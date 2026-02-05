Wyjątkowo lekkie urządzenie BVL 5/1 Bp o dużej mocy jest zasilanie akumulatorowo. To pierwszy odkurzacz, którego waga dzięki zastosowaniu innowacyjnego teflonu (EPP) jest mniejsza niż 4,6 kg (waga odczuwalna podczas przenoszenia urządzenia), a właściwości materiału, z którego został wykonany jest wyjątkowo trwały i wytrzymały. Dzięki mocy 500 watów, długiemu czasowi pracy akumulatora i 5-litrowemu zbiornikowi, plecakowy odkurzacz jest pierwszym wyborem wszędzie tam, gdzie czyszczenie w wąskich przestrzeniach jest trudne - niezależnie od tego, czy w kinie, samolocie, autobusach i pociągach, biurach, czy też na schodach. Ergonomiczna rama do noszenia i zaawansowany sposób obsługi z możliwością sterowania wszystkimi istotnymi oraz dodatkowymi funkcjami za pomocą panelu sterowania, który znajduje się na pasku, jak również rozwiązania dla prawo i lewo ręcznych osób gwarantują wygodną pracę bez najmniejszego wysiłku. Bezszczotkowy silnik EC jest wyjątkowo odporny na zużycie. Oprócz tego dostarczane są różne akcesoria. Opcjonalnie dostępny jest również filtr HEPA-14. Przy zamawianiu tej wersji urządzenia, proszę pamiętać, że akumulator 36 V Kärcher Battery Power+ oraz kompatybilna, szybka ładowarka muszą zostać zamówione osobno.