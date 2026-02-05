Nasze urządzenie zasilane jest litowo-jonowmy akumulatorem 36 V, który zapewnia wysoką skuteczność czyszczenia aż do 60 minut. To umożliwia czyszczenie powierzchni do 1800 metrów kwadratowych na jednym naładowanym akumulatorze. Zamiatarka szczotkowa z odsysaniem nadaje się szczególnie do czyszczenia igłowanego runa i krótkiego weluru. Możliwość regulacji ustawień szczotki głównej sprawia, że urządzenie może być wykorzystywane w przypadku różnych rodzajów wykładzin. Łatwe użytkowanie w przypadku wykładzin pętelkowych i długiego weluru. Precyzyjna konfiguracja ustawień urządzenia zapobiega również uszkodzeniom wykładzin oraz zmniejsza zużycie szczotek. CVS 65/1 Bp już po pierwszym użyciu zapewnia rezultaty czyszczenia porównywalne z odkurzaczami pionowymi i dzięki niskiemu poziomowi ciśnienia akustycznego 56 dB(A) nadaje się do stosowania w obszarach wrażliwych na hałas. Ponadto urządzenie posiada dwustopniowy system filtrów składający z się z filtra wstępnego i płaskiego filtra falistego pokrytego teflonem przeznaczonego do pyłów klasy L oraz M, który umożliwia bezpyłową pracę. Z kolei szczotka boczna umożliwia czyszczenie w narożnikach, a także wzdłuż krawędzi. Elementami standardowego wyposażenia są także: szczotka główna elektrostatyczna, foliowa torba na zanieczyszczenia, torba homebase na akcesoria oraz duże koła ułatwiające transportowanie nawet po schodach i wygodny, regulowany uchwyt. Urządzenie jest dostarczane bez ładowarki i akumulatora.