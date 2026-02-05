Akumulatorowy odkurzacz piorący Puzzi 2/1 Bp
Maksymalna mobilność i skuteczność w usuwaniu plam z włókien na różnych tkaninach: kompaktowe, 36V akumulatorowe urządzenie do ekstrakcji z ergonomiczną dyszą do tapicerki.
Puzzi 2/1 Bp to wytrzymałe, wydajne urządzenie do ekstrakcji natryskowej zasilane akumulatorem, zapewniające elastyczność pracy bezprzewodowej. Doskonale sprawdza się przy czyszczeniu plam i zabrudzeń z tapicerki meblowej, siedzeń samochodowych czy innych tekstyliów. Dzięki kompaktowej konstrukcji i ergonomicznemu uchwytowi jest łatwe w przenoszeniu. Urządzenie skutecznie usuwa zabrudzenia, podając pod ciśnieniem roztwór czyszczący głęboko we włókna, a następnie odsysając go wraz z brudem. Wyjątkowa moc ssania zapewnia szybkie rezultaty i minimalny czas schnięcia. W zestawie znajdują się: ssawka tapicerska, wąż spryskująco-ssący, zbiorniki na czystą i brudną wodę oraz zintegrowany schowek na akcesoria. Akumulator Kärcher Battery Power+ 36 V oraz ładowarka nie są dołączone i należy je dokupić oddzielnie.
Cechy i zalety
Doskonała wydajność czyszczeniaDoskonałe czyszczenie z wyraźnym efektem „przed i po”. Wysokie podciśnienie zapewnia doskonałą moc ssania. Niezwykle delikatny i równomierny strumień z dyszy do tapicerki.
Kompaktowy designIdealny również do ciasnych przestrzeni lub trudno dostępnych miejsc. Bezprzewodowa swoboda ruchu i elastyczność użytkowania. Możliwość przechowywania w dowolnym miejscu dzięki kompaktowej konstrukcji.
Profesjonalna jakość: wyjątkowo solidny i trwałyWydajna turbina o żywotności 1000 godzin. Bardzo wytrzymała i odporna na zużycie pompa membranowa. Kompaktowa, bardzo krótka i wytrzymała dysza do tapicerki.
Pełna elastyczność: Platforma Kärcher 36 V
- Kompatybilność: wszystkie akumulatory 36 V Kärcher Battery Power+/Power.
- Praktyczny wskaźnik pozostałego czasu pracy na samym akumulatorze.
- Wydajny akumulator można szybko i łatwo wymienić.
Szczególnie przyjazna dla użytkownika koncepcja obsługi
- Praktyczny przełącznik obrotowy do włączania/wyłączania.
- Ergonomiczną dyszę do tapicerki można obsługiwać jednym palcem.
- Pojemniki można szybko napełniać i opróżniać.
Ergonomiczny design i bardzo krótka ssawka do tapicerki
- Solidna konstrukcja odpowiednia do stosowania w ograniczonych przestrzeniach, takich jak wnętrza pojazdów.
- Doskonały strumień przy zmniejszonym zużyciu wody.
- Ergonomiczna konstrukcja z wygodnym dwuczęściowym uchwytem.
Łatwość transportowania
- Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia dla większego komfortu.
- Zaprojektowany do przenoszenia jedną ręką po schodach.
- Mobilność: np. do czyszczenia wnętrz pojazdów lub domków letniskowych.
Wyjmowane pojemniki
- Zbiorniki na świeżą i zanieczyszczoną wodę łatwo się wyjmuje.
- Napełnianie wodą jest szybkie dzięki zamknięciu Quick & Easy.
- Zbiornik na zanieczyszczoną wodę można łatwo opróżnić i wyczyścić.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
- Mocowanie za pomocą mocnej gumki i haczyka.
- Brak ryzyka zgubienia węża ssącego i dyszy do tapicerki podczas transportu.
- Urządzenie można łatwo przechowywać wraz z akcesoriami.
Opcja: dostępne są kompatybilne detergenty
- Napełnić zbiornik świeżą wodą zgodnie z instrukcją.
- Doskonałe usuwanie plam z tapicerki i tekstyliów.
- Roztwór czyszczący jest odsysany i odkurzany wraz z zanieczyszczeniami.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|1,7 / 2,9
|Wydatek powietrza (l/s)
|16
|Podciśnienie (kPa)
|16
|Wydajność spryskiwania (ml/min)
|350
|Ciśnienie spryskiwania (MPa)
|0,16 - 0,22
|Moc turbiny (W)
|350
|Moc pompy (W)
|4
|Moc znamionowa (W)
|350
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|72
|Rozmiar nominalny akcesoriów ( )
|ID 30
|Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)
|1
|Czas pracy na jednym ładowaniu (/min)
|Tryb normalny: / 46 (7,5 Ah) Tryb normalny: / 37 (6,0 Ah)
|Moc znamionowa (A)
|6
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|3,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|410 x 235 x 250
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Wąż natryskowy/ssący: 1.9 m
- Krótka dysza do tapicerki z trzonkiem
- Zbiornik wody świeżej
- Zbiornik wody zanieczyszczonej
- Środki czyszczące: RM 764 N, 125 ml
Wyposażenie
- Blokada transportowa węża
- Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
- Ustnik dyszy: Ssawka do tapicerki, pomarańczowy
Wideo
Zastosowania
- Usuwanie plam z tapicerki i mebli tapicerowanych
- Precyzyjne usuwanie plam z dywanów
- Usuwanie plam z tekstylnych siedzeń samochodowych
- Czyszczenie wszystkich powierzchni tekstylnych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.