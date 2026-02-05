Zamiatarka KM 70/30 C BP 2SB (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Zamiatarka ręczna do czyszczenia twardych powierzchni – filtr ssący, elektryczny napęd szczotki głównej i szczotek bocznych minimalizują pylenie i maksymalizują wygodę pracy.

Zamiatarka ręczna KM 70/30 C to skuteczne i wydajne rozwiązanie do czyszczenia twardych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków. Rolka główna, szczotka boczna i wentylator są zasilane akumulatorowo coznacznie zwiększa komfort pracy. Płaski filtr falisty z aktywnym zasysaniem zmniejsza ilość wytwarzanego pyłu. Szczotkę główną można regulować w sześciu stopniach, aby dostosować jej wydajność czyszczenia do różnych powierzchni. Praktyczna półka na dodatkowy sprzęt, taki jak wiadra i chwytaki na śmieci, ułatwia pracę. Konserwacja jest również prosta - do wymiany szczotki bocznej i filtra nie są potrzebne żadne narzędzia. Platforma bateryjna 36 V Kärcher Battery Power+ zapewnia wystarczającą moc w każdej sytuacji. Akumulator i ładowarka nie wchodzą w zakres dostawy i wymagają dokupienia.

Cechy i zalety
Zamiatarka KM 70/30 C BP 2SB (wersja bez akumulatora i ładowarki): Wymienny akumulator litowo-jonowy
Wymienny akumulator litowo-jonowy
Czas pracy akumulatora można wybrać w zależności od czyszczonego obszaru Szybkie i pośrednie ładowanie zapewnia dłuższe czasy pracy Wyświetla pozostały czas pracy akumulatora podczas zamiatania.
Zamiatarka KM 70/30 C BP 2SB (wersja bez akumulatora i ładowarki): Płaski filtr falisty z aktywnym zasysaniem
Płaski filtr falisty z aktywnym zasysaniem
Zmniejsza ilość generowanego pyłu i zapewnia czyste środowisko pracy. Wymiana filtra bez potrzeby użycia narzędzi. Ręczny otrząsacz filtra zapewnia najlepsze rezultaty zamiatania, nawet w przypadku drobnego pyłu.
Zamiatarka KM 70/30 C BP 2SB (wersja bez akumulatora i ładowarki): Praktyczny schowek
Praktyczny schowek
Wyposażenie do czyszczenia ręcznego może być transportowane na szorowarce. Zwiększa wydajność i oszczędza dodatkowego wysiłku. Zanieczyszczenia zgrubne są z łatwością zbierane i usuwane.
Uchwyt do pchania można obracać i regulować w trzech pozycjach
  • Składany uchwyt zapewnia oszczędność miejsca podczas przechowywania.
  • Możliwość dostosowania do różnego wzrostu użytkowników.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Rodzaj napędu Ręcznie
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 3920
Szerokość robocza (mm) 480
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm) 700
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm) 980
Pojemność zbiornika brutto/netto (l) 45 / 20
Powierzchnia filtracyjna (m²) 0,6
Typ baterii Wymienna bateria litowo-jonowa
Napięcie (V) 36
Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.) 1
Czas pracy na jednym ładowaniu (h) maks. 2 (7,5 Ah) / maks. 1,6 (6,0 Ah)
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 33,5
Waga z opakowaniem (kg) 40,2

Zakres dostawy

  • Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Filtr pyłu

Wyposażenie

  • Szczotka napędzana elektrycznie
  • Regulowana szczotka główna zamiatarki
  • Manualne oczyszczanie filtra
  • Składany uchwyt prowadzący
  • Szuflowa metoda zamiatania
  • System odsysania
  • Do zastosowań zewnętrznych
  • Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
  • Składana szczotka boczna
  • Bezstopniowa regulacja szczotki bocznej
  • Uchwyt do przenoszenia
Zamiatarka KM 70/30 C BP 2SB (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Zamiatarka KM 70/30 C BP 2SB (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Wideo

Zastosowania
  • Do czyszczenia hal produkcyjnych, magazynów i hal logistycznych, a także obszarów przeładunkowych
  • Do czyszczenia parkingów i stacji benzynowych
  • Do czyszczenia takich obszarów jak boiska szkolne oraz środowisko miejskie
  • Równie świetnie nadają się do mniejszych warsztatów oraz do zastosowań w rolnictwie
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.