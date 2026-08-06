Zamiatarka ręczna KM 70/25 C to skuteczne i wydajne rozwiązanie do czyszczenia twardych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków. SZczotka główna i szczotka boczna są zasilane akumulatorowo co znacznie zwiększa komfort pracy. Filtr piankowy z pasywnym zasysaniem redukuje zapylenie i utrzymuje środowisko pracy w czystości. Szczotkę głównąmożna regulować w sześciu stopniach, aby dostosować jej wydajność czyszczenia do różnych powierzchni. Praktyczna półka na dodatkowy sprzęt, taki jak wiadra i chwytaki na śmieci ułatwia pracę. Konserwacja jest również prosta - do wymiany szczotki bocznej i filtra nie są potrzebne żadne narzędzia. Platforma bateryjna 36 V Kärcher Battery Power zapewnia wystarczającą moc w każdej sytuacji. Akumulator i ładowarka nie wchodzą w zakres dostawy i wymagają dokupienia.