Branża hotelarska i gastronomiczna, a także firmy sprzątające czerpią ogromne korzyści z wyjątkowej siły ssania i cichej pracy akumulatorowego odkurzacza do pracy na sucho T 10/1 Bp, wynoszącej zaledwie 57 dB(A). Odkurzacz jest wykonany w 45 procentach z materiałów pochodzących z recyklingu¹⁾ i imponuje doskonałą jakością czyszczenia, wytrzymałością i pierwszorzędnym stosunkiem ceny do wydajności. Dzięki wydajnym akumulatorom 36 V Kärcher Battery Power+ odkurzacz osiąga doskonałe efekty czyszczenia. Model T 10/1 Bp jest kompaktowy, odporny na przechylanie i zwrotny, a pojemność zbiornika wynosi 10 litrów. Składany uchwyt do przenoszenia umożliwia jego ergonomiczny transport blisko ciała. Dzięki zintegrowanemu schowkowi na akcesoria dołączoną do zestawu ssawkę szczelinową można zawsze przechowywać na urządzeniu T 10/1 Bp w zasięgu ręki. Opcjonalnie można zakupić wysoce skuteczny filtr HEPA 14. Podczas składania zamówienia należy pamiętać, że w przypadku tej wersji urządzenia akumulator i kompatybilna szybka ładowarka muszą być zamawiane osobno.