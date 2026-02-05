Automat do wykładzin CVS 65/1 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Zasilany akumulatorowo, cichy odkurzacz szczotkowy do dywanów CVS 65/1 Bp do czyszczenia średnich i dużych powierzchni dywanowych. Odkurzacz do dywanów zawiera dwustopniowy system filtracji.
Nasze urządzenie zasilane jest litowo-jonowmy akumulatorem 36 V, który zapewnia wysoką skuteczność czyszczenia aż do 60 minut. To umożliwia czyszczenie powierzchni do 1800 metrów kwadratowych na jednym naładowanym akumulatorze. Zamiatarka szczotkowa z odsysaniem nadaje się szczególnie do czyszczenia igłowanego runa i krótkiego weluru. Możliwość regulacji ustawień szczotki głównej sprawia, że urządzenie może być wykorzystywane w przypadku różnych rodzajów wykładzin. Łatwe użytkowanie w przypadku wykładzin pętelkowych i długiego weluru. Precyzyjna konfiguracja ustawień urządzenia zapobiega również uszkodzeniom wykładzin oraz zmniejsza zużycie szczotek. CVS 65/1 Bp już po pierwszym użyciu zapewnia rezultaty czyszczenia porównywalne z odkurzaczami pionowymi i dzięki niskiemu poziomowi ciśnienia akustycznego 56 dB(A) nadaje się do stosowania w obszarach wrażliwych na hałas. Ponadto urządzenie posiada dwustopniowy system filtrów składający z się z filtra wstępnego i płaskiego filtra falistego pokrytego teflonem przeznaczonego do pyłów klasy L oraz M, który umożliwia bezpyłową pracę. Z kolei szczotka boczna umożliwia czyszczenie w narożnikach, a także wzdłuż krawędzi. Elementami standardowego wyposażenia są także: szczotka główna elektrostatyczna, foliowa torba na zanieczyszczenia, torba homebase na akcesoria oraz duże koła ułatwiające transportowanie nawet po schodach i wygodny, regulowany uchwyt. Urządzenie jest dostarczane bez ładowarki i akumulatora.
Cechy i zalety
Niezależnie działający akumulator
- Do 60 minut ciągłego działania na naładowanym akumulatorze.
- Zintegrowany uchwyt na drugą zapasową baterię.
- Duży, dobrze widoczny wyświetlacz informujący o pozostałym czasie pracy akumulatora w minutach.
Dwustopniowy system filtrów HEPA.
- Automatyczne czyszczenie filtra wstępnego zapewnia bezpyłową pracę i doskonałe efekty
- Wydajny filtr HEPA (99,97% przy 0,3 µm) zapewnia czyste, wolne od cząstek powietrze wylotowe.
- Pojemnik filtra można łatwo wyjąć i wyczyścić.
Bardzo niski poziom hałasu podczas pracy
- Urządzenie może być użytkowane w obszarach wrażliwych na hałas oraz podczas normalnych godzin pracy.
Doskonałe efekty czyszczenia
- Szczotka walcowa, którą można intuicyjnie regulować za pomocą wyświetlacza LED w celu uzyskania optymalnego nacisku.
- Najlepsze rezultaty czyszczenia po jednym przejeździe
- W procesie zużywania, możliwość regulacji ustawień szczotki walcowej.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Szerokość robocza (mm)
|450
|Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm)
|625
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|1800
|Podciśnienie (mbar)
|1
|Pojemność zbiornika (l)
|20
|Moc znamionowa (W)
|300
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|56
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|36
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|36,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|43,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|980 x 675 x 1070
Zakres dostawy
- Torba na akcesoria do SC 1
Wyposażenie
- Klasa pyłu: M
- Automatyczne oczyszczanie filtra
- Regulowana szczotka główna zamiatarki
Zastosowania
- Budynki biurowe
- Hotele
- Lotniska
- Doskonały do czyszczenia konserwacyjnego w centrach handlowych, biurach, hotelach i na lotniskach
