjnego kształtowania. Poziom 2: wysoka moc. Idealne do cięcia grubszych gałęzi i gęstych żywopłotów.
Obrotowy tylny uchwyt
Uchwyt można obracać o 180 ° w wielu pozycjach, aby zapewnić wygodną pozycję roboczą.
Zgarniacz do żywopłotu
Wygodnie zamiata ścinki, które normalnie wpadałyby w żywopłot, na ziemię przed użytkownikiem.
Funkcja piły
  • Szczególnie praktyczny w przypadku żywopłotów z okazjonalnie grubszymi gałęziami.
Ostrze wycinane laserowo ze szlifem diamentowym
  • Ostrze zapewnia precyzyjny rezultat cięcia.
Ergonomiczny uchwyt
  • Wygodny i bezpieczny chwyt również przy dłuższej pracy.
Osłona kontrolna
  • Chroni ostrze i zapobiega uszkodzeniu budynków i posadzek.
  • Wbudowany wieszak do praktycznego przechowywania.
Oburęczny włącznik
  • Przed niezamierzonym uruchomieniem nożyc do żywopłotu.
36 V bateria Kärcher do urządzeń opartych na platformie bateryjnej Kärcher.
  • Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
  • Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
  • Wymienna bateria może być wykorzystana z innymi urządzeniami z platformy akumulatorowej Kärcher 36 V.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Długość cięcia (cm) 60
Odległość pomiędzy ostrzami (mm) 26
Regulacja prędkości tak
Zakresy prędkości 2
Prędkość ostrza (cięć/min) Poziom 1: 2700 / Poziom 2: 760
Rodzaj noży koszących cięte laserowo, szlifowane techniką diamentową
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 36
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m) maks. 600 (2,5 Ah) / maks. 1200 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 85 (2,5 Ah) / maks. 170 (5,0 Ah)
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 3,3
Waga z opakowaniem (kg) 5,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1077 x 213 x 183

* Wysokość żywopłotu, cięcie z jednej strony na poziomie 1

Zakres dostawy

  • Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Osłona noży
  • Zgarniacz do żywopłotu

Wyposażenie

  • Uchwyt: obrotowa
  • Funkcja piły
  • Osłona kontrolna
  • Uchwyt do zawieszania urządzenia
Wideo

Zastosowania
  • Żywopłoty
  • Krzewy
