Akumulatorowy odkurzacz do liści BLV 36-240 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Mocny odkurzacz ogrodowy BLV 36-240 Battery wydmuchuje, zasysa i rozdrabnia odpady ogrodowe, również świeże i mokre, z prędkością do 240 km/h. Rury ssące i nadmuchowe mogą być odpinane oddzielnie. Wymienny akumulator 36 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.
Mokre liście, trawa i ścinki z żywopłotu sukcesywnie zanieczyszczają podłoże. Mokre resztki roślinne są trudne do usunięcia, szczególnie z rogów. Aby szybko usunąć te pozostałości, potrzebna jest cała ekipa sprzątająca. Naszą propozycją jest zasilany bateryjnie odkurzacz BLV 36-240, który sam sobie z tym poradzi. Dzięki dużej mocy i przepływowi powietrza 770 m³/h mocny odkurzacz ogrodowy usuwa nawet mokre odpady ogrodowe. Wymagana moc może być bezstopniowo regulowana, dzięki czemu użytkownik może wybrać między maksymalnym czasem pracy lub mocą. Możemy również wybrać miedzy wydmuchem i zasysaniem lub używać ich jednocześnie. Podczas odkurzania używana jest duża torba na liście, w której wszystkie zielone odpady są rozdrabniane. Aby operator nie męczył się podczas korzystania z urządzenia przez dłuższy czas, zwrócono uwagę na komfort obsługi dzięki ergonomicznemu dwuręcznemu uchwytowi dla optymalnego rozkładu ciężaru i odpinanym rolkom prowadzącym. Dzięki temu praca jest łatwa i wydajna. Rury ssące i wydmuchowe można również odpiąć osobno. Zestaw nie zawiera akumulatora.
Cechy i zalety
Rury ssące i nadmuchowe można odpinać osobnoPraca bez zmęczenia dzięki możliwości redukcji masy przez odpięcie niepotrzebnych elementów.
Regulacja prędkościUmożliwia ciągłe dostosowywanie prędkości w zależności od zadania.
Dźwignia do wyboru zastosowańPłynna regulacja pomiędzy odkurzaniem a nadmuchem, z możliwością wykorzystania ich jednocześnie.
Uchwyt oburęczny
- Zapewnia idealny rozkład masy i łatwą obsługę.
Odpinane rolki prowadzące
- Sprawia, że praca staje się prostsza i wydajniejsza jednocześnie.
Pojemność worka 45 litrów
- Gwarantuje nieprzerwaną pracę przez długi czas.
Metalowe koło rozdrabniające
- Poprawia wydajność cięcia i wydłuża żywotność urządzenia.
Silnik bezszczotkowy
- Dłuższy czas pracy i większa żywotność urządzenia.
Odpinana dysza płaska
- Precyzyjne sprzątanie. Liście można formować w stosy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Napęd
|Silnik bezszczotkowy
|Przycisk Turbo Boost
|nie
|Regulacja prędkości
|tak
|Poziom hałasu podczas pracy (dB(A))
|104
|Prędkość w trybie wydmuchu (km/h)
|maks. 240
|Prędkość w trybie odsysania (km/h)
|maks. 130
|Pojemność worka (l)
|45
|Napięcie (V)
|36
|Wydajność na jednym ładowaniu - Tryb wydmuchu (m²)
|maks. 1100 (5,0 Ah)
|Wydajność na jednym ładowaniu - Tryb odsysania (l)
|maks. 150 (5,0 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 20 (5,0 Ah)
|Kolor
|czarny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|6,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1290 x 230 x 380
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Odpinana dysza płaska
- Pojemnik na trawę
- Odpinane rolki prowadzące
- Pasek na ramię
Wideo
Zastosowania
- Porządkowanie liści wokół domu
- Usuwanie fragmentów przycinanych krzewów i żywopłotu
- Ścieżki wokół domu
- Teren wokół domu i ogród
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.