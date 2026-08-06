Wszechstronny, wytrzymały i ekologiczny: nasz akumulatorowy odkurzacz do pracy na sucho T 10/1 Bp Adv jest wykonany w 45 procentach z materiałów pochodzących z recyklingu¹⁾, dzięki czemu oszczędza zasoby naturalne. Imponuje doskonałą mocą ssania, szeroką gamą akcesoriów i atrakcyjnym stosunkiem ceny do wydajności. O trwałości i solidności świadczy również jakość wykonania podwozia, obudowy, zderzaka i dużych kół. Bardzo wydajne akumulatory 36 V Kärcher Battery Power+ gwarantują pierwszorzędne efekty czyszczenia. Ponieważ hałas podczas pracy T 10/1 Bp Adv wynosi tylko 57 dB(A) pomimo wysokiej mocy ssania, może być używany w dowolnym momencie w miejscach wrażliwych na hałas, takich jak hotele lub szpitale. Kompaktowy odkurzacz jest odporny na przechylanie, zwrotny i można go ergonomicznie transportować za pomocą składanego uchwytu do przenoszenia. Ssawka szczelinowa i ssawka do tapicerki znajdują się w zestawie i mogą być zawsze przechowywane w zasięgu ręki na urządzeniu. W zestawie znajduje się bogate wyposażenie: wąż ssący, antystatyczne kolanko, lekka aluminiowa teleskopowa rura ssąca z regulacją wysokości, przełączana ssawka podłogowa i ssawka do parkietu. Akumulator i szybką ładowarkę należy zamówić osobno.