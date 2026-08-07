Opryskiwacz akumulatorowy SPB 15/36 Bp
Niezależnie od tego, czy chodzi o podlewanie, stosowanie środków ochrony roślin czy prace porządkowe: Solidny, zasilany akumulatorowo opryskiwacz ciśnieniowy SPB 15/36 Bp umożliwia komfortową pracę bez zmęczenia.
Opryskiwacz ciśnieniowy SPB 15/36 Bpznajdzie zastosowanie zarówno w ogrodnictwie jak i w rolnictwie podczas uprawy warzyw, owoców lub winorośli. Opryskiwacz ciśnieniowy SPB 15/36 Bp jest łatwy w obsłudze i wyjątkowo wydajny dzięki ciśnieniu roboczemu do 6 barów. Wyposażony w duży, 15-litrowy zbiornik, nadaje się zarówno do nawadniania, jak i do stosowania pestycydów lub czyszczenia powierzchni. Dzięki dodatkowym wyściełanym pasom naramiennym oraz pasowi piersiowemu i biodrowemu zapewnia wyjątkowo ergonomiczną i bezwysiłkową pracę. Wydajny, wymienny akumulator nie wchodzi w zakres dostawy, ale jest dostępny w różnych pojemnościach, aby zaspokoić indywidualne potrzeby – przy czym niskie zużycie energii pozwala na wielogodzinne użytkowanie w każdej sytuacji. Wysokiej jakości materiały, takie jak rura spryskująca ze stali nierdzewnej z 2 różnymi dyszami i solidna konstrukcja ze stalową ramą zapewniają długi okres eksploatacji. Uwaga: Podczas stosowania środków dezynfekujących i pestycydów należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta.
Cechy i zalety
Regulacja ciśnienia roboczegoCiśnienie robocze można regulować w zakresie od 1 do 6 barów za pomocą pokrętła.
Duży zbiornik15-litrowy zbiornik do dozowania dużych ilości płynów.
Niski pobór mocyPozwala na wiele godzin pracy bez konieczności wymiany akumulatora.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Ciśnienie robocze (bar)
|0,8 - 6,2
|Wydajność tłoczenia (l/min)
|0,5 - 1,8
|Pojemność zbiornika na wodę (l)
|15
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 450 (6,0 Ah) / maks. 560 (7,5 Ah)
|Waga bez akcesoriów (kg)
|6,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|356 x 310 x 589
Zakres dostawy
- Wersja: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Dysza ze strumieniem stożkowym
- Dysza płaska
- Filtry: kosz
- Filtr węża
Wideo
Zastosowania
- Podlewanie roślin
- Stosowanie nawozów płynnych
- Stosowanie płynnych pestycydów
Akcesoria
Części zamienne
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