Szybka i prosta wymiana narzędzi, wygodna i bezpieczna obsługa: Wysokowydajne akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne MT 36 Bp spełnia swoje zadanie. Opracowane do wielu różnych zadań dzięki wymiennym przystawkom urządzenie charakteryzuje się wysokiej jakości elementami, takimi jak silnik bezszczotkowy o dużej mocy i solidny stalowy trzpień. Urządzenie pracuje płynnie, cicho i bezemisyjnie, ułatwiając użytkownikowi pracę, chroniąc środowisko i znacząco obniżając koszty obsługi i konserwacji w porównaniu z narzędziami spalinowymi.