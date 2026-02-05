Zamiatarka ręczna KM 70/30 C to skuteczne i wydajne rozwiązanie do czyszczenia twardych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków. Rolka główna, szczotka boczna i wentylator są zasilane akumulatorowo coznacznie zwiększa komfort pracy. Płaski filtr falisty z aktywnym zasysaniem zmniejsza ilość wytwarzanego pyłu. Szczotkę główną można regulować w sześciu stopniach, aby dostosować jej wydajność czyszczenia do różnych powierzchni. Praktyczna półka na dodatkowy sprzęt, taki jak wiadra i chwytaki na śmieci, ułatwia pracę. Konserwacja jest również prosta - do wymiany szczotki bocznej i filtra nie są potrzebne żadne narzędzia. Platforma bateryjna 36 V Kärcher Battery Power+ zapewnia wystarczającą moc w każdej sytuacji. Akumulator i ładowarka nie wchodzą w zakres dostawy i wymagają dokupienia.