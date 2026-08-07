Kärcher MT 36 - Profesjonalne ogrodowe narzędzie wielofunkcyjne na akumulator (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Profesjonalne narzędzie wielofunkcyjne ogrodowe Kärcher MT 36 to akumulatorowa jednostka napędowa, do której można podłączyć różne przystawki — od nożyc do żywopłotu do piły łańcuchowej montowanej na wysięgniku. Narzędzie wielofunkcyjne ogrodowe Kärcher MT 36 doskonale sprawdza się w pracach przy utrzymaniu terenów zielonych przy czym, gwarantuje płynną i cichą pracę.
Szybka i prosta wymiana narzędzi, wygodna i bezpieczna obsługa: Wysokowydajne akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne MT 36 Bp spełnia swoje zadanie. Opracowane do wielu różnych zadań dzięki wymiennym przystawkom urządzenie charakteryzuje się wysokiej jakości elementami, takimi jak silnik bezszczotkowy o dużej mocy i solidny stalowy trzpień. Urządzenie pracuje płynnie, cicho i bezemisyjnie, ułatwiając użytkownikowi pracę, chroniąc środowisko i znacząco obniżając koszty obsługi i konserwacji w porównaniu z narzędziami spalinowymi.
Cechy i zalety
Wygodna szybkozłączkaŁatwa, szybka i beznarzędziowa wymiana przystawek. Kompaktowe rozmiary oraz łatwy transport i przechowywanie.
Ergonomiczny, okrągły uchwytUmożliwia wygodną pracę. Indywidualna regulacja dla każdego użytkownika.
Regulacja obrotówMożna dostosować do konkretnego zastosowania. Wydłużony czas pracy.
Solidny, gładki stalowy trzpień
- Solidny design.
- Wytrzymałe elementy.
Wydajny silnik z wysokim momentem obrotowym
- Imponuje równie wysoką wydajnością, co silnik benzynowy, zapewniając przy tym zalety urządzenia akumulatorowego.
Silnik bezszczotkowy
- Minimalny nakład pracy związany z konserwacją i długi okres eksploatacji.
- Nie generuje dużo ciepła i zapewnia wysoką wydajność.
Pełna elastyczność z platformą Kärcher 36 V
- Akumulator można szybko przełożyć do innego urządzenia.
- Zwiększa produktywność i bezpieczeństwo podczas pracy.
Brak emisji spalin / CO₂
- Chroni środowisko i zdrowie użytkownika.
Niższy poziom wibracji w porównaniu do pił spalinowych
- Długa praca bez wysiłku.
- Chroni zdrowie użytkownika.
Nawet o 90% niższe koszty obsługi i konserwacji w porównaniu do narzędzi spalinowych
- Szczególnie ekonomiczna z uwagi na brak kosztów paliwa.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Prędkość (obr./min)
|7800 / 6800
|Napięcie (V)
|36
|Waga bez akcesoriów (kg)
|2,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|3,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|951 x 197 x 188
Zakres dostawy
- Okrągła, gumowa rączka
- Pasek na ramię
- Szybkozłącze
Zastosowania
- Do stosowania z narzędziem MT HT 550/36 do przycinania wysokich krzewów i żywopłotów
- Do stosowania z narzędziem MT CS 250/36 do bezpiecznego przycinania i usuwania gałęzi drzew
- Wysokowydajna jednostka napędowa do narzędzi MT HT 550/36 i MT CS 250/36
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.