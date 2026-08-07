Kärcher MT 36 - Profesjonalne ogrodowe narzędzie wielofunkcyjne na akumulator (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Profesjonalne narzędzie wielofunkcyjne ogrodowe Kärcher MT 36 to akumulatorowa jednostka napędowa, do której można podłączyć różne przystawki — od nożyc do żywopłotu do piły łańcuchowej montowanej na wysięgniku. Narzędzie wielofunkcyjne ogrodowe Kärcher MT 36 doskonale sprawdza się w pracach przy utrzymaniu terenów zielonych przy czym, gwarantuje płynną i cichą pracę.

Szybka i prosta wymiana narzędzi, wygodna i bezpieczna obsługa: Wysokowydajne akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne MT 36 Bp spełnia swoje zadanie. Opracowane do wielu różnych zadań dzięki wymiennym przystawkom urządzenie charakteryzuje się wysokiej jakości elementami, takimi jak silnik bezszczotkowy o dużej mocy i solidny stalowy trzpień. Urządzenie pracuje płynnie, cicho i bezemisyjnie, ułatwiając użytkownikowi pracę, chroniąc środowisko i znacząco obniżając koszty obsługi i konserwacji w porównaniu z narzędziami spalinowymi.

Cechy i zalety
Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne MT 36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki): Wygodna szybkozłączka
Wygodna szybkozłączka
Łatwa, szybka i beznarzędziowa wymiana przystawek. Kompaktowe rozmiary oraz łatwy transport i przechowywanie.
Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne MT 36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki): Ergonomiczny, okrągły uchwyt
Ergonomiczny, okrągły uchwyt
Umożliwia wygodną pracę. Indywidualna regulacja dla każdego użytkownika.
Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne MT 36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki): Regulacja obrotów
Regulacja obrotów
Można dostosować do konkretnego zastosowania. Wydłużony czas pracy.
Solidny, gładki stalowy trzpień
  • Solidny design.
  • Wytrzymałe elementy.
Wydajny silnik z wysokim momentem obrotowym
  • Imponuje równie wysoką wydajnością, co silnik benzynowy, zapewniając przy tym zalety urządzenia akumulatorowego.
Silnik bezszczotkowy
  • Minimalny nakład pracy związany z konserwacją i długi okres eksploatacji.
  • Nie generuje dużo ciepła i zapewnia wysoką wydajność.
Pełna elastyczność z platformą Kärcher 36 V
  • Akumulator można szybko przełożyć do innego urządzenia.
  • Zwiększa produktywność i bezpieczeństwo podczas pracy.
Brak emisji spalin / CO₂
  • Chroni środowisko i zdrowie użytkownika.
Niższy poziom wibracji w porównaniu do pił spalinowych
  • Długa praca bez wysiłku.
  • Chroni zdrowie użytkownika.
Nawet o 90% niższe koszty obsługi i konserwacji w porównaniu do narzędzi spalinowych
  • Szczególnie ekonomiczna z uwagi na brak kosztów paliwa.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Prędkość (obr./min) 7800 / 6800
Napięcie (V) 36
Waga bez akcesoriów (kg) 2,6
Waga z opakowaniem (kg) 3,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 951 x 197 x 188

Zakres dostawy

  • Okrągła, gumowa rączka
  • Pasek na ramię
  • Szybkozłącze
Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne MT 36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne MT 36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne MT 36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Zastosowania
  • Do stosowania z narzędziem MT HT 550/36 do przycinania wysokich krzewów i żywopłotów
  • Do stosowania z narzędziem MT CS 250/36 do bezpiecznego przycinania i usuwania gałęzi drzew
  • Wysokowydajna jednostka napędowa do narzędzi MT HT 550/36 i MT CS 250/36
Akcesoria
Części zamienne

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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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