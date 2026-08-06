Odkurzacz T 10/1 Bp Adv HEPA zasilany baterią wyróżnia się wysoką wydajnością, solidnością, mocą ssania oraz korzystnym stosunkiem jakości do ceny. Dzięki 45% zawartości materiałów z recyklingu¹⁾, przyczynia się do oszczędzania zasobów i energii. Z filtrem HEPA 14 zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa w miejscach, gdzie higiena jest kluczowa. Potężne akumulatory Kärcher Battery Power+ (36 V) gwarantują doskonałe rezultaty czyszczenia: odkurzacz zapewnia znakomitą wydajność przy poziomie hałasu wynoszącym tylko 57 dB(A) . Pracuje cicho, co czyni go idealnym do miejsc, w których cisza jest istotna. Dzięki składanej rączce urządzenie jest łatwe do transportu i oraz może być komfortowo przenoszone blisko ciała. Jest odporny na przechylanie i bardzo zwrotny, a jego pojemność zbiornika wynosi 10 litrów. Zestaw zawiera końcówkę szczelinową i do tapicerki, które można przechować bezpośrednio na odkurzaczu. W zestawie znajduje się również szeroki wybór akcesoriów: wąż ssący, kolanko antystatyczne, lekka teleskopowa rura ssąca (aluminiowa, regulowana), przełączana końcówka do podłogi, końcówka do parkietu, końcówka szczelinowa, końcówka do tapicerki oraz filtr HEPA 14. Bateria oraz szybka ładowarka są dostępne osobno.