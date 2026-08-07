Opryskiwacz ciśnieniowy SPB 15/36 Bpznajdzie zastosowanie zarówno w ogrodnictwie jak i w rolnictwie podczas uprawy warzyw, owoców lub winorośli. Opryskiwacz ciśnieniowy SPB 15/36 Bp jest łatwy w obsłudze i wyjątkowo wydajny dzięki ciśnieniu roboczemu do 6 barów. Wyposażony w duży, 15-litrowy zbiornik, nadaje się zarówno do nawadniania, jak i do stosowania pestycydów lub czyszczenia powierzchni. Dzięki dodatkowym wyściełanym pasom naramiennym oraz pasowi piersiowemu i biodrowemu zapewnia wyjątkowo ergonomiczną i bezwysiłkową pracę. Wydajny, wymienny akumulator nie wchodzi w zakres dostawy, ale jest dostępny w różnych pojemnościach, aby zaspokoić indywidualne potrzeby – przy czym niskie zużycie energii pozwala na wielogodzinne użytkowanie w każdej sytuacji. Wysokiej jakości materiały, takie jak rura spryskująca ze stali nierdzewnej z 2 różnymi dyszami i solidna konstrukcja ze stalową ramą zapewniają długi okres eksploatacji. Uwaga: Podczas stosowania środków dezynfekujących i pestycydów należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta.