Kosiarka akumulatorowa LM 530/36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Solidna, niezawodna, zapewniająca najlepsze efekty pielęgnacji trawnika: Kosiarka akumulatorowa LM 530/36 Bp ze stalowym zespołem tnącym. Wysoka elastyczność, niski poziom hałasu i zero emisji spalin. Wymienny akumulator 36 V oraz szybka ładowarka wymagają dokupienia.

Charakteryzuje się równie wysoką wydajnością, co kosiarka z silnikiem spalinowym, ale jest cichsza, nie generuje żadnych emisji i jest tańsza w obsłudze i konserwacji: Kosiarka akumulatorowa LM 530/36 Bp jest bogato wyposażona, ma wiele funkcji i solidną konstrukcję. Koła montowane na łożyskach kulowych oraz zmienne prędkości jazdy sprawiają, że urządzenie jest bardzo zwrotne oraz łatwe i wygodne w obsłudze. Inteligentny automatyczny system kontroli prędkości noża dostosowuje się do trawnika, pomagając w ten sposób chronić akumulator i zwiększać zasięg urządzenia, natomiast centralna regulacja wysokości cięcia zapewnia równe efekty koszenia. Ścięta trawa może być zbierana do zbiornika, mulczowana lub odrzucana.

Cechy i zalety
Kosiarka akumulatorowa LM 530/36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki): Centralna regulacja wysokości koszenia
Centralna regulacja wysokości koszenia
Możliwość łatwej i wygodnej regulacji wysokości koszenia. Precyzyjne dostosowanie wysokości koszenia do danego zastosowania.
Kosiarka akumulatorowa LM 530/36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki): Samobieżny napęd z regulacją prędkości
Samobieżny napęd z regulacją prędkości
Możliwość indywidualnej regulacji za pomocą suwaka. Oszczędza energię i zmniejsza zmęczenie.
Kosiarka akumulatorowa LM 530/36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki): Inteligentna automatyczna kontrola prędkości
Inteligentna automatyczna kontrola prędkości
Optymalna prędkość cięcia zapewniająca niezmiennie dobre wyniki. Chroni akumulator i zwiększa zasięg.
Stalowy zespół tnący
  • Bardzo solidna konstrukcja.
  • Wytrzymałe elementy.
Funkcja 3-w-1 do stosowania z różnymi ustawieniami
  • Trawa może być zbierana do zbiornika, mulczowana lub odrzucana.
Silnik bezszczotkowy
  • Minimalny nakład pracy związany z konserwacją i długi okres eksploatacji.
  • Nie generuje dużo ciepła i zapewnia wysoką wydajność.
Pełna elastyczność z platformą Kärcher 36 V
  • Akumulator można szybko przełożyć do innego urządzenia.
  • Zwiększa produktywność i bezpieczeństwo podczas pracy.
Znacznie mniejsze ciśnienie akustyczne w porównaniu z kosiarkami spalinowymi
  • Idealny do pracy w obszarach wrażliwych na hałas oraz w nocy.
  • Zmniejszony wpływ na ludzi i środowisko.
Niskie drgania i emisja spalin w porównaniu z silnikami spalinowymi
  • Długa praca bez wysiłku.
  • Chroni środowisko i zdrowie użytkownika.
Nawet o 90% niższe koszty obsługi i konserwacji w porównaniu do narzędzi spalinowych
  • Szczególnie ekonomiczna z uwagi na brak kosztów paliwa.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Szerokość koszenia (mm) 530
Wysokość koszenia (mm) 30 - 110
Prędkość (obr./min) 3100
Prędkość jazdy (km/h) 2 - 5
Materiał obudowy Stal
Pojemność kosza (l) 70
Pojemnik na trawę z materiału Substancja
Poziom mocy akustycznej (dB(A)) 95
Poziom wibracji (m/s²) 0,8
Napięcie (V) 36
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²) maks. 600 (6,0 Ah) / maks. 750 (7,5 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 40 (6,0 Ah) / maks. 55 (7,5 Ah)
Waga bez akcesoriów (kg) 32
Waga z opakowaniem (kg) 38
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1580 x 550 x 1130

Zakres dostawy

  • Wersja: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Napęd na tylne koła
  • Zestaw do mulczowania
  • Kosz na skoszona trawę
  • Noże
Kosiarka akumulatorowa LM 530/36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Kosiarka akumulatorowa LM 530/36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Kosiarka akumulatorowa LM 530/36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Wideo

Zastosowania
  • Do koszenia małych i średnich trawników
  • Podczas koszenia trawa może być zbierana do zbiornika na trawę, odrzucana na bok lub mulczowana
Akcesoria
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