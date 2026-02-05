Odkurzacz akumulatorowy BVL 5/1 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Wyjątkowo lekkie i trwałe urządzenie dzięki innowacyjnemu teflonowi (EPP) Trwały odkurzacz plecakowy o dużej mocy BVL 5/1 Bp Kärcher umożliwia czyszczenie nawet w najwęższych przestrzeniach. Wymienny akumulator 36 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.
Wyjątkowo lekkie urządzenie BVL 5/1 Bp o dużej mocy jest zasilanie akumulatorowo. To pierwszy odkurzacz, którego waga dzięki zastosowaniu innowacyjnego teflonu (EPP) jest mniejsza niż 4,6 kg (waga odczuwalna podczas przenoszenia urządzenia), a właściwości materiału, z którego został wykonany jest wyjątkowo trwały i wytrzymały. Dzięki mocy 500 watów, długiemu czasowi pracy akumulatora i 5-litrowemu zbiornikowi, plecakowy odkurzacz jest pierwszym wyborem wszędzie tam, gdzie czyszczenie w wąskich przestrzeniach jest trudne - niezależnie od tego, czy w kinie, samolocie, autobusach i pociągach, biurach, czy też na schodach. Ergonomiczna rama do noszenia i zaawansowany sposób obsługi z możliwością sterowania wszystkimi istotnymi oraz dodatkowymi funkcjami za pomocą panelu sterowania, który znajduje się na pasku, jak również rozwiązania dla prawo i lewo ręcznych osób gwarantują wygodną pracę bez najmniejszego wysiłku. Bezszczotkowy silnik EC jest wyjątkowo odporny na zużycie. Oprócz tego dostarczane są różne akcesoria. Opcjonalnie dostępny jest również filtr HEPA-14. Przy zamawianiu tej wersji urządzenia, proszę pamiętać, że akumulator 36 V Kärcher Battery Power+ oraz kompatybilna, szybka ładowarka muszą zostać zamówione osobno.
Cechy i zalety
Wyjątkowo lekki i bezprzewodowy plecakowy odkurzaczUrządzenie zostało wykonane z wyjątkowo lekkiego, bardzo innowacyjnego EPP (polipropylen spieniony) Urządzenie umożliwia wykonywanie pracy w ergonomiczny sposób. Bezproblemowe transportowanie.
Bardzo innowacyjny EPP (polipropylen spieniony)Wyjątkowo trwałe i wytrzymałe urządzenie. Wyjątkowo lekkie urządzenie. Urządzenie wyjątkowo przyjazne dla środowiska, ponieważ może być w 100% recyklingowane.
Doskonała ergonomiaKonstrukcja nośna (plecakowa) jest niezwykle wygodna nawet podczas długiej pracy. Panel obsługowy zamocowany na pasie gwarantuje wygodną obsługę odkurzacza. Wąż ssący można podłączyć z prawej i z lewej strony co umożliwia odkurzanie przez prawo i lewo ręczne osoby.
bezszczotkowy silnik EC
- Wysoka odporność na zużycie.
- Wydłuża pracę oraz zwiększa efektywność wykorzystania energii.
Tryb eco!efficiency
- Tryb eco!effciency redukuje zużycie energii elektrycznej i poziom emitowanego przez odkurzacz hałasu. Wydłuża także pracę akumulatora.
Pełna elastyczność z platformą Kärcher 36 V
- Akumulator można szybko przełożyć do innego urządzenia.
- Zwiększa produktywność i bezpieczeństwo podczas pracy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Pojemność zbiornika (l)
|5
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|65
|Wydatek powietrza (l/s)
|40
|Moc znamionowa (W)
|500
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|223 / 22,3
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)
|1
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²)
|ok. 150 (6,0 Ah) / ok. 200 (7,5 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (/min)
|Tryb eco!efficiency: / maks. 50 (6,0 Ah) Tryb zasilania: / maks. 22 (6,0 Ah) Tryb eco!efficiency: / maks. 64 (7,5 Ah) Tryb zasilania: / maks. 30 (7,5 Ah)
|Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min)
|44 / 68
|Moc znamionowa (A)
|6
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kolor
|czarny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|6,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|220 x 320 x 510
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Długość węża ssącego: 1 m
- Typ węża ssącego: z kolankiem
- Kolanko: Antystatyczny, z regulatorem przepływu powietrza
- Teleskopowa rura ssąca: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopowa rura ssąca, materiał: Stal, chromowana
- Przełączana ssawka podłogowa
- Ssawka do tapicerki
- Ssawka szczelinowa
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
Wyposażenie
- Tryb eco!efficiency
- Rama nośna
Wideo
Zastosowania
- Urządzenie doskonale sprawdzi się w przypadku czyszczenia wnętrz samolotów, autobusów oraz pociągów
- Idealnie sprawdzi się w hotelach i restauracjach, handlu detalicznym, jak i w kinach lub teatrach
- Wygodne rozwiązanie dla firm sprzątających w biurach, na korytarzach i schodach
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.