Puzzi 2/1 Bp to wytrzymałe, wydajne urządzenie do ekstrakcji natryskowej zasilane akumulatorem, zapewniające elastyczność pracy bezprzewodowej. Doskonale sprawdza się przy czyszczeniu plam i zabrudzeń z tapicerki meblowej, siedzeń samochodowych czy innych tekstyliów. Dzięki kompaktowej konstrukcji i ergonomicznemu uchwytowi jest łatwe w przenoszeniu. Urządzenie skutecznie usuwa zabrudzenia, podając pod ciśnieniem roztwór czyszczący głęboko we włókna, a następnie odsysając go wraz z brudem. Wyjątkowa moc ssania zapewnia szybkie rezultaty i minimalny czas schnięcia. W zestawie znajdują się: ssawka tapicerska, wąż spryskująco-ssący, zbiorniki na czystą i brudną wodę oraz zintegrowany schowek na akcesoria. Akumulator Kärcher Battery Power+ 36 V oraz ładowarka nie są dołączone i należy je dokupić oddzielnie.