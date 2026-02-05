Odkurzacz akumulatorowy BVL 3/1 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Czyszczenie ograniczonych przestrzeni: Wyjątkowo lekki, mocny oraz akumulatorowo zasilany odkurzacz plecakowy BVL 3/1 Bp wyróżnia się trwałym materiałem EPP, jak również doskonałym stosunkiem jakości do ceny.
Wyjątkowo lekki i akumulatorowo zasilany: To pierwszy tego rodzaju odkurzacz o wadze jedynie 4,5 kilograma. Innowacyjny materiał EPP sprawia, że odkurzacz plecakowy BVL 3/1 Bp jest wyjątkowo solidny i trwały, a także bardzo lekki. Czyszczenie schodów oraz punktowe stało się łatwiejsze – dla woźnych w szkole, handlowców, jak i kobiet wykorzystujących urządzenie w domu: Potężny odkurzacz plecakowy z 3-litrowym zbiornikiem to idealne rozwiązanie do czyszczenia ograniczonych przestrzeni. Wysokowydajny akumulator Kärcher Battery Power zapewnia długi czas pracy urządzenia, a ergonomiczna rama nie powoduje uczucia zmęczenia użytkownika. Praktyczny panel sterowania znajdujący się na pasie wokół talii umożliwia kontrolę wszystkich ważnych oraz dodatkowych funkcji urządzenia. Odkurzacz plecakowy BVL 3/1 Bp zapewnia łatwą obsługę bez wysiłku. Bezszczotkowy silnik EC jest również wyjątkowo trwały. Oprócz standardowych można zamówić również opcjonalnie dostępne akcesoria takie jak filtr HEPA-14. Zamawiając tę wersję należy pamiętać, że akumulator Kärcher Battery Power i kompatybilną ładowarkę należy zamówić oddzielnie.
Cechy i zalety
Wyjątkowo lekki i bezprzewodowy plecakowy odkurzaczUrządzenie zostało wykonane z wyjątkowo lekkiego, bardzo innowacyjnego EPP (polipropylen spieniony) Urządzenie umożliwia wykonywanie pracy w ergonomiczny sposób. Bezproblemowe transportowanie.
Bardzo innowacyjny EPP (polipropylen spieniony)Wyjątkowo trwałe i wytrzymałe urządzenie. Wyjątkowo lekkie urządzenie. Urządzenie wyjątkowo przyjazne dla środowiska, ponieważ może być w 100% recyklingowane.
Doskonała ergonomiaRama do przenoszenia deuter®, wyjątkowo wygodna nawet podczas pracy przez długi czas. Panel obsługowy zamocowany na pasie gwarantuje wygodną obsługę odkurzacza. Wąż ssący można podłączyć z prawej i z lewej strony co umożliwia odkurzanie przez prawo i lewo ręczne osoby.
bezszczotkowy silnik EC
- Wysoka odporność na zużycie.
- Wydłuża pracę oraz zwiększa efektywność wykorzystania energii.
Tryb eco!efficiency
- Tryb eco!effciency redukuje zużycie energii elektrycznej i poziom emitowanego przez odkurzacz hałasu. Wydłuża także pracę akumulatora.
Pełna elastyczność z platformą Kärcher 36 V
- Akumulator można szybko przełożyć do innego urządzenia.
- Zwiększa produktywność i bezpieczeństwo podczas pracy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Pojemność zbiornika (l)
|3
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|65
|Wydatek powietrza (l/s)
|35,4
|Moc znamionowa (W)
|350
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|189 / 18,9
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)
|1
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²)
|ok. 120 (5,0 Ah) / ok. 130 (6,0 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (/min)
|Tryb eco!efficiency: / maks. 52 (5,0 Ah) Tryb zasilania: / maks. 31 (5,0 Ah) Tryb eco!efficiency: / maks. 73 (7,5 Ah) Tryb zasilania: / maks. 41 (7,5 Ah)
|Moc znamionowa (A)
|2,5
|Kolor
|czarny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|220 x 317 x 450
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Długość węża ssącego: 1 m
- Typ węża ssącego: z kolankiem
- Kolanko: Antystatyczny, z regulatorem przepływu powietrza
- Teleskopowa rura ssąca: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopowa rura ssąca, materiał: Aluminium
- Przełączana ssawka podłogowa
- Ssawka szczelinowa
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
Wyposażenie
- Tryb eco!efficiency
- Rama nośna
Wideo
Zastosowania
- Może być wykorzystywany przez woźnych w szkołach
- Idealny również dla handlowców i kobiet
- Idealne urządzenie do prywatnych domów i mieszkań
- Czyszczenie schodów stało się łatwe
- Czyszczenie punktowe
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.