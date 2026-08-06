Akumulatorowy odkurzacz do pracy na sucho T 15/1 Bp firmy Kärcher imponuje ekologią, wytrzymałością i atrakcyjnym stosunkiem ceny do wydajności. Wyróżnia się również solidnością, wszechstronnymi akcesoriami i doskonałą mocą ssania dzięki wydajnym akumulatorom Kärcher Battery Power+ (36 V). Dzięki zawartości 45 procent materiałów pochodzących z recyklingu¹⁾ użytych do produkcji możliwa jest ochrona zasobów naturalnych i mniejsze zużycie energii. Wydajny odkurzacz T 15/1 Bp jest cichy (57 dB[A]), dzięki czemu można go używać w miejscach wrażliwych na hałas. Kompaktowy odkurzacz jest zwrotny i odporny na przechylanie, a zbiornik ma pojemność 15 litrów. Zawiera uchwyt do przenoszenia z funkcją składania i można go transportować w sposób ergonomiczny przy ciele. Jest również niezwykle solidny, podobnie jak podwozie, obudowa, zderzak i duże koła. Ssawkę szczelinową będącą częścią zestawu można zawsze przechowywać w zasięgu ręki na odkurzaczu. Na życzenie dostępny jest również ultraskuteczny filtr HEPA 14. Podczas składania zamówienia należy pamiętać, że w przypadku tej wersji urządzenia akumulator i kompatybilna szybka ładowarka muszą być zamawiane osobno.