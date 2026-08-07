Limitowana edycja czarnego odkurzacza akumulatorowego BVL 3/1 Bp Go!Further, wykonanego w 30% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾, jest wyposażona w wyjątkowe akcesoria i 10 fizelinowych worków filtracyjnych. Dzięki innowacyjnemu materiałowi EPP ten ultralekki i wydajny odkurzacz plecakowy z zasilaniem akumulatorowym waży zaledwie 4,5 kg, a jednocześnie jest wyjątkowo wytrzymały i trwały. Idealny dla dozorców, rzemieślników i do użytku prywatnego: dzięki pojemności zbiornika wynoszącej 3 litry odkurzacz ten doskonale nadaje się do sprzątania w ograniczonych przestrzeniach i ułatwia czyszczenie punktowe oraz schodów. Wydajny akumulator Kärcher Battery Power zapewnia długi czas pracy, a ergonomiczna rama nośna – pracę bez zmęczenia. Odkurzacz BVL 3/1 Bp Go!Further jest przyjazny dla użytkownika i łatwy w obsłudze dzięki praktycznemu panelowi sterowania na pasie biodrowym. Silnik bezszczotkowy EC jest również bardzo odporny na zużycie. Oprócz typowych akcesoriów, dodatkowe funkcje, takie jak filtr HEPA 14, są również dostępne jako wyposażenie opcjonalne. Uwaga: w przypadku tej wersji akumulator Kärcher Battery Power+ i kompatybilną ładowarkę zamawia się oddzielnie.