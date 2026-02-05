Akumulatorowy odkurzacz do pracy na mokro i sucho WD 3 Battery Premium oferuje więcej niż tylko maksymalną swobodę ruchów podczas odkurzania - ma cały szereg zalet, którymi może zaimponować. Obejmują one niezwykle stabilny pojemnik ze stali nierdzewnej o pojemności 17 litrów. Filtr kartridżowy, który sprawia, że odkurzanie zarówno suchych, jak i mokrych zanieczyszczeń jest niezwykle łatwe bez konieczności wymiany filtra. Odłączany uchwyt do mocowania akcesoriów bezpośrednio do węża ssącego o zoptymalizowanym przepływie. Spinana ssawka podłogowa z mieszaną wkładką zapewnia doskonałe zbieranie brudu. Czas pracy 15 lub 30 minut z wymiennym akumulatorem litowo-jonowym Battery Power 36/25 lub Battery Power 36/50 (akumulatory nie wchodzą w zakres dostawy). Pozycja parking dla rury ssącej i ssawaki podłogowej. Dodatkowe wyposażenie obejmuje funkcję wydmuchu, system blokowania Pull & Push, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia i możliwość przechowywania wyposażenia na urządzeniu. Szczególnie praktyczną cechą jest to, że dzięki kompatybilności z platformą akumulatorową, akumulatory z innych urządzeń Kärcher Battery Power 36 V mogą być również używane w WD 3 Battery Premium.