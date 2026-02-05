Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 3 Battery Premium (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Wersja premium odkurzacza WD 3 Battery z platformy akumulatorowej 36 V Kärcher Battery Power. Posiada 17-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej. Akumulator i ładowarka do zakupienia osobno.

Akumulatorowy odkurzacz do pracy na mokro i sucho WD 3 Battery Premium oferuje więcej niż tylko maksymalną swobodę ruchów podczas odkurzania - ma cały szereg zalet, którymi może zaimponować. Obejmują one niezwykle stabilny pojemnik ze stali nierdzewnej o pojemności 17 litrów. Filtr kartridżowy, który sprawia, że odkurzanie zarówno suchych, jak i mokrych zanieczyszczeń jest niezwykle łatwe bez konieczności wymiany filtra. Odłączany uchwyt do mocowania akcesoriów bezpośrednio do węża ssącego o zoptymalizowanym przepływie. Spinana ssawka podłogowa z mieszaną wkładką zapewnia doskonałe zbieranie brudu. Czas pracy 15 lub 30 minut z wymiennym akumulatorem litowo-jonowym Battery Power 36/25 lub Battery Power 36/50 (akumulatory nie wchodzą w zakres dostawy). Pozycja parking dla rury ssącej i ssawaki podłogowej. Dodatkowe wyposażenie obejmuje funkcję wydmuchu, system blokowania Pull & Push, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia i możliwość przechowywania wyposażenia na urządzeniu. Szczególnie praktyczną cechą jest to, że dzięki kompatybilności z platformą akumulatorową, akumulatory z innych urządzeń Kärcher Battery Power 36 V mogą być również używane w WD 3 Battery Premium.

Cechy i zalety
Wymienna bateria 36 V
Pełna swoboda pracy i niezależność od dostępu do sieci elektrycznej. Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher zasilanymi baterią 36 V.
Niezawodny filtr kartridżowy
Praca na sucho i na mokro bez potrzeby wymiany filtra.
Praktyczna funkcja wydmuchu
Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika. Skuteczne odkurzanie zanieczyszczeń.
Ssawka podłogowa i rura ssąca
  • Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
  • Maksymalna wygoda odkurzania.
Wypinane kolanko
  • Możliwość podłączenia różnych ssawek bezpośrednio do węża ssącego.
  • Łatwe odkurzanie nawet w trudno dostępnych miejscach.
Praktyczna pozycja parking
  • Łatwe i wygodne przechowywanie rury ssącej i ssawki podłogowej w czasie przerw w pracy.
Praktyczny schowek na akcesoria
  • Łatwo dostępny osprzęt odkurzacza – rura ssąca, kabel zasilający, czy akcesoria przechowywane na obudowie.
System zamykania "Pull & Push"
  • Szybkie, łatwe i bezpieczne otwieranie oraz zamykanie zbiornika.
Ergonomicznie ukształtowany uchwyt
  • Odkurzacz łatwy i wygodny w transporcie.
Duże rolki transportowe
  • Wygodny transport / przemieszczanie po nierównym podłożu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Znamionowa moc wejściowa (W) 300
Moc ssania (W) 80
Podciśnienie (mbar) maks. 110
Wydatek powietrza (l/s) maks. 40
Pojemność zbiornika (l) 17
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Składnik koloru Głowica urządzenia żółty Zbiornik Stal nierdzewna Listwa odbojowa żółty
Rozmiar nominalny akcesoriów (mm) 35
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 36
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²) ok. 70 (2,5 Ah) / ok. 140 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) ok. 15 (2,5 Ah) / ok. 30 (5,0 Ah)
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 67
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 5,5
Waga z opakowaniem (kg) 8,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 388 x 340 x 525

Zakres dostawy

  • Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Długość węża ssącego: 2 m
  • Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
  • Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
  • Wypinane kolanko
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 0.5 m
  • Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
  • Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
  • Ssawka uniwersalna podłogowa: Clips
  • Ssawka szczelinowa
  • Filtr kartridżowy: 1 szt., Celuloza
  • Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt., 3 warstwy

Wyposażenie

  • Funkcja wydmuchu
  • Pozycja parking
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
  • Listwa odbojowa
  • Kółka bez hamulca: 4 szt.
Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 3 Battery Premium (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Wideo

Zastosowania
  • Tarasy
  • Teren wokół domu i ogród
  • Altana
  • Wnętrze samochodu
  • Płyny
  • Warsztat
  • Garaż
  • Piwnica
  • Czyszczenie strefy wejścia
  • Warsztat majsterkowicza
