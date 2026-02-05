Odkurzacz akumulatorowy BVL 5/1 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Wyjątkowo lekkie i trwałe urządzenie dzięki innowacyjnemu teflonowi (EPP) Trwały odkurzacz plecakowy o dużej mocy BVL 5/1 Bp Kärcher umożliwia czyszczenie nawet w najwęższych przestrzeniach. Wymienny akumulator 36 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.

Wyjątkowo lekkie urządzenie BVL 5/1 Bp o dużej mocy jest zasilanie akumulatorowo. To pierwszy odkurzacz, którego waga dzięki zastosowaniu innowacyjnego teflonu (EPP) jest mniejsza niż 4,6 kg (waga odczuwalna podczas przenoszenia urządzenia), a właściwości materiału, z którego został wykonany jest wyjątkowo trwały i wytrzymały. Dzięki mocy 500 watów, długiemu czasowi pracy akumulatora i 5-litrowemu zbiornikowi, plecakowy odkurzacz jest pierwszym wyborem wszędzie tam, gdzie czyszczenie w wąskich przestrzeniach jest trudne - niezależnie od tego, czy w kinie, samolocie, autobusach i pociągach, biurach, czy też na schodach. Ergonomiczna rama do noszenia i zaawansowany sposób obsługi z możliwością sterowania wszystkimi istotnymi oraz dodatkowymi funkcjami za pomocą panelu sterowania, który znajduje się na pasku, jak również rozwiązania dla prawo i lewo ręcznych osób gwarantują wygodną pracę bez najmniejszego wysiłku. Bezszczotkowy silnik EC jest wyjątkowo odporny na zużycie. Oprócz tego dostarczane są różne akcesoria. Opcjonalnie dostępny jest również filtr HEPA-14. Przy zamawianiu tej wersji urządzenia, proszę pamiętać, że akumulator 36 V Kärcher Battery Power+ oraz kompatybilna, szybka ładowarka muszą zostać zamówione osobno.

Cechy i zalety
Odkurzacz akumulatorowy BVL 5/1 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki): Wyjątkowo lekki i bezprzewodowy plecakowy odkurzacz
Urządzenie zostało wykonane z wyjątkowo lekkiego, bardzo innowacyjnego EPP (polipropylen spieniony) Urządzenie umożliwia wykonywanie pracy w ergonomiczny sposób. Bezproblemowe transportowanie.
Odkurzacz akumulatorowy BVL 5/1 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki): Bardzo innowacyjny EPP (polipropylen spieniony)
Wyjątkowo trwałe i wytrzymałe urządzenie. Wyjątkowo lekkie urządzenie. Urządzenie wyjątkowo przyjazne dla środowiska, ponieważ może być w 100% recyklingowane.
Odkurzacz akumulatorowy BVL 5/1 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki): Doskonała ergonomia
Konstrukcja nośna (plecakowa) jest niezwykle wygodna nawet podczas długiej pracy. Panel obsługowy zamocowany na pasie gwarantuje wygodną obsługę odkurzacza. Wąż ssący można podłączyć z prawej i z lewej strony co umożliwia odkurzanie przez prawo i lewo ręczne osoby.
bezszczotkowy silnik EC
  • Wysoka odporność na zużycie.
  • Wydłuża pracę oraz zwiększa efektywność wykorzystania energii.
Tryb eco!efficiency
  • Tryb eco!effciency redukuje zużycie energii elektrycznej i poziom emitowanego przez odkurzacz hałasu. Wydłuża także pracę akumulatora.
Pełna elastyczność z platformą Kärcher 36 V
  • Akumulator można szybko przełożyć do innego urządzenia.
  • Zwiększa produktywność i bezpieczeństwo podczas pracy.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Pojemność zbiornika (l) 5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 65
Wydatek powietrza (l/s) 40
Moc znamionowa (W) 500
Podciśnienie (mbar/kPa) 223 / 22,3
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.) 1
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²) ok. 150 (6,0 Ah) / ok. 200 (7,5 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (/min) Tryb eco!efficiency: / maks. 50 (6,0 Ah) Tryb zasilania: / maks. 22 (6,0 Ah) Tryb eco!efficiency: / maks. 64 (7,5 Ah) Tryb zasilania: / maks. 30 (7,5 Ah)
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min) 44 / 68
Moc znamionowa (A) 6
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kolor czarny
Waga bez akcesoriów (kg) 4,7
Waga z opakowaniem (kg) 6,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 220 x 320 x 510

Zakres dostawy

  • Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Długość węża ssącego: 1 m
  • Typ węża ssącego: z kolankiem
  • Kolanko: Antystatyczny, z regulatorem przepływu powietrza
  • Teleskopowa rura ssąca: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopowa rura ssąca, materiał: Stal, chromowana
  • Przełączana ssawka podłogowa
  • Ssawka do tapicerki
  • Ssawka szczelinowa
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza

Wyposażenie

  • Tryb eco!efficiency
  • Rama nośna
Wideo

Zastosowania
  • Urządzenie doskonale sprawdzi się w przypadku czyszczenia wnętrz samolotów, autobusów oraz pociągów
  • Idealnie sprawdzi się w hotelach i restauracjach, handlu detalicznym, jak i w kinach lub teatrach
  • Wygodne rozwiązanie dla firm sprzątających w biurach, na korytarzach i schodach
Akcesoria
Części zamienne

