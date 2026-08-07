Kärcher LB 930/36 - Profesjonalna akumulatorowa dmuchawa do liści

Profesjonalna akumulatorowa dmuchawa do liści Kärcher LB 930/36 o przepustowości powietrza 930m3/h to wydajne narzędzie które doskonale sprawdza się w czyszczeniu trudno dostępnych miejsc. Dmuchawa akumulatorowa Kärcher LB 930/36 jest cicha, łatwa w obsłudze i ekonomiczna przy czym nie generuje szkodliwych emisji.

Wydajna, ekonomiczna i przyjazna dla środowiska: Akumulatorowa dmuchawa do liści LB 930/36 Bp Pack imponuje pod każdym względem. Oczyszcza z liści, zanieczyszczeń i innych odpadów z zawrotną prędkością, szczególnie w trudno dostępnych miejscach. Dodatkowo jest tak cicha, że można ją z powodzeniem stosować w obszarach wrażliwych na hałas, takich jak dzielnice mieszkalne lub obszary w pobliżu szkół i szpitali, a także nawet nocą. Ponadto urządzenie nie generuje żadnych szkodliwych substancji ani innych emisji, które mogłyby zaszkodzić środowisku, jest bardzo wygodne w użyciu oraz niezwykle tanie w obsłudze i konserwacji.

Cechy i zalety
Dmuchawa do liści LB 930/36 Bp Pack: Metalowa skrobaczka
Metalowa skrobaczka
Oczyszcza teren z klejących się pozostałości i zanieczyszczeń. Chroni koniec rury dmuchawy przed uszkodzeniami.
Dmuchawa do liści LB 930/36 Bp Pack: Dysza o dużej prędkości
Dysza o dużej prędkości
Koncentruje podmuch na niedużym obszarze. Z łatwością oczyszcza teren z liści i zanieczyszczeń.
Dmuchawa do liści LB 930/36 Bp Pack: Bezstopniowa regulacja prędkości i przycisk turbo
Bezstopniowa regulacja prędkości i przycisk turbo
Zoptymalizowana regulacja prędkości dmuchawy i wzrost wydajności według potrzeb. Maksymalna kontrola podczas usuwania uporczywych liści i zanieczyszczeń.
Wygodny pasek naramienny
  • Zapewnia wygodną pozycję, dzięki której można pracować bez zmęczenia.
  • Zrównoważona konstrukcja.
Nawet do 50% cichsza praca w porównaniu do pił spalinowych
  • Idealny do pracy w obszarach wrażliwych na hałas oraz w nocy.
  • Zmniejszony wpływ na ludzi i środowisko.
Silnik bezszczotkowy
  • Minimalny nakład pracy związany z konserwacją i długi okres eksploatacji.
  • Nie generuje dużo ciepła i zapewnia wysoką wydajność.
Pełna elastyczność z platformą Kärcher 36 V
  • Akumulator można szybko przełożyć do innego urządzenia.
  • Zwiększa produktywność i bezpieczeństwo podczas pracy.
Brak emisji spalin / CO₂
  • Chroni środowisko i zdrowie użytkownika.
Niższy poziom wibracji w porównaniu do pił spalinowych
  • Długa praca bez wysiłku.
  • Chroni zdrowie użytkownika.
Nawet o 90% niższe koszty obsługi i konserwacji w porównaniu do narzędzi spalinowych
  • Szczególnie ekonomiczna z uwagi na brak kosztów paliwa.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Przepływ powietrza (m³/h) 930
Prędkość nadmuchu (m/s) maks. 60
Moc dmuchawy (N) 14
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 36
Wydajność (Ah) 6
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 40 (6,0 Ah) / maks. 50 (7,5 Ah)
Napięcie (zasilanie ładowarki) (V) 100 - 240
Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz) 50 - 60
Długość kabla ładowarki (m) 1,2
Waga bez akcesoriów (kg) 3
Waga z opakowaniem (kg) 7,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 840 x 150 x 340

Zakres dostawy

  • Wersja: Zawiera akumulator i ładowarkę
  • Standardowa dysza z metalową skrobaczką
  • Dysza o dużej prędkości
  • Pasek na ramię

Wyposażenie

  • Akumulator: Akumulator 36 V / 6,0 Ah Battery Power+ (1 szt.)
  • Ładowarka: Szybka ładowarka 36 V Battery Power+ (1 szt.)
Dmuchawa do liści LB 930/36 Bp Pack
Dmuchawa do liści LB 930/36 Bp Pack

Wideo

Zastosowania
  • Do oczyszczania małych i średnich obszarów oraz usuwania lekkich zanieczyszczeń
  • Do usuwania zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc
  • Do czyszczenia opadłych liści, ścinek ogrodowych, zanieczyszczeń i odpadów
  • Idealny do pracy w obszarach wrażliwych na hałas w tym w nocy
Akcesoria
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