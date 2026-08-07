Kosiarka akumulatorowa LM 530/36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Solidna, niezawodna, zapewniająca najlepsze efekty pielęgnacji trawnika: Kosiarka akumulatorowa LM 530/36 Bp ze stalowym zespołem tnącym. Wysoka elastyczność, niski poziom hałasu i zero emisji spalin. Wymienny akumulator 36 V oraz szybka ładowarka wymagają dokupienia.
Charakteryzuje się równie wysoką wydajnością, co kosiarka z silnikiem spalinowym, ale jest cichsza, nie generuje żadnych emisji i jest tańsza w obsłudze i konserwacji: Kosiarka akumulatorowa LM 530/36 Bp jest bogato wyposażona, ma wiele funkcji i solidną konstrukcję. Koła montowane na łożyskach kulowych oraz zmienne prędkości jazdy sprawiają, że urządzenie jest bardzo zwrotne oraz łatwe i wygodne w obsłudze. Inteligentny automatyczny system kontroli prędkości noża dostosowuje się do trawnika, pomagając w ten sposób chronić akumulator i zwiększać zasięg urządzenia, natomiast centralna regulacja wysokości cięcia zapewnia równe efekty koszenia. Ścięta trawa może być zbierana do zbiornika, mulczowana lub odrzucana.
Cechy i zalety
Centralna regulacja wysokości koszeniaMożliwość łatwej i wygodnej regulacji wysokości koszenia. Precyzyjne dostosowanie wysokości koszenia do danego zastosowania.
Samobieżny napęd z regulacją prędkościMożliwość indywidualnej regulacji za pomocą suwaka. Oszczędza energię i zmniejsza zmęczenie.
Inteligentna automatyczna kontrola prędkościOptymalna prędkość cięcia zapewniająca niezmiennie dobre wyniki. Chroni akumulator i zwiększa zasięg.
Stalowy zespół tnący
- Bardzo solidna konstrukcja.
- Wytrzymałe elementy.
Funkcja 3-w-1 do stosowania z różnymi ustawieniami
- Trawa może być zbierana do zbiornika, mulczowana lub odrzucana.
Silnik bezszczotkowy
- Minimalny nakład pracy związany z konserwacją i długi okres eksploatacji.
- Nie generuje dużo ciepła i zapewnia wysoką wydajność.
Pełna elastyczność z platformą Kärcher 36 V
- Akumulator można szybko przełożyć do innego urządzenia.
- Zwiększa produktywność i bezpieczeństwo podczas pracy.
Znacznie mniejsze ciśnienie akustyczne w porównaniu z kosiarkami spalinowymi
- Idealny do pracy w obszarach wrażliwych na hałas oraz w nocy.
- Zmniejszony wpływ na ludzi i środowisko.
Niskie drgania i emisja spalin w porównaniu z silnikami spalinowymi
- Długa praca bez wysiłku.
- Chroni środowisko i zdrowie użytkownika.
Nawet o 90% niższe koszty obsługi i konserwacji w porównaniu do narzędzi spalinowych
- Szczególnie ekonomiczna z uwagi na brak kosztów paliwa.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Szerokość koszenia (mm)
|530
|Wysokość koszenia (mm)
|30 - 110
|Prędkość (obr./min)
|3100
|Prędkość jazdy (km/h)
|2 - 5
|Materiał obudowy
|Stal
|Pojemność kosza (l)
|70
|Pojemnik na trawę z materiału
|Substancja
|Poziom mocy akustycznej (dB(A))
|95
|Poziom wibracji (m/s²)
|0,8
|Napięcie (V)
|36
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²)
|maks. 600 (6,0 Ah) / maks. 750 (7,5 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 40 (6,0 Ah) / maks. 55 (7,5 Ah)
|Waga bez akcesoriów (kg)
|32
|Waga z opakowaniem (kg)
|38
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1580 x 550 x 1130
Zakres dostawy
- Wersja: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Napęd na tylne koła
- Zestaw do mulczowania
- Kosz na skoszona trawę
- Noże
Wideo
Zastosowania
- Do koszenia małych i średnich trawników
- Podczas koszenia trawa może być zbierana do zbiornika na trawę, odrzucana na bok lub mulczowana
Akcesoria
Części zamienne
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