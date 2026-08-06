Odkurzacz akumulatorowy T 10/1 Bp
Solidny, wydajny i ergonomicznie zaprojektowany: odkurzacz do pracy na sucho T 10/1 Bp zasilany bateryjnie jest produktem ekologicznym, wykonanym w 45% z materiałów z recyklingu¹⁾
Branża hotelarska i gastronomiczna, a także firmy sprzątające czerpią ogromne korzyści z wyjątkowej siły ssania i cichej pracy akumulatorowego odkurzacza do pracy na sucho T 10/1 Bp, wynoszącej zaledwie 57 dB(A). Odkurzacz jest wykonany w 45 procentach z materiałów pochodzących z recyklingu¹⁾ i imponuje doskonałą jakością czyszczenia, wytrzymałością i pierwszorzędnym stosunkiem ceny do wydajności. Dzięki wydajnym akumulatorom 36 V Kärcher Battery Power+ odkurzacz osiąga doskonałe efekty czyszczenia. Model T 10/1 Bp jest kompaktowy, odporny na przechylanie i zwrotny, a pojemność zbiornika wynosi 10 litrów. Składany uchwyt do przenoszenia umożliwia jego ergonomiczny transport blisko ciała. Dzięki zintegrowanemu schowkowi na akcesoria dołączoną do zestawu ssawkę szczelinową można zawsze przechowywać na urządzeniu T 10/1 Bp w zasięgu ręki. Opcjonalnie można zakupić wysoce skuteczny filtr HEPA 14. Podczas składania zamówienia należy pamiętać, że w przypadku tej wersji urządzenia akumulator i kompatybilna szybka ładowarka muszą być zamawiane osobno.
Cechy i zalety
Zrównoważony i wytrzymały: 45% materiałów pochodzących z recyklinguProdukcja: mniejsze zużycie surowców i energii. Niższa emisja CO₂ dzięki produkcji z materiałów pochodzących z recyklingu.
Tryb eco!efficiencyZrównoważony rozwój dzięki zmniejszonemu zużyciu energii. Mniejsza głośność i zanieczyszczenie hałasem. Dłuższy czas pracy akumulatora.
Ergonomiczna, kompaktowa i przyjazna dla użytkownika konstrukcjaErgonomiczny transport: może być noszony blisko ciała. Ergonomiczne kolanko i wygodny uchwyt do przenoszenia. Oszczędność miejsca i inteligentne rozwiązania: łatwe przechowywanie.
Niski poziom hałasu roboczego wynoszący zaledwie 57 dB(A)
- Idealny do zastosowań w obszarach wrażliwych na hałas.
- Mniejsze zanieczyszczenie hałasem nawet w nocy.
- Zmniejsza ryzyko, takie jak stres lub uszkodzenie słuchu.
Niska waga
- Transport bez wysiłku, nawet jedną ręką.
- Łatwy do przenoszenia po schodach.
Pełna elastyczność z platformą Kärcher 36 V
- Kompatybilność: wszystkie akumulatory 36 V Kärcher Battery Power+/Power.
- Praktyczny wskaźnik pozostałego czasu pracy na samym akumulatorze.
- Wydajny akumulator można szybko i łatwo wymienić.
Przyjazna dla użytkownika koncepcja obsługi
- Dwa duże przyciski: przełącznik wł./wył. i tryb eco!efficiency.
- Szybka i łatwa obsługa nogą lub ręką.
- Praktyczna pozycja parkingowa do schludnego przechowywania.
Opcjonalnie można zamówić wysoce skuteczny filtr HEPA 14
- Najwyższe normy bezpieczeństwa w miejscach wymagających szczególnej higieny.
- Wysoki stopień filtracji i separacji: 99,995%.
Stały główny kosz filtrujący
- Trwałość, solidność i zrównoważony rozwój.
- Wzmocniona fizelina.
- Nadają się do prania ręcznego w temperaturze 30°C i wielokrotnego użytku.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
- Ssawkę szczelinową można wygodnie przechowywać na głowicy urządzenia.
- Oszczędność miejsca, zawsze pod ręką.
- Bezpieczny i wygodny transport urządzenia i akcesoriów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Pojemność zbiornika (l)
|10
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne z materiałem pochodzącym z recyklingu
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|57
|Wydatek powietrza (l/s)
|40
|Moc znamionowa (W)
|500
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|223 / 22
|Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)
|1
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²)
|ok. 150 (7,5 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (/min)
|Tryb eco!efficiency: / maks. 66 (7,5 Ah) Tryb zasilania: / maks. 31 (7,5 Ah) Tryb eco!efficiency: / maks. 50 (6,0 Ah) Tryb zasilania: / maks. 22 (6,0 Ah)
|Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min)
|58 / 81
|Moc znamionowa (A)
|6
|Napięcie (zasilanie ładowarki) (V)
|100 - 240
|Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz)
|50 - 60
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|6,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|8,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|440 x 250 x 355
Zakres dostawy
- Wersja: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Długość węża ssącego: 2 m
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 505 mm
- Materiał rur ssących: Stal, chromowana
- Kolanko: Antystatyczny, z regulatorem przepływu powietrza
- Przełączana ssawka podłogowa
- Ssawka szczelinowa
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
- Kosz na filtr stały: Fizelina
Wyposażenie
- Tryb eco!efficiency
- Składany, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia
- Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Wideo
Zastosowania
- Idealna do stosowania w hotelach, obiektach gastronomicznych, a także do czyszczenia w sklepach i budynkach
- Podłogi twarde
- Wykładzina/dywan
Akcesoria
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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