Akumulatorowy odkurzacz piorący Puzzi 2/1 Bp

Maksymalna mobilność i skuteczność w usuwaniu plam z włókien na różnych tkaninach: kompaktowe, 36V akumulatorowe urządzenie do ekstrakcji z ergonomiczną dyszą do tapicerki.

Puzzi 2/1 Bp to wytrzymałe, wydajne urządzenie do ekstrakcji natryskowej zasilane akumulatorem, zapewniające elastyczność pracy bezprzewodowej. Doskonale sprawdza się przy czyszczeniu plam i zabrudzeń z tapicerki meblowej, siedzeń samochodowych czy innych tekstyliów. Dzięki kompaktowej konstrukcji i ergonomicznemu uchwytowi jest łatwe w przenoszeniu. Urządzenie skutecznie usuwa zabrudzenia, podając pod ciśnieniem roztwór czyszczący głęboko we włókna, a następnie odsysając go wraz z brudem. Wyjątkowa moc ssania zapewnia szybkie rezultaty i minimalny czas schnięcia. W zestawie znajdują się: ssawka tapicerska, wąż spryskująco-ssący, zbiorniki na czystą i brudną wodę oraz zintegrowany schowek na akcesoria. Akumulator Kärcher Battery Power+ 36 V oraz ładowarka nie są dołączone i należy je dokupić oddzielnie.

Cechy i zalety
Akumulatorowe odkurzacze piorące Puzzi 2/1 Bp: Doskonała wydajność czyszczenia
Doskonała wydajność czyszczenia
Doskonałe czyszczenie z wyraźnym efektem „przed i po”. Wysokie podciśnienie zapewnia doskonałą moc ssania. Niezwykle delikatny i równomierny strumień z dyszy do tapicerki.
Akumulatorowe odkurzacze piorące Puzzi 2/1 Bp: Kompaktowy design
Kompaktowy design
Idealny również do ciasnych przestrzeni lub trudno dostępnych miejsc. Bezprzewodowa swoboda ruchu i elastyczność użytkowania. Możliwość przechowywania w dowolnym miejscu dzięki kompaktowej konstrukcji.
Akumulatorowe odkurzacze piorące Puzzi 2/1 Bp: Profesjonalna jakość: wyjątkowo solidny i trwały
Profesjonalna jakość: wyjątkowo solidny i trwały
Wydajna turbina o żywotności 1000 godzin. Bardzo wytrzymała i odporna na zużycie pompa membranowa. Kompaktowa, bardzo krótka i wytrzymała dysza do tapicerki.
Pełna elastyczność: Platforma Kärcher 36 V
  • Kompatybilność: wszystkie akumulatory 36 V Kärcher Battery Power+/Power.
  • Praktyczny wskaźnik pozostałego czasu pracy na samym akumulatorze.
  • Wydajny akumulator można szybko i łatwo wymienić.
Szczególnie przyjazna dla użytkownika koncepcja obsługi
  • Praktyczny przełącznik obrotowy do włączania/wyłączania.
  • Ergonomiczną dyszę do tapicerki można obsługiwać jednym palcem.
  • Pojemniki można szybko napełniać i opróżniać.
Ergonomiczny design i bardzo krótka ssawka do tapicerki
  • Solidna konstrukcja odpowiednia do stosowania w ograniczonych przestrzeniach, takich jak wnętrza pojazdów.
  • Doskonały strumień przy zmniejszonym zużyciu wody.
  • Ergonomiczna konstrukcja z wygodnym dwuczęściowym uchwytem.
Łatwość transportowania
  • Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia dla większego komfortu.
  • Zaprojektowany do przenoszenia jedną ręką po schodach.
  • Mobilność: np. do czyszczenia wnętrz pojazdów lub domków letniskowych.
Wyjmowane pojemniki
  • Zbiorniki na świeżą i zanieczyszczoną wodę łatwo się wyjmuje.
  • Napełnianie wodą jest szybkie dzięki zamknięciu Quick & Easy.
  • Zbiornik na zanieczyszczoną wodę można łatwo opróżnić i wyczyścić.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
  • Mocowanie za pomocą mocnej gumki i haczyka.
  • Brak ryzyka zgubienia węża ssącego i dyszy do tapicerki podczas transportu.
  • Urządzenie można łatwo przechowywać wraz z akcesoriami.
Opcja: dostępne są kompatybilne detergenty
  • Napełnić zbiornik świeżą wodą zgodnie z instrukcją.
  • Doskonałe usuwanie plam z tapicerki i tekstyliów.
  • Roztwór czyszczący jest odsysany i odkurzany wraz z zanieczyszczeniami.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 1,7 / 2,9
Wydatek powietrza (l/s) 16
Podciśnienie (kPa) 16
Wydajność spryskiwania (ml/min) 350
Ciśnienie spryskiwania (MPa) 0,16 - 0,22
Moc turbiny (W) 350
Moc pompy (W) 4
Moc znamionowa (W) 350
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 72
Rozmiar nominalny akcesoriów ( ) ID 30
Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.) 1
Czas pracy na jednym ładowaniu (/min) Tryb normalny: / 46 (7,5 Ah) Tryb normalny: / 37 (6,0 Ah)
Moc znamionowa (A) 6
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 3,7
Waga z opakowaniem (kg) 5,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 410 x 235 x 250

Zakres dostawy

  • Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Wąż natryskowy/ssący: 1.9 m
  • Krótka dysza do tapicerki z trzonkiem
  • Zbiornik wody świeżej
  • Zbiornik wody zanieczyszczonej
  • Środki czyszczące: RM 764 N, 125 ml

Wyposażenie

  • Blokada transportowa węża
  • Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
  • Ustnik dyszy: Ssawka do tapicerki, pomarańczowy
Akumulatorowe odkurzacze piorące Puzzi 2/1 Bp
Zastosowania
  • Usuwanie plam z tapicerki i mebli tapicerowanych
  • Precyzyjne usuwanie plam z dywanów
  • Usuwanie plam z tekstylnych siedzeń samochodowych
  • Czyszczenie wszystkich powierzchni tekstylnych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

