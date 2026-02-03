Małe szorowarki - Klasa Kompakt

Małe szorowarki Kärcher powstały z myślą o niewielkich zakładach produkcyjnych, firmach i punktach usługowych. To sprzęt stworzony do pracy tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona, a czystość ma znaczenie. Kompaktowa budowa i nowoczesna technologia sprawiają, że sprzątanie przebiega szybko, wygodnie i z doskonałym efektem.

0 Produkty
Kärcher

Kompaktowa szorowarka do podłóg – dlaczego warto?

Utrzymanie czystości w miejscach o dużym natężeniu ruchu może być wyzwaniem, zwłaszcza gdy liczy się szybkość i skuteczność sprzątania. Oto funkcje małych szorowarek podłogowych, które przemawiają za ich zakupem:

Duża moc i skuteczność – bez kompromisów!

Nie masz czasu na mozolne szorowanie podłóg? Mała szorowarka Kärcher wyposażona jest w precyzyjnie dociskające szczotki, które skutecznie usuwają nawet najtrudniejsze zabrudzenia, w tym plamy po oleju, ślady po butach, tłuste substancje, drobinki piasku, czy kurz. Dzięki technologii równomiernego rozprowadzania wody i detergentów podłogi pozostają czyste bez smug i nadmiernej wilgoci.

Zależy Ci na dokładnym czyszczeniu fug i nierównych powierzchni? W takim razie najlepiej sprawdzi się profesjonalna szorowarka do podłóg ze szczotkami walcowymi (seria BR). Natomiast dla gładkich podłóg najlepsze będą szczotki dyskowe (seria BD).

Lekkość i mobilność – czyszczenie bez ograniczeń

Małe szorowarki do podłóg Kärcher są kompaktowe i zwrotne, co oznacza, że łatwo nimi manewrować w ciasnych przestrzeniach. Możesz bez problemu dotrzeć pod stoły, między regały czy do narożników. Modele bateryjne zapewniają pełną swobodę ruchu.

Prosta obsługa – bez zbędnych komplikacji

Nie chcesz tracić czasu na naukę obsługi sprzętu? Nasze urządzenia mają intuicyjny panel sterowania, dzięki któremu każdy poradzi sobie z uruchomieniem i dostosowaniem parametrów. Wystarczy kilka przycisków i szorowarka kompaktowa do sprzątania działa!

Oszczędność wody i detergentów – sprzątanie bez strat

Dzięki innowacyjnemu systemowi dozowania szorowarki Kärcher zużywają nawet 85% mniej wody niż tradycyjne metody czyszczenia! Oznacza to mniejsze rachunki i bardziej ekologiczne sprzątanie. Taka szorowarka do podłóg w przedsiębiorstwie to praktyczne i funkcjonalne urządzenie.

Łatwa konserwacja – dłuższa żywotność urządzenia

Obawiasz się skomplikowanej pielęgnacji? Kärcher zaprojektował swoje małe szorowarki tak, aby czyszczenie zbiorników, filtrów oraz szczotek było szybkie i wygodne. Dzięki temu sprzęt posłuży Ci przez lata.

Modele małych szorowarek do podłóg Kärcher

Wybór odpowiedniego modelu szorowarki zależy od rodzaju podłogi i stopnia zabrudzenia. Szorowarki Kärcher są podzielone na dwie główne serie – BR i BD, które różnią się zastosowaniem szczotek. 

Modele z serii BR świetnie radzą sobie z nierównymi powierzchniami i fugami, natomiast seria BD sprawdzi się na gładkich podłogach, gdzie liczy się precyzyjne i delikatne czyszczenie.

Seria BR – do wymagających powierzchni

Modele BR wykorzystują walcowe szczotki, które świetnie sprawdzają się na nierównych podłogach, powierzchniach z fugami i antypoślizgową powłoką. Popularne modele to:

  • BR 30/4 C – mała szorowarka do podłóg, idealna do niewielkich pomieszczeń.
  • BR 30/4 C Bp – wersja bezprzewodowa zapewniająca swobodę pracy.
  • BR 40/10 C Adv – większa i bardziej wydajna, do intensywnych zastosowań.

Seria BD – do gładkich podłóg

Jeśli masz do czynienia z delikatniejszymi powierzchniami, takimi jak winyl czy drewno, najlepszym wyborem będzie seria BD. Modele te są wyposażone w talerzowe szczotki dyskowe, które zapewniają równomierny docisk i precyzyjne czyszczenie bez ryzyka uszkodzeń. Popularne modele:

  • BD 38/12 C Bp – mała maszyna czyszcząca do podłóg zasilana bateryjnie (czas pracy do 50 min, szerokość robocza 380 mm), świetna do biur i sklepów.
  • BD 43/25 C – wytrzymały model o szerokości 43 cm i zbiorniku 25 l, dedykowany do średnich i dużych powierzchni.

Jak dbać o małą szorowarkę, żeby działała latami?

  • Czyść zbiorniki i filtry – zapobiega to osadzaniu się brudu i nieprzyjemnym zapachom.
  • Kontroluj szczotki i pady – regularna wymiana zapewnia skuteczność czyszczenia.
  • Sprawdzaj stan uszczelek i przewodów – unikniesz niespodziewanych wycieków i usterek.
  • Przechowuj sprzęt w suchym miejscu – zabezpieczysz go przed wilgocią i uszkodzeniami.

Małe szorowarki automatyczne Kärcher – profesjonalna czystość w kompaktowym wydaniu

W ofercie Kärcher znajdziesz szorowarki do małych powierzchni, czyli urządzenia, które doskonale sprawdzają się w sklepach, biurach, szkołach czy hotelach. Są zaprojektowane tak, by poradzić sobie zarówno z typowymi zabrudzeniami (np. kurz i piasek), jak i tymi trudniejszymi do usunięcia m.in. w postaci plamy po oleju, śladów po tłustych substancjach czy butach. Małe szorowarki do podłóg Kärcher pozwalają utrzymać wysoki poziom higieny i estetyki przy minimalnym wysiłku organizacyjnym.

mała szorowarka

Małe szorowarki Kärcher – rodzaje

Małe szorowarki Kärcher różnią się sposobem pracy szczotek i przeznaczeniem do konkretnych typów powierzchni. Wybór odpowiedniego urządzenia zależy głównie od rodzaju podłogi, stopnia zabrudzenia i oczekiwanego efektu czyszczenia:

  • Szorowarki z walcowymi szczotkami – urządzenia czyszczące do ciasnych przestrzeni. Najlepiej sprawdzają się na nierównych podłogach, płytkach z fugami i powierzchniach o antypoślizgowej strukturze. Dokładnie usuwają brud z zagłębień i skutecznie radzą sobie z trudniejszymi zabrudzeniami, np. tłustymi plamami czy resztkami materiałów produkcyjnych
  • Szorowarki z tarczowymi szczotkami – to mobilne maszyny do mycia podłóg przeznaczone do gładkich powierzchni, gdzie potrzebne jest precyzyjne i delikatne czyszczenie. Doskonale radzą sobie z podłogami z winylu, kamienia, paneli czy lakierowanego drewna, zapewniając równomierny docisk i lśniący efekt bez ryzyka zarysowań.

Szorowarki jednotarczowe o niewielkich rozmiarach stanowią osobny typ maszyn wykorzystywanych głównie do czyszczenia, polerowania lub usuwania powłok ochronnych. 

Na co zwrócić uwagę przy wyborze małej szorowarki?

Wybierając urządzenie kompaktowe Kärcher, warto rozważyć:

  • Rodzaj powierzchni – Do nierównych podłóg z fugami wybierz szczotki walcowe, które lepiej usuwają brud i tłuste plamy. Do gładkich powierzchni stosuj szczotki tarczowe, które czyszczą równomiernie i delikatnie.
  • Powierzchnia i manewrowanie – im bardziej ograniczona przestrzeń, tym bardziej kompaktowa i zwrotna powinna być maszyna.
  • Rodzaj zasilania – dla miejsc bez łatwego dostępu do gniazdka warto rozważyć model bateryjny.
  • Wydajność i czas pracy – w miejscach intensywnego użytkowania wybierz urządzenie z większą pojemnością zbiornika i mocniejszym napędem.

Małe szorowarki automatyczne Kärcher to praktyczne rozwiązanie dla sklepów, biur, hoteli czy warsztatów. Sprawdzają się tam, gdzie liczy się czystość, ale przestrzeń jest ograniczona. Są wygodne w obsłudze, skuteczne i poręczne, dzięki czemu pozwalają szybko utrzymać podłogi w idealnym stanie każdego dnia.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem lub eksploatacją szorowarki Kärcher, oto odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Dzięki nim dowiesz się więcej o kosztach, konserwacji oraz wydajności tych urządzeń.

Ile kosztuje szorowarka do małych powierzchni Kärcher?

Koszt małej szorowarki do podłóg zależy od modelu – kompaktowe wersje zaczynają się od około 5000 zł, a większe, profesjonalne urządzenia mogą kosztować ponad 15 000 zł.

Jak dbać o szorowarkę, aby służyła latami?

Regularnie czyść zbiorniki i filtry, sprawdzaj stan szczotek oraz przechowuj sprzęt w suchym miejscu.

Czy szorowarka Kärcher nadaje się do każdej podłogi?

Tak, ale ważne jest dobranie odpowiedniego modelu do powierzchni – seria BR sprawdzi się na nierównych podłogach, a BD na gładkich.

Jak długo działa szorowarka na baterii?

Modele bateryjne pracują średnio od 30 do 60 minut na jednym ładowaniu, w zależności od pojemności akumulatora.

Skontaktuj się z nami!

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na wszystkie pytania.

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

*

* pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe