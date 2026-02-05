Akumulatorowy odkurzacz uniwersalny WD 3 Battery Premium (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Wersja premium odkurzacza WD 3 Battery z platformy akumulatorowej 36 V Kärcher Battery Power. Posiada 17-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej. Akumulator i ładowarka do zakupienia osobno.
Akumulatorowy odkurzacz do pracy na mokro i sucho WD 3 Battery Premium oferuje więcej niż tylko maksymalną swobodę ruchów podczas odkurzania - ma cały szereg zalet, którymi może zaimponować. Obejmują one niezwykle stabilny pojemnik ze stali nierdzewnej o pojemności 17 litrów. Filtr kartridżowy, który sprawia, że odkurzanie zarówno suchych, jak i mokrych zanieczyszczeń jest niezwykle łatwe bez konieczności wymiany filtra. Odłączany uchwyt do mocowania akcesoriów bezpośrednio do węża ssącego o zoptymalizowanym przepływie. Spinana ssawka podłogowa z mieszaną wkładką zapewnia doskonałe zbieranie brudu. Czas pracy 15 lub 30 minut z wymiennym akumulatorem litowo-jonowym Battery Power 36/25 lub Battery Power 36/50 (akumulatory nie wchodzą w zakres dostawy). Pozycja parking dla rury ssącej i ssawaki podłogowej. Dodatkowe wyposażenie obejmuje funkcję wydmuchu, system blokowania Pull & Push, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia i możliwość przechowywania wyposażenia na urządzeniu. Szczególnie praktyczną cechą jest to, że dzięki kompatybilności z platformą akumulatorową, akumulatory z innych urządzeń Kärcher Battery Power 36 V mogą być również używane w WD 3 Battery Premium.
Cechy i zalety
Wymienna bateria 36 VPełna swoboda pracy i niezależność od dostępu do sieci elektrycznej. Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher zasilanymi baterią 36 V.
Niezawodny filtr kartridżowyPraca na sucho i na mokro bez potrzeby wymiany filtra.
Praktyczna funkcja wydmuchuUżyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika. Skuteczne odkurzanie zanieczyszczeń.
Ssawka podłogowa i rura ssąca
- Najlepszy efekt czyszczenia - dla suchych, mokrych, drobnych i dużych zanieczyszczeń.
- Maksymalna wygoda odkurzania.
Wypinane kolanko
- Możliwość podłączenia różnych ssawek bezpośrednio do węża ssącego.
- Łatwe odkurzanie nawet w trudno dostępnych miejscach.
Praktyczna pozycja parking
- Łatwe i wygodne przechowywanie rury ssącej i ssawki podłogowej w czasie przerw w pracy.
Praktyczny schowek na akcesoria
- Łatwo dostępny osprzęt odkurzacza – rura ssąca, kabel zasilający, czy akcesoria przechowywane na obudowie.
System zamykania "Pull & Push"
- Szybkie, łatwe i bezpieczne otwieranie oraz zamykanie zbiornika.
Ergonomicznie ukształtowany uchwyt
- Odkurzacz łatwy i wygodny w transporcie.
Duże rolki transportowe
- Wygodny transport / przemieszczanie po nierównym podłożu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|300
|Moc ssania (W)
|80
|Podciśnienie (mbar)
|maks. 110
|Wydatek powietrza (l/s)
|maks. 40
|Pojemność zbiornika (l)
|17
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Składnik koloru
|Głowica urządzenia żółty Zbiornik Stal nierdzewna Listwa odbojowa żółty
|Rozmiar nominalny akcesoriów (mm)
|35
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|36
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²)
|ok. 70 (2,5 Ah) / ok. 140 (5,0 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|ok. 15 (2,5 Ah) / ok. 30 (5,0 Ah)
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|67
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|5,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|8,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|388 x 340 x 525
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Długość węża ssącego: 2 m
- Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
- Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
- Wypinane kolanko
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 0.5 m
- Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
- Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
- Ssawka uniwersalna podłogowa: Clips
- Ssawka szczelinowa
- Filtr kartridżowy: 1 szt., Celuloza
- Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt., 3 warstwy
Wyposażenie
- Funkcja wydmuchu
- Pozycja parking
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
- Listwa odbojowa
- Kółka bez hamulca: 4 szt.
Wideo
Zastosowania
- Tarasy
- Teren wokół domu i ogród
- Altana
- Wnętrze samochodu
- Płyny
- Warsztat
- Garaż
- Piwnica
- Czyszczenie strefy wejścia
- Warsztat majsterkowicza
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.