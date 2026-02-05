Mokre liście, trawa i ścinki z żywopłotu sukcesywnie zanieczyszczają podłoże. Mokre resztki roślinne są trudne do usunięcia, szczególnie z rogów. Aby szybko usunąć te pozostałości, potrzebna jest cała ekipa sprzątająca. Naszą propozycją jest zasilany bateryjnie odkurzacz BLV 36-240, który sam sobie z tym poradzi. Dzięki dużej mocy i przepływowi powietrza 770 m³/h mocny odkurzacz ogrodowy usuwa nawet mokre odpady ogrodowe. Wymagana moc może być bezstopniowo regulowana, dzięki czemu użytkownik może wybrać między maksymalnym czasem pracy lub mocą. Możemy również wybrać miedzy wydmuchem i zasysaniem lub używać ich jednocześnie. Podczas odkurzania używana jest duża torba na liście, w której wszystkie zielone odpady są rozdrabniane. Aby operator nie męczył się podczas korzystania z urządzenia przez dłuższy czas, zwrócono uwagę na komfort obsługi dzięki ergonomicznemu dwuręcznemu uchwytowi dla optymalnego rozkładu ciężaru i odpinanym rolkom prowadzącym. Dzięki temu praca jest łatwa i wydajna. Rury ssące i wydmuchowe można również odpiąć osobno. Zestaw nie zawiera akumulatora.