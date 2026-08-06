Odkurzacz akumulatorowy T 15/1 Bp

Akumulatorowy odkurzacz do pracy na sucho T 15/1 Bp został wyprodukowany w 45% z materiałów pochodzących z recyklingu¹⁾ i imponuje doskonałą mocą ssania, ergonomiczną konstrukcją oraz wysoce wydajnym filtrem HEPA 14.

Akumulatorowy odkurzacz do pracy na sucho T 15/1 Bp firmy Kärcher imponuje ekologią, wytrzymałością i atrakcyjnym stosunkiem ceny do wydajności. Wyróżnia się również solidnością, wszechstronnymi akcesoriami i doskonałą mocą ssania dzięki wydajnym akumulatorom Kärcher Battery Power+ (36 V). Dzięki zawartości 45 procent materiałów pochodzących z recyklingu¹⁾ użytych do produkcji możliwa jest ochrona zasobów naturalnych i mniejsze zużycie energii. Wydajny odkurzacz T 15/1 Bp jest cichy (57 dB[A]), dzięki czemu można go używać w miejscach wrażliwych na hałas. Kompaktowy odkurzacz jest zwrotny i odporny na przechylanie, a zbiornik ma pojemność 15 litrów. Zawiera uchwyt do przenoszenia z funkcją składania i można go transportować w sposób ergonomiczny przy ciele. Jest również niezwykle solidny, podobnie jak podwozie, obudowa, zderzak i duże koła. Ssawkę szczelinową będącą częścią zestawu można zawsze przechowywać w zasięgu ręki na odkurzaczu. Na życzenie dostępny jest również ultraskuteczny filtr HEPA 14. Podczas składania zamówienia należy pamiętać, że w przypadku tej wersji urządzenia akumulator i kompatybilna szybka ładowarka muszą być zamawiane osobno.

Cechy i zalety
Odkurzacz akumulatorowy T 15/1 Bp: Zrównoważony i wytrzymały: 45% materiałów pochodzących z recyklingu
Zrównoważony i wytrzymały: 45% materiałów pochodzących z recyklingu
Produkcja: mniejsze zużycie surowców i energii. Niższa emisja CO₂ dzięki produkcji z materiałów pochodzących z recyklingu.
Odkurzacz akumulatorowy T 15/1 Bp: Tryb eco!efficiency
Tryb eco!efficiency
Zrównoważony rozwój dzięki zmniejszonemu zużyciu energii. Mniejsza głośność i zanieczyszczenie hałasem. Dłuższy czas pracy akumulatora.
Odkurzacz akumulatorowy T 15/1 Bp: Ergonomiczna, kompaktowa i przyjazna dla użytkownika konstrukcja
Ergonomiczna, kompaktowa i przyjazna dla użytkownika konstrukcja
Można nosić blisko ciała, co zwiększa wygodę transportu. Ergonomiczne kolanko i uchwyt do przenoszenia. Oszczędność miejsca i inteligentne rozwiązania: łatwe przechowywanie.
Niski poziom hałasu roboczego wynoszący zaledwie 57 dB(A)
  • Idealny do pracy w miejscach wrażliwych na hałas.
  • Mniejsze zanieczyszczenie hałasem nawet w nocy.
  • Zmniejsza ryzyko, takie jak stres lub uszkodzenie słuchu.
Niska waga
  • Transport bez wysiłku, nawet jedną ręką.
  • Łatwy do przenoszenia po schodach.
Pełna elastyczność z platformą Kärcher 36 V
  • Kompatybilność: wszystkie akumulatory 36 V Kärcher Battery Power+/Power.
  • Praktyczny wskaźnik pozostałego czasu pracy na samym akumulatorze.
  • Wydajny akumulator można szybko i łatwo wymienić.
Przyjazna dla użytkownika koncepcja obsługi
  • Dwa duże przyciski: przełącznik wł./wył. i tryb eco!efficiency.
  • Szybka i łatwa obsługa nogą lub ręką.
  • Praktyczna pozycja parkingowa do schludnego przechowywania.
Opcjonalnie można zamówić wysoce skuteczny filtr HEPA 14
  • Najwyższe normy bezpieczeństwa w miejscach wymagających szczególnej higieny.
  • Wysoki stopień filtracji i separacji: 99,995%.
Stały główny kosz filtrujący
  • Trwałość, solidność i zrównoważony rozwój.
  • Wzmocniona fizelina.
  • Nadają się do prania ręcznego w temperaturze 30°C i wielokrotnego użytku.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
  • Ssawkę szczelinową można wygodnie przechowywać na głowicy urządzenia.
  • Akcesoria są przechowywane w sposób oszczędzający miejsce i zawsze łatwo dostępne.
  • Bezpieczny i wygodny transport urządzenia i akcesoriów.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Pojemność zbiornika (l) 15
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne z materiałem pochodzącym z recyklingu
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 57
Wydatek powietrza (l/s) 40
Moc znamionowa (W) 500
Podciśnienie (mbar/kPa) 223 / 22
Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.) 1
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²) ok. 150 (7,5 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (/min) Tryb eco!efficiency: / maks. 66 (7,5 Ah) Tryb zasilania: / maks. 31 (7,5 Ah) Tryb eco!efficiency: / maks. 50 (6,0 Ah) Tryb zasilania: / maks. 22 (6,0 Ah)
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min) 58 / 81
Moc znamionowa (A) 6
Napięcie (zasilanie ładowarki) (V) 100 - 240
Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz) 50 - 60
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 7,1
Waga z opakowaniem (kg) 8,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 430 x 255 x 405

Zakres dostawy

  • Wersja: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Długość węża ssącego: 2 m
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 505 mm
  • Materiał rur ssących: Stal, chromowana
  • Kolanko: Antystatyczny, z regulatorem przepływu powietrza
  • Przełączana ssawka podłogowa
  • Ssawka szczelinowa
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
  • Kosz na filtr stały: Fizelina

Wyposażenie

  • Tryb eco!efficiency
  • Składany, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia
  • Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Odkurzacz akumulatorowy T 15/1 Bp
Odkurzacz akumulatorowy T 15/1 Bp
Odkurzacz akumulatorowy T 15/1 Bp
Odkurzacz akumulatorowy T 15/1 Bp
Odkurzacz akumulatorowy T 15/1 Bp

Wideo

Zastosowania
  • Idealna do stosowania w hotelach, obiektach gastronomicznych, a także do czyszczenia w sklepach i budynkach
  • Podłogi twarde
  • Wykładzina/dywan
Akcesoria
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