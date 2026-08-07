Charakteryzuje się równie wysoką wydajnością, co kosiarka z silnikiem spalinowym, ale jest cichsza, nie generuje żadnych emisji i jest tańsza w obsłudze i konserwacji: Kosiarka akumulatorowa LM 530/36 Bp jest bogato wyposażona, ma wiele funkcji i solidną konstrukcję. Koła montowane na łożyskach kulowych oraz zmienne prędkości jazdy sprawiają, że urządzenie jest bardzo zwrotne oraz łatwe i wygodne w obsłudze. Inteligentny automatyczny system kontroli prędkości noża dostosowuje się do trawnika, pomagając w ten sposób chronić akumulator i zwiększać zasięg urządzenia, natomiast centralna regulacja wysokości cięcia zapewnia równe efekty koszenia. Ścięta trawa może być zbierana do zbiornika, mulczowana lub odrzucana.