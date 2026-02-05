Szorowarka BR 30/4 C Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Doskonale nadaje się do czyszczenia niewielkich powierzchni. Łatwa w manewrowaniu czyści twarde i elastyczne posadzki pozostawiając je czyste i suche. Wersja bez akumulatora i ładowarki. Zasilana nowymi akumulatorami Platformy Bateryjnej Kärcher.

Zasilana skumulatorowo, a więc bez przewodów zasilających i związanych z nimi niebezpieczeństw związanych z potknięciem się, nasza ultrakompaktowa szorowarka BD 30/4 C Bp zapewnia imponującą wydajność na małych powierzchniach do 300 m². Bez względu na to, czy jest to kamień naturalny, czy sztuczny, żywica epoksydowa, linoleum lub PCV: znacznie szybsze i dokładniejsze czyszczenie w porównaniu z czyszczeniem ręcznym. Urządzenie może we wszystkich kierunkach, dzięki obrotowej listwie ssącej. Dobrze zaprojektowana i niezwykle prosta koncepcja obsługi z elementami sterującymi oznaczonymi kolorami. Niewielka waga urządzenia wynosząca zaledwie około 20 kilogramów ułatwia jej używanie na różnych piętrach, nawet gdy nie ma windy.

Cechy i zalety
Szybko obracająca się szczotka walcowa
  • Dziesięciokrotnie wyższa siła nacisku niż w przypadku czyszczenia ręcznego.
  • Szczotka walcowa czyści również teksturowane powierzchnie i szczeliny.
  • Rolka zapewnia automatyczny ruch do przodu, dzięki czemu urządzenia nie trzeba pchać.
Błyskawicznie suche
  • Miękkie listwy ssące zasysają wilgoć z posadzki, pozostawiając ją suchą – zarówno podczas jazdy do przodu, jak i do tyłu.
  • W przypadku intensywnego czyszczenia ssanie można wyłączyć za pomocą pedału nożnego.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
Szerokość robocza szczotek (mm) 300
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 300
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 4 / 4
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 200
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 150
Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.) 1
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 35
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 1270
Nacisk szczotki (g/cm²) 100
Zużycie wody (l/min) 0,3
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 72,4
Moc znamionowa (W) 550
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 13
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 365 x 345 x 1162

Zakres dostawy

  • Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Kółka transportowe
  • Szczotka walcowa: 1 szt.
  • 2 proste belki ssące: 1 szt.

Wyposażenie

  • System dwóch zbiorników
Wideo

