Automat do wykładzin CVS 65/1 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Zasilany akumulatorowo, cichy odkurzacz szczotkowy do dywanów CVS 65/1 Bp do czyszczenia średnich i dużych powierzchni dywanowych. Odkurzacz do dywanów zawiera dwustopniowy system filtracji.

Nasze urządzenie zasilane jest litowo-jonowmy akumulatorem 36 V, który zapewnia wysoką skuteczność czyszczenia aż do 60 minut. To umożliwia czyszczenie powierzchni do 1800 metrów kwadratowych na jednym naładowanym akumulatorze. Zamiatarka szczotkowa z odsysaniem nadaje się szczególnie do czyszczenia igłowanego runa i krótkiego weluru. Możliwość regulacji ustawień szczotki głównej sprawia, że urządzenie może być wykorzystywane w przypadku różnych rodzajów wykładzin. Łatwe użytkowanie w przypadku wykładzin pętelkowych i długiego weluru. Precyzyjna konfiguracja ustawień urządzenia zapobiega również uszkodzeniom wykładzin oraz zmniejsza zużycie szczotek. CVS 65/1 Bp już po pierwszym użyciu zapewnia rezultaty czyszczenia porównywalne z odkurzaczami pionowymi i dzięki niskiemu poziomowi ciśnienia akustycznego 56 dB(A) nadaje się do stosowania w obszarach wrażliwych na hałas. Ponadto urządzenie posiada dwustopniowy system filtrów składający z się z filtra wstępnego i płaskiego filtra falistego pokrytego teflonem przeznaczonego do pyłów klasy L oraz M, który umożliwia bezpyłową pracę. Z kolei szczotka boczna umożliwia czyszczenie w narożnikach, a także wzdłuż krawędzi. Elementami standardowego wyposażenia są także: szczotka główna elektrostatyczna, foliowa torba na zanieczyszczenia, torba homebase na akcesoria oraz duże koła ułatwiające transportowanie nawet po schodach i wygodny, regulowany uchwyt. Urządzenie jest dostarczane bez ładowarki i akumulatora.

Cechy i zalety
Niezależnie działający akumulator
  • Do 60 minut ciągłego działania na naładowanym akumulatorze.
  • Zintegrowany uchwyt na drugą zapasową baterię.
  • Duży, dobrze widoczny wyświetlacz informujący o pozostałym czasie pracy akumulatora w minutach.
Dwustopniowy system filtrów HEPA.
  • Automatyczne czyszczenie filtra wstępnego zapewnia bezpyłową pracę i doskonałe efekty
  • Wydajny filtr HEPA (99,97% przy 0,3 µm) zapewnia czyste, wolne od cząstek powietrze wylotowe.
  • Pojemnik filtra można łatwo wyjąć i wyczyścić.
Bardzo niski poziom hałasu podczas pracy
  • Urządzenie może być użytkowane w obszarach wrażliwych na hałas oraz podczas normalnych godzin pracy.
Doskonałe efekty czyszczenia
  • Szczotka walcowa, którą można intuicyjnie regulować za pomocą wyświetlacza LED w celu uzyskania optymalnego nacisku.
  • Najlepsze rezultaty czyszczenia po jednym przejeździe
  • W procesie zużywania, możliwość regulacji ustawień szczotki walcowej.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Szerokość robocza (mm) 450
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm) 625
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 1800
Podciśnienie (mbar) 1
Pojemność zbiornika (l) 20
Moc znamionowa (W) 300
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 56
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 36
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 36,9
Waga z opakowaniem (kg) 43,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 980 x 675 x 1070

Zakres dostawy

  • Torba na akcesoria do SC 1

Wyposażenie

  • Klasa pyłu: M
  • Automatyczne oczyszczanie filtra
  • Regulowana szczotka główna zamiatarki
Wideo

Zastosowania
  • Budynki biurowe
  • Hotele
  • Lotniska
  • Doskonały do czyszczenia konserwacyjnego w centrach handlowych, biurach, hotelach i na lotniskach
Akcesoria
Części zamienne

