Odkurzacz akumulatorowy T 15/1 Bp Adv HEPA
Trwałość, zrównoważony rozwój i wysoka moc ssania: nasz akumulatorowy odkurzacz do pracy na sucho T 15/1 Bp Adv HEPA jest wykonany w 45% z materiałów pochodzących z recyklingu¹⁾ i zachwyca wysoce wydajnym filtrem HEPA 14 oraz licznymi akcesoriami.
Wytrzymały i odporny na przechylanie akumulatorowy odkurzacz do pracy na sucho T 15/1 Bp Adv HEPA imponuje doskonałą mocą ssania, ekologią i pierwszorzędnym stosunkiem ceny do wydajności. Dzięki filtrowi HEPA 14 spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa nawet w miejscach o wysokich wymaganiach higienicznych, natomiast wydajne akumulatory Kärcher Battery Power+ (36 V) gwarantują doskonałe efekty czyszczenia. Przy zaledwie 57 dB(A) odkurzacz jest stosunkowo cichy, więc może być również używany w miejscach wrażliwych na hałas. Dzięki 45-procentowej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu¹⁾ chronione są zasoby naturalne. Odkurzacz T 15/1 Bp Adv HEPA ma zbiornik o pojemności 15 litrów, jest kompaktowy i zwrotny. Umożliwia ergonomiczny transport blisko ciała i jest wyposażony w uchwyt do przenoszenia z funkcją składania. Ssawkę szczelinową i ssawkę do tapicerki można przechowywać bezpośrednio na odkurzaczu, aby mieć do nich łatwy dostęp. Zakres dostawy obejmuje wiele akcesoriów: wąż ssący, antystatyczne kolanko, lekką, regulowaną teleskopową rurę ssącą (aluminium), przełączaną ssawkę podłogową, ssawkę do parkietu i filtr HEPA 14. Akumulator i szybką ładowarkę należy zamówić osobno.
Cechy i zalety
Zrównoważony i wytrzymały: 45% materiałów pochodzących z recyklinguProdukcja: mniejsze zużycie surowców i energii. Niższa emisja CO₂ dzięki produkcji z materiałów pochodzących z recyklingu.
Wysoce skuteczny filtr HEPA 14Najwyższe normy bezpieczeństwa w miejscach wymagających szczególnej higieny. Wysoki stopień filtracji i separacji: 99,995%.
Tryb eco!efficiencyZrównoważony rozwój dzięki zmniejszonemu zużyciu energii. Mniejsza głośność i zanieczyszczenie hałasem. Dłuższy czas pracy akumulatora.
Ergonomiczna, kompaktowa i przyjazna dla użytkownika konstrukcja
- Ergonomiczny transport: może być noszony blisko ciała.
- Ergonomiczne kolanko i wygodny uchwyt do przenoszenia.
- Oszczędność miejsca i inteligentne rozwiązania: łatwe przechowywanie.
Niski poziom hałasu roboczego wynoszący zaledwie 57 dB(A)
- Idealny do pracy w miejscach wrażliwych na hałas.
- Mniejsze zanieczyszczenie hałasem nawet w nocy.
- Zmniejsza ryzyko, takie jak stres lub uszkodzenie słuchu.
Pełna elastyczność z platformą Kärcher 36 V
- Kompatybilność: wszystkie akumulatory 36 V Kärcher Battery Power+/Power.
- Praktyczny wskaźnik pozostałego czasu pracy na samym akumulatorze.
- Wydajny akumulator można szybko i łatwo wymienić.
Przyjazna dla użytkownika koncepcja obsługi
- Dwa duże przyciski: przełącznik wł./wył. i tryb eco!efficiency.
- Szybka i łatwa obsługa nogą lub ręką.
- Praktyczna pozycja parkingowa do schludnego przechowywania.
Niska waga
- Transport bez wysiłku, nawet jedną ręką.
- Łatwy do przenoszenia po schodach.
Kompleksowy zakres akcesoriów
- Dysza podłogowa, dysza do parkietu, dysza szczelinowa i dysza do tapicerki.
- Wysokiej jakości kosz filtrujący i fizelinowy worek filtracyjny.
- Lekka teleskopowa rura ssąca z regulacją wysokości wykonana z aluminium.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
- Głowica urządzenia oferuje miejsce do przechowywania ssawki szczelinowej i ssawki do tapicerki.
- Akcesoria są przechowywane w sposób oszczędzający miejsce i zawsze łatwo dostępne.
- Bezpieczny i wygodny transport urządzenia i akcesoriów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Pojemność zbiornika (l)
|15
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne z materiałem pochodzącym z recyklingu
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|57
|Wydatek powietrza (l/s)
|40
|Moc znamionowa (W)
|500
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|223 / 22
|Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)
|1
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²)
|ok. 150 (7,5 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (/min)
|Tryb eco!efficiency: / maks. 66 (7,5 Ah) Tryb zasilania: / maks. 31 (7,5 Ah) Tryb eco!efficiency: / maks. 50 (6,0 Ah) Tryb zasilania: / maks. 22 (6,0 Ah)
|Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min)
|58 / 81
|Moc znamionowa (A)
|6
|Napięcie (zasilanie ładowarki) (V)
|100 - 240
|Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz)
|50 - 60
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|7,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|440 x 250 x 400
Zakres dostawy
- Wersja: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Długość węża ssącego: 2 m
- Kolanko: Antystatyczny, z regulatorem przepływu powietrza
- Teleskopowa rura ssąca: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopowa rura ssąca, materiał: Aluminium
- Przełączana ssawka podłogowa
- Dysza do parkietów
- Ssawka do tapicerki
- Ssawka szczelinowa
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
- Filtr typu HEPA: Filtr HEPA 14
- Kosz na filtr stały: Fizelina
Wyposażenie
- Tryb eco!efficiency
- Składany, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia
- Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Wideo
Zastosowania
- Idealna do stosowania w hotelach, obiektach gastronomicznych, a także do czyszczenia w sklepach i budynkach
- Podłogi twarde
- Wykładzina/dywan
Akcesoria
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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