Szorowarka BR 30/4 C Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Doskonale nadaje się do czyszczenia niewielkich powierzchni. Łatwa w manewrowaniu czyści twarde i elastyczne posadzki pozostawiając je czyste i suche. Wersja bez akumulatora i ładowarki. Zasilana nowymi akumulatorami Platformy Bateryjnej Kärcher.
Zasilana skumulatorowo, a więc bez przewodów zasilających i związanych z nimi niebezpieczeństw związanych z potknięciem się, nasza ultrakompaktowa szorowarka BD 30/4 C Bp zapewnia imponującą wydajność na małych powierzchniach do 300 m². Bez względu na to, czy jest to kamień naturalny, czy sztuczny, żywica epoksydowa, linoleum lub PCV: znacznie szybsze i dokładniejsze czyszczenie w porównaniu z czyszczeniem ręcznym. Urządzenie może we wszystkich kierunkach, dzięki obrotowej listwie ssącej. Dobrze zaprojektowana i niezwykle prosta koncepcja obsługi z elementami sterującymi oznaczonymi kolorami. Niewielka waga urządzenia wynosząca zaledwie około 20 kilogramów ułatwia jej używanie na różnych piętrach, nawet gdy nie ma windy.
Cechy i zalety
Szybko obracająca się szczotka walcowa
- Dziesięciokrotnie wyższa siła nacisku niż w przypadku czyszczenia ręcznego.
- Szczotka walcowa czyści również teksturowane powierzchnie i szczeliny.
- Rolka zapewnia automatyczny ruch do przodu, dzięki czemu urządzenia nie trzeba pchać.
Błyskawicznie suche
- Miękkie listwy ssące zasysają wilgoć z posadzki, pozostawiając ją suchą – zarówno podczas jazdy do przodu, jak i do tyłu.
- W przypadku intensywnego czyszczenia ssanie można wyłączyć za pomocą pedału nożnego.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|300
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|300
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|4 / 4
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|200
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|150
|Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)
|1
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 35
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|1270
|Nacisk szczotki (g/cm²)
|100
|Zużycie wody (l/min)
|0,3
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|72,4
|Moc znamionowa (W)
|550
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|13
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|365 x 345 x 1162
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Kółka transportowe
- Szczotka walcowa: 1 szt.
- 2 proste belki ssące: 1 szt.
Wyposażenie
- System dwóch zbiorników
