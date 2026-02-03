Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa K 2 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Akumulatorowa myjka ciśnieniowa K 2 Battery jest idealna do wielu zastosowań bez konieczności podłączania do zasilania. Wymienny akumulator 36 V i ładowarka są dostępne osobno.
Olśniewające rezultaty nawet bez prądu: akumulatorowa myjka ciśnieniowa do wielu różnych zastosowań, takich jak małe samochody, łodzie, meble ogrodowe, kosze na śmieci i drobne prace porządkowe w domu. Wybór trybów standardowego, wzmocnionego i detergentu umożliwia użytkownikowi wykonywanie różnych zadań czyszczenia przy odpowiednim ciśnieniu. Podczas czyszczenia wyświetlacz analogowy pistoletu wysokociśnieniowego zawsze pokazuje wybrany tryb. Oddzielne poziomy ciśnienia ustawia się przełączając lancę spryskującą. Urządzenie jest kompatybilne z wymiennym akumulatorem litowo-jonowym 36 V/5,0 Ah z platformy 36 V Kärcher Battery Power. Akumulator i ładowarka są dostępne osobno jako akcesoria opcjonalne. Wąż do zasysania Kärcher można również podłączyć w celu pobierania wody z alternatywnych źródeł.
Cechy i zalety
Wymienna bateria 36 VTechnologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher zasilanymi baterią 36 V. Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
Pistolet wysokociśnieniowy ze wskaźnikiem ciśnienia podawanej wodyLance wysokociśnieniowe zapewniają 3 różne poziomy ciśnienia podawanej wody – do wyboru w zależności od rodzaju czyszczonej powierzchni. Wyświetlacz na pistolecie wysokociśnieniowym ułatwia kontrolowanie ciśnienia podawanej wody.
Zasysanie wodyUrządzenie kompatybilne z wężem do zasysania wody z alternatywnych źródeł. Wąż do zasysania wody to wyposażenie dodatkowe i może być zakupiony osobno.
Możliwość zasysania środków czyszczących.
- Wężyk do zasysania środka czyszczącego
- Środki czyszczące Kärcher gwarantują wyjątkowe rezultaty czyszczenia oraz bezpieczeństwo samych urządzeń.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
- Wąż, lance i pistolet wysokociśnieniowy mogą być przechowywane na urządzeniu.
System Quick Connect
- Wąż wysokociśnieniowy jest łatwo podłączyć do urządzenia i do pistoletu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Ciśnienie (bar)
|maks. 110
|Zakres ciśnienia
|Wysokie ciśnienie
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|340
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|14
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|7,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|245 x 303 x 629
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q, Extended
- 1-stopniowa lanca spryskująca
- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy: 4 m
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- System szybkozłącza Quick Connect
- Podawanie środka czyszczącego przez: Wąż ssący
- Zintegrowany filtr wody
Zastosowania
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Tarasy
- Do czyszczenia małych samochodów.
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Rowery
- Łodzie
- Kosze na śmieci
- Zabawki ogrodowe
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
