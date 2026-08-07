Opryskiwacz akumulatorowy SPB 15/36 Bp

Niezależnie od tego, czy chodzi o podlewanie, stosowanie środków ochrony roślin czy prace porządkowe: Solidny, zasilany akumulatorowo opryskiwacz ciśnieniowy SPB 15/36 Bp umożliwia komfortową pracę bez zmęczenia.

Opryskiwacz ciśnieniowy SPB 15/36 Bpznajdzie zastosowanie zarówno w ogrodnictwie jak i w rolnictwie podczas uprawy warzyw, owoców lub winorośli. Opryskiwacz ciśnieniowy SPB 15/36 Bp jest łatwy w obsłudze i wyjątkowo wydajny dzięki ciśnieniu roboczemu do 6 barów. Wyposażony w duży, 15-litrowy zbiornik, nadaje się zarówno do nawadniania, jak i do stosowania pestycydów lub czyszczenia powierzchni. Dzięki dodatkowym wyściełanym pasom naramiennym oraz pasowi piersiowemu i biodrowemu zapewnia wyjątkowo ergonomiczną i bezwysiłkową pracę. Wydajny, wymienny akumulator nie wchodzi w zakres dostawy, ale jest dostępny w różnych pojemnościach, aby zaspokoić indywidualne potrzeby – przy czym niskie zużycie energii pozwala na wielogodzinne użytkowanie w każdej sytuacji. Wysokiej jakości materiały, takie jak rura spryskująca ze stali nierdzewnej z 2 różnymi dyszami i solidna konstrukcja ze stalową ramą zapewniają długi okres eksploatacji. Uwaga: Podczas stosowania środków dezynfekujących i pestycydów należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta.

Cechy i zalety
Opryskiwacz akumulatorowy SPB 15/36 Bp: Regulacja ciśnienia roboczego
Regulacja ciśnienia roboczego
Ciśnienie robocze można regulować w zakresie od 1 do 6 barów za pomocą pokrętła.
Opryskiwacz akumulatorowy SPB 15/36 Bp: Duży zbiornik
Duży zbiornik
15-litrowy zbiornik do dozowania dużych ilości płynów.
Opryskiwacz akumulatorowy SPB 15/36 Bp: Niski pobór mocy
Niski pobór mocy
Pozwala na wiele godzin pracy bez konieczności wymiany akumulatora.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Ciśnienie robocze (bar) 0,8 - 6,2
Wydajność tłoczenia (l/min) 0,5 - 1,8
Pojemność zbiornika na wodę (l) 15
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 450 (6,0 Ah) / maks. 560 (7,5 Ah)
Waga bez akcesoriów (kg) 6,4
Waga z opakowaniem (kg) 9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 356 x 310 x 589

Zakres dostawy

  • Wersja: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Dysza ze strumieniem stożkowym
  • Dysza płaska
  • Filtry: kosz
  • Filtr węża
Opryskiwacz akumulatorowy SPB 15/36 Bp

Wideo

Zastosowania
  • Podlewanie roślin
  • Stosowanie nawozów płynnych
  • Stosowanie płynnych pestycydów
Akcesoria
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