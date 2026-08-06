Odkurzacz akumulatorowy T 10/1 Bp Adv HEPA
Zrównoważony, wytrzymały i ergonomiczny: akumulatorowy odkurzacz do pracy na sucho T 10/1 Bp Adv HEPA jest wykonany w 45% z materiałów pochodzących z recyklingu¹⁾ i oferuje maksymalną moc ssania, skuteczny filtr HEPA 14 oraz szeroką gamę akcesoriów.
Odkurzacz T 10/1 Bp Adv HEPA zasilany baterią wyróżnia się wysoką wydajnością, solidnością, mocą ssania oraz korzystnym stosunkiem jakości do ceny. Dzięki 45% zawartości materiałów z recyklingu¹⁾, przyczynia się do oszczędzania zasobów i energii. Z filtrem HEPA 14 zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa w miejscach, gdzie higiena jest kluczowa. Potężne akumulatory Kärcher Battery Power+ (36 V) gwarantują doskonałe rezultaty czyszczenia: odkurzacz zapewnia znakomitą wydajność przy poziomie hałasu wynoszącym tylko 57 dB(A) . Pracuje cicho, co czyni go idealnym do miejsc, w których cisza jest istotna. Dzięki składanej rączce urządzenie jest łatwe do transportu i oraz może być komfortowo przenoszone blisko ciała. Jest odporny na przechylanie i bardzo zwrotny, a jego pojemność zbiornika wynosi 10 litrów. Zestaw zawiera końcówkę szczelinową i do tapicerki, które można przechować bezpośrednio na odkurzaczu. W zestawie znajduje się również szeroki wybór akcesoriów: wąż ssący, kolanko antystatyczne, lekka teleskopowa rura ssąca (aluminiowa, regulowana), przełączana końcówka do podłogi, końcówka do parkietu, końcówka szczelinowa, końcówka do tapicerki oraz filtr HEPA 14. Bateria oraz szybka ładowarka są dostępne osobno.
Cechy i zalety
Zrównoważony i wytrzymały: 45% materiałów pochodzących z recyklinguProdukcja: mniejsze zużycie surowców i energii. Niższa emisja CO₂ dzięki produkcji z materiałów pochodzących z recyklingu.
Wysoce skuteczny filtr HEPA 14Najwyższe normy bezpieczeństwa w miejscach wymagających szczególnej higieny. Wysoki stopień filtracji i separacji: 99,995%.
Tryb eco!efficiencyZrównoważony rozwój dzięki zmniejszonemu zużyciu energii. Mniejsza głośność i zanieczyszczenie hałasem. Dłuższy czas pracy akumulatora.
Ergonomiczna, kompaktowa i przyjazna dla użytkownika konstrukcja
- Ergonomiczny transport: może być noszony blisko ciała.
- Ergonomiczne kolanko i wygodny uchwyt do przenoszenia.
- Oszczędność miejsca i inteligentne rozwiązania: łatwe przechowywanie.
Niski poziom hałasu roboczego wynoszący zaledwie 57 dB(A)
- Idealny do pracy w miejscach wrażliwych na hałas.
- Mniejsze zanieczyszczenie hałasem nawet w nocy.
- Zmniejsza ryzyko, takie jak stres lub uszkodzenie słuchu.
Pełna elastyczność z platformą Kärcher 36 V
- Kompatybilność: wszystkie akumulatory 36 V Kärcher Battery Power+/Power.
- Praktyczny wskaźnik pozostałego czasu pracy na samym akumulatorze.
- Wydajny akumulator można szybko i łatwo wymienić.
Przyjazna dla użytkownika koncepcja obsługi
- Dwa duże przyciski: przełącznik wł./wył. i tryb eco!efficiency.
- Szybka i łatwa obsługa nogą lub ręką.
- Praktyczna pozycja parkingowa do schludnego przechowywania.
Niska waga
- Transport bez wysiłku, nawet jedną ręką.
- Łatwy do przenoszenia po schodach.
Kompleksowy zakres akcesoriów
- Dysza podłogowa, dysza do parkietu, dysza szczelinowa i dysza do tapicerki.
- Wysokiej jakości kosz filtrujący i fizelinowy worek filtracyjny.
- Lekka teleskopowa rura ssąca z regulacją wysokości wykonana z aluminium.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
- Ssawka szczelinowa i ssawka do tapicerki: przechowywane na głowicy urządzenia.
- Oszczędność miejsca, zawsze pod ręką.
- Bezpieczny i wygodny transport urządzenia i akcesoriów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Pojemność zbiornika (l)
|10
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne z materiałem pochodzącym z recyklingu
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|57
|Wydatek powietrza (l/s)
|40
|Moc znamionowa (W)
|500
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|223 / 22
|Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)
|1
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²)
|ok. 150 (7,5 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (/min)
|Tryb eco!efficiency: / maks. 66 (7,5 Ah) Tryb zasilania: / maks. 31 (7,5 Ah) Tryb eco!efficiency: / maks. 50 (6,0 Ah) Tryb zasilania: / maks. 22 (6,0 Ah)
|Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min)
|58 / 81
|Moc znamionowa (A)
|6
|Napięcie (zasilanie ładowarki) (V)
|100 - 240
|Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz)
|50 - 60
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|6,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|8,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|440 x 250 x 355
Zakres dostawy
- Wersja: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Długość węża ssącego: 2 m
- Kolanko: Antystatyczny, z regulatorem przepływu powietrza
- Teleskopowa rura ssąca: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopowa rura ssąca, materiał: Aluminium
- Przełączana ssawka podłogowa
- Dysza do parkietów
- Ssawka do tapicerki
- Ssawka szczelinowa
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
- Filtr typu HEPA: Filtr HEPA 14
- Kosz na filtr stały: Fizelina
Wyposażenie
- Tryb eco!efficiency
- Składany, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia
- Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Wideo
Zastosowania
- Idealna do stosowania w hotelach, obiektach gastronomicznych, a także do czyszczenia w sklepach i budynkach
- Podłogi twarde
- Wykładzina/dywan
Akcesoria
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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