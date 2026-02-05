Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 36-60 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Wyposażone w uchwyt obrotowy 180°, zgarniacz do gałęzi oraz 2-stopniową regulację prędkości: mocne akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 36-60 Battery. Wymienny akumulator 36 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.
Mocne urządzenie do idealnego przycinania: bateryjne nożyce do żywopłotu Kärcher HGE 36-60 Battery. Dzięki 2-stopniowej regulacji prędkości, użytkownik może wybrać między maksymalną prędkością i maksymalną mocą, zależnie od wykonywanej pracy. Dodatkowo funkcja piły sprawia, że cięcie grubszych gałęzi to błahostka. Kolejną zaletą urządzenia jest uchwyt, który można obrócić o 180° w wielu krokach, co zapewnia najwygodniejszą pozycję pracy dla rąk i ramion. Inne praktyczne cechy: zgarniacz ścinek zmiata gałązki, które w przeciwnym wypadku wylądowałyby w żywopłocie, bezpośrednio na ziemię. Wycinane laserowo ostrze ze szlifem diamentowym gwarantuje precyzyjne cięcie za każdym razem. Dodatkowa osłona ostrza zapobiega uszkodzeniu budynków i posadzek a także samego ostrza. Wbudowany wieszak pozwala oszczędzić miejsce przy przechowywaniu na ścianie. Nożyce posiadają zabezpieczenie przed zablokowaniem umożliwiajace nieprzerwaną pracę.
Cechy i zalety
2-stopniowa regulacja prędkościZależnie od zastosowania użytkownik może wybrać między maksymalną prędkością i maksymalną mocą. Poziom 1: wysoka prędkość. Idealne do precyzyjnego kształtowania. Poziom 2: wysoka moc. Idealne do cięcia grubszych gałęzi i gęstych żywopłotów.
Obrotowy tylny uchwytUchwyt można obracać o 180 ° w wielu pozycjach, aby zapewnić wygodną pozycję roboczą.
Zgarniacz do żywopłotuWygodnie zamiata ścinki, które normalnie wpadałyby w żywopłot, na ziemię przed użytkownikiem.
Funkcja piły
- Szczególnie praktyczny w przypadku żywopłotów z okazjonalnie grubszymi gałęziami.
Ostrze wycinane laserowo ze szlifem diamentowym
- Ostrze zapewnia precyzyjny rezultat cięcia.
Ergonomiczny uchwyt
- Wygodny i bezpieczny chwyt również przy dłuższej pracy.
Osłona kontrolna
- Chroni ostrze i zapobiega uszkodzeniu budynków i posadzek.
- Wbudowany wieszak do praktycznego przechowywania.
Oburęczny włącznik
- Przed niezamierzonym uruchomieniem nożyc do żywopłotu.
36 V bateria Kärcher do urządzeń opartych na platformie bateryjnej Kärcher.
- Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
- Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
- Wymienna bateria może być wykorzystana z innymi urządzeniami z platformy akumulatorowej Kärcher 36 V.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Długość cięcia (cm)
|60
|Odległość pomiędzy ostrzami (mm)
|26
|Regulacja prędkości
|tak
|Zakresy prędkości
|2
|Prędkość ostrza (cięć/min)
|Poziom 1: 2700 / Poziom 2: 760
|Rodzaj noży koszących
|cięte laserowo, szlifowane techniką diamentową
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|36
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m)
|maks. 600 (2,5 Ah) / maks. 1200 (5,0 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 85 (2,5 Ah) / maks. 170 (5,0 Ah)
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|3,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1077 x 213 x 183
* Wysokość żywopłotu, cięcie z jednej strony na poziomie 1
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Osłona noży
- Zgarniacz do żywopłotu
Wyposażenie
- Uchwyt: obrotowa
- Funkcja piły
- Osłona kontrolna
- Uchwyt do zawieszania urządzenia
Zastosowania
- Żywopłoty
- Krzewy
