Wydajna, ekonomiczna i przyjazna dla środowiska: Akumulatorowa dmuchawa do liści LB 930/36 Bp Pack imponuje pod każdym względem. Oczyszcza z liści, zanieczyszczeń i innych odpadów z zawrotną prędkością, szczególnie w trudno dostępnych miejscach. Dodatkowo jest tak cicha, że można ją z powodzeniem stosować w obszarach wrażliwych na hałas, takich jak dzielnice mieszkalne lub obszary w pobliżu szkół i szpitali, a także nawet nocą. Ponadto urządzenie nie generuje żadnych szkodliwych substancji ani innych emisji, które mogłyby zaszkodzić środowisku, jest bardzo wygodne w użyciu oraz niezwykle tanie w obsłudze i konserwacji.