Odkurzacz akumulatorowy BVL 3/1 Bp Go!Further
BVL 3/1 Bp Go!Further to limitowana edycja czarnego odkurzacza akumulatorowego, wykonanego w 30% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾ i wyposażonego w wyjątkowe akcesoria: 10 fizelinowych worków filtracyjnych.
Limitowana edycja czarnego odkurzacza akumulatorowego BVL 3/1 Bp Go!Further, wykonanego w 30% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾, jest wyposażona w wyjątkowe akcesoria i 10 fizelinowych worków filtracyjnych. Dzięki innowacyjnemu materiałowi EPP ten ultralekki i wydajny odkurzacz plecakowy z zasilaniem akumulatorowym waży zaledwie 4,5 kg, a jednocześnie jest wyjątkowo wytrzymały i trwały. Idealny dla dozorców, rzemieślników i do użytku prywatnego: dzięki pojemności zbiornika wynoszącej 3 litry odkurzacz ten doskonale nadaje się do sprzątania w ograniczonych przestrzeniach i ułatwia czyszczenie punktowe oraz schodów. Wydajny akumulator Kärcher Battery Power zapewnia długi czas pracy, a ergonomiczna rama nośna – pracę bez zmęczenia. Odkurzacz BVL 3/1 Bp Go!Further jest przyjazny dla użytkownika i łatwy w obsłudze dzięki praktycznemu panelowi sterowania na pasie biodrowym. Silnik bezszczotkowy EC jest również bardzo odporny na zużycie. Oprócz typowych akcesoriów, dodatkowe funkcje, takie jak filtr HEPA 14, są również dostępne jako wyposażenie opcjonalne. Uwaga: w przypadku tej wersji akumulator Kärcher Battery Power+ i kompatybilną ładowarkę zamawia się oddzielnie.
Cechy i zalety
Wyjątkowo lekki i bezprzewodowy plecakowy odkurzaczUrządzenie zostało wykonane z wyjątkowo lekkiego, bardzo innowacyjnego EPP (polipropylen spieniony) Urządzenie umożliwia wykonywanie pracy w ergonomiczny sposób. Bezproblemowe transportowanie.
Bardzo innowacyjny EPP (polipropylen spieniony)Wyjątkowo trwałe i wytrzymałe urządzenie. Wyjątkowo lekkie urządzenie. Urządzenie wyjątkowo przyjazne dla środowiska, ponieważ może być w 100% recyklingowane.
Zrównoważony rozwójKonstrukcja w 30% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾. Niezwykle lekkie i ergonomiczne: innowacyjny materiał EPP sprawia, że nasze urządzenie jest lekkie i wygodne. Mniej surowców – bez uszczerbku dla komfortu! Tryb Eco!Mode zmniejsza zużycie energii o 42% w porównaniu do najwyższego ustawienia (tryb standardowy).
Doskonała ergonomia
- Rama do przenoszenia deuter®, wyjątkowo wygodna nawet podczas pracy przez długi czas.
- Panel obsługowy zamocowany na pasie gwarantuje wygodną obsługę odkurzacza.
- Wąż ssący można podłączyć z prawej i z lewej strony co umożliwia odkurzanie przez prawo i lewo ręczne osoby.
bezszczotkowy silnik EC
- Wysoka odporność na zużycie.
- Wydłuża pracę oraz zwiększa efektywność wykorzystania energii.
Tryb Eco!Mode
- Zmniejszone wymagania energetyczne
- Mniejsza głośność i zanieczyszczenie hałasem.
- Dłuższy czas pracy akumulatora.
Pełna elastyczność z platformą Kärcher 36 V
- Kompatybilność: wszystkie akumulatory 36 V Kärcher Battery Power+/Power.
- Praktyczny wskaźnik pozostałego czasu pracy na samym akumulatorze.
- Wydajny akumulator można szybko i łatwo wymienić.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Pojemność zbiornika (l)
|3
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne z materiałem pochodzącym z recyklingu
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|65
|Wydatek powietrza (l/s)
|35,4
|Moc znamionowa (W)
|350
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|189 / 18,9
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)
|1
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²)
|ok. 120 (5,0 Ah) / ok. 130 (6,0 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (/min)
|Tryb eco!efficiency: / maks. 52 (5,0 Ah) Tryb zasilania: / maks. 31 (5,0 Ah) Tryb eco!efficiency: / maks. 73 (7,5 Ah) Tryb zasilania: / maks. 41 (7,5 Ah)
|Moc znamionowa (A)
|2,5
|Kolor
|czarny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|220 x 317 x 450
Zakres dostawy
- Wersja: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Długość węża ssącego: 1 m
- Typ węża ssącego: z kolankiem
- Kolanko: Antystatyczny, z regulatorem przepływu powietrza
- Teleskopowa rura ssąca: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopowa rura ssąca, materiał: Aluminium
- Przełączana ssawka podłogowa
- Ssawka szczelinowa
- Ilość worków filtracyjnych: 10 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
Wyposażenie
- Tryb eco!efficiency
- Rama nośna
Zastosowania
- Może być wykorzystywany przez woźnych w szkołach
- Idealny również dla handlowców i kobiet
- Idealne urządzenie do prywatnych domów i mieszkań
- Czyszczenie schodów stało się łatwe
- Czyszczenie punktowe
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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