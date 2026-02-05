Zamiatarka KM 70/30 C BP 2SB (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Zamiatarka ręczna do czyszczenia twardych powierzchni – filtr ssący, elektryczny napęd szczotki głównej i szczotek bocznych minimalizują pylenie i maksymalizują wygodę pracy.
Zamiatarka ręczna KM 70/30 C to skuteczne i wydajne rozwiązanie do czyszczenia twardych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków. Rolka główna, szczotka boczna i wentylator są zasilane akumulatorowo coznacznie zwiększa komfort pracy. Płaski filtr falisty z aktywnym zasysaniem zmniejsza ilość wytwarzanego pyłu. Szczotkę główną można regulować w sześciu stopniach, aby dostosować jej wydajność czyszczenia do różnych powierzchni. Praktyczna półka na dodatkowy sprzęt, taki jak wiadra i chwytaki na śmieci, ułatwia pracę. Konserwacja jest również prosta - do wymiany szczotki bocznej i filtra nie są potrzebne żadne narzędzia. Platforma bateryjna 36 V Kärcher Battery Power+ zapewnia wystarczającą moc w każdej sytuacji. Akumulator i ładowarka nie wchodzą w zakres dostawy i wymagają dokupienia.
Cechy i zalety
Wymienny akumulator litowo-jonowyCzas pracy akumulatora można wybrać w zależności od czyszczonego obszaru Szybkie i pośrednie ładowanie zapewnia dłuższe czasy pracy Wyświetla pozostały czas pracy akumulatora podczas zamiatania.
Płaski filtr falisty z aktywnym zasysaniemZmniejsza ilość generowanego pyłu i zapewnia czyste środowisko pracy. Wymiana filtra bez potrzeby użycia narzędzi. Ręczny otrząsacz filtra zapewnia najlepsze rezultaty zamiatania, nawet w przypadku drobnego pyłu.
Praktyczny schowekWyposażenie do czyszczenia ręcznego może być transportowane na szorowarce. Zwiększa wydajność i oszczędza dodatkowego wysiłku. Zanieczyszczenia zgrubne są z łatwością zbierane i usuwane.
Uchwyt do pchania można obracać i regulować w trzech pozycjach
- Składany uchwyt zapewnia oszczędność miejsca podczas przechowywania.
- Możliwość dostosowania do różnego wzrostu użytkowników.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Rodzaj napędu
|Ręcznie
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|3920
|Szerokość robocza (mm)
|480
|Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm)
|700
|Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm)
|980
|Pojemność zbiornika brutto/netto (l)
|45 / 20
|Powierzchnia filtracyjna (m²)
|0,6
|Typ baterii
|Wymienna bateria litowo-jonowa
|Napięcie (V)
|36
|Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)
|1
|Czas pracy na jednym ładowaniu (h)
|maks. 2 (7,5 Ah) / maks. 1,6 (6,0 Ah)
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|33,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|40,2
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Filtr pyłu
Wyposażenie
- Szczotka napędzana elektrycznie
- Regulowana szczotka główna zamiatarki
- Manualne oczyszczanie filtra
- Składany uchwyt prowadzący
- Szuflowa metoda zamiatania
- System odsysania
- Do zastosowań zewnętrznych
- Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
- Składana szczotka boczna
- Bezstopniowa regulacja szczotki bocznej
- Uchwyt do przenoszenia
Wideo
Zastosowania
- Do czyszczenia hal produkcyjnych, magazynów i hal logistycznych, a także obszarów przeładunkowych
- Do czyszczenia parkingów i stacji benzynowych
- Do czyszczenia takich obszarów jak boiska szkolne oraz środowisko miejskie
- Równie świetnie nadają się do mniejszych warsztatów oraz do zastosowań w rolnictwie
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.