Akumulatorowy odkurzacz do liści BLV 36-240 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Mocny odkurzacz ogrodowy BLV 36-240 Battery wydmuchuje, zasysa i rozdrabnia odpady ogrodowe, również świeże i mokre, z prędkością do 240 km/h. Rury ssące i nadmuchowe mogą być odpinane oddzielnie. Wymienny akumulator 36 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.

Mokre liście, trawa i ścinki z żywopłotu sukcesywnie zanieczyszczają podłoże. Mokre resztki roślinne są trudne do usunięcia, szczególnie z rogów. Aby szybko usunąć te pozostałości, potrzebna jest cała ekipa sprzątająca. Naszą propozycją jest zasilany bateryjnie odkurzacz BLV 36-240, który sam sobie z tym poradzi. Dzięki dużej mocy i przepływowi powietrza 770 m³/h mocny odkurzacz ogrodowy usuwa nawet mokre odpady ogrodowe. Wymagana moc może być bezstopniowo regulowana, dzięki czemu użytkownik może wybrać między maksymalnym czasem pracy lub mocą. Możemy również wybrać miedzy wydmuchem i zasysaniem lub używać ich jednocześnie. Podczas odkurzania używana jest duża torba na liście, w której wszystkie zielone odpady są rozdrabniane. Aby operator nie męczył się podczas korzystania z urządzenia przez dłuższy czas, zwrócono uwagę na komfort obsługi dzięki ergonomicznemu dwuręcznemu uchwytowi dla optymalnego rozkładu ciężaru i odpinanym rolkom prowadzącym. Dzięki temu praca jest łatwa i wydajna. Rury ssące i wydmuchowe można również odpiąć osobno. Zestaw nie zawiera akumulatora.

Cechy i zalety
Akumulatorowy odkurzacz do liści BLV 36-240 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki): Rury ssące i nadmuchowe można odpinać osobno
Rury ssące i nadmuchowe można odpinać osobno
Praca bez zmęczenia dzięki możliwości redukcji masy przez odpięcie niepotrzebnych elementów.
Akumulatorowy odkurzacz do liści BLV 36-240 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki): Regulacja prędkości
Regulacja prędkości
Umożliwia ciągłe dostosowywanie prędkości w zależności od zadania.
Akumulatorowy odkurzacz do liści BLV 36-240 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki): Dźwignia do wyboru zastosowań
Dźwignia do wyboru zastosowań
Płynna regulacja pomiędzy odkurzaniem a nadmuchem, z możliwością wykorzystania ich jednocześnie.
Uchwyt oburęczny
  • Zapewnia idealny rozkład masy i łatwą obsługę.
Odpinane rolki prowadzące
  • Sprawia, że praca staje się prostsza i wydajniejsza jednocześnie.
Pojemność worka 45 litrów
  • Gwarantuje nieprzerwaną pracę przez długi czas.
Metalowe koło rozdrabniające
  • Poprawia wydajność cięcia i wydłuża żywotność urządzenia.
Silnik bezszczotkowy
  • Dłuższy czas pracy i większa żywotność urządzenia.
Odpinana dysza płaska
  • Precyzyjne sprzątanie. Liście można formować w stosy.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Napęd Silnik bezszczotkowy
Przycisk Turbo Boost nie
Regulacja prędkości tak
Poziom hałasu podczas pracy (dB(A)) 104
Prędkość w trybie wydmuchu (km/h) maks. 240
Prędkość w trybie odsysania (km/h) maks. 130
Pojemność worka (l) 45
Napięcie (V) 36
Wydajność na jednym ładowaniu - Tryb wydmuchu (m²) maks. 1100 (5,0 Ah)
Wydajność na jednym ładowaniu - Tryb odsysania (l) maks. 150 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 20 (5,0 Ah)
Kolor czarny
Waga bez akcesoriów (kg) 4,6
Waga z opakowaniem (kg) 6,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1290 x 230 x 380

Zakres dostawy

  • Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Odpinana dysza płaska
  • Pojemnik na trawę
  • Odpinane rolki prowadzące
  • Pasek na ramię
Akumulatorowy odkurzacz do liści BLV 36-240 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Wideo

Zastosowania
  • Porządkowanie liści wokół domu
  • Usuwanie fragmentów przycinanych krzewów i żywopłotu
  • Ścieżki wokół domu
  • Teren wokół domu i ogród
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.