Zamiatarka ręczna KM 70/30 C Anniversary Edition w kolorze czarnym to skuteczne i wydajne rozwiązanie do czyszczenia twardych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków. Rolka zamiatająca, szczotka boczna i wentylator są zasilane akumulatorowo i znacznie zwiększają komfort pracy: można bez wysiłku zamiatać narożniki i trudno dostępne obszary przy znacznie mniejszym nakładzie pracy. Płaski filtr falisty z aktywnym zasysaniem zmniejsza ilość wytwarzanego pyłu nawet przy usuwaniu dużych ilości drobnego pyłu oraz utrzymuje środowisko pracy w czystości. Rolkę zamiatającą można regulować w sześciu stopniach, aby dostosować jej wydajność czyszczenia do różnych powierzchni. Praktyczna półka na dodatkowy sprzęt, taki jak wiadra i chwytaki na śmieci, ułatwia pracę. Konserwacja jest również prosta, a do wymiany szczotki bocznej i filtra nie są potrzebne żadne narzędzia. Platforma bateryjna 36 V Kärcher Battery Power+ zapewnia wystarczającą moc w każdej sytuacji. Wymienny akumulator można wyjąć w celu ułatwienia transportu. Akumulator i ładowarka nie wchodzą w zakres dostawy. Tylko w edycji rocznicowej: chwytak do śmieci i torba na akcesoria.