Wyjątkowo lekki i akumulatorowo zasilany: To pierwszy tego rodzaju odkurzacz o wadze jedynie 4,5 kilograma. Innowacyjny materiał EPP sprawia, że odkurzacz plecakowy BVL 3/1 Bp jest wyjątkowo solidny i trwały, a także bardzo lekki. Czyszczenie schodów oraz punktowe stało się łatwiejsze – dla woźnych w szkole, handlowców, jak i kobiet wykorzystujących urządzenie w domu: Potężny odkurzacz plecakowy z 3-litrowym zbiornikiem to idealne rozwiązanie do czyszczenia ograniczonych przestrzeni. Wysokowydajny akumulator Kärcher Battery Power zapewnia długi czas pracy urządzenia, a ergonomiczna rama nie powoduje uczucia zmęczenia użytkownika. Praktyczny panel sterowania znajdujący się na pasie wokół talii umożliwia kontrolę wszystkich ważnych oraz dodatkowych funkcji urządzenia. Odkurzacz plecakowy BVL 3/1 Bp zapewnia łatwą obsługę bez wysiłku. Bezszczotkowy silnik EC jest również wyjątkowo trwały. Oprócz standardowych można zamówić również opcjonalnie dostępne akcesoria takie jak filtr HEPA-14. Zamawiając tę wersję należy pamiętać, że akumulator Kärcher Battery Power i kompatybilną ładowarkę należy zamówić oddzielnie.