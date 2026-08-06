Wytrzymały i odporny na przechylanie akumulatorowy odkurzacz do pracy na sucho T 15/1 Bp Adv HEPA imponuje doskonałą mocą ssania, ekologią i pierwszorzędnym stosunkiem ceny do wydajności. Dzięki filtrowi HEPA 14 spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa nawet w miejscach o wysokich wymaganiach higienicznych, natomiast wydajne akumulatory Kärcher Battery Power+ (36 V) gwarantują doskonałe efekty czyszczenia. Przy zaledwie 57 dB(A) odkurzacz jest stosunkowo cichy, więc może być również używany w miejscach wrażliwych na hałas. Dzięki 45-procentowej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu¹⁾ chronione są zasoby naturalne. Odkurzacz T 15/1 Bp Adv HEPA ma zbiornik o pojemności 15 litrów, jest kompaktowy i zwrotny. Umożliwia ergonomiczny transport blisko ciała i jest wyposażony w uchwyt do przenoszenia z funkcją składania. Ssawkę szczelinową i ssawkę do tapicerki można przechowywać bezpośrednio na odkurzaczu, aby mieć do nich łatwy dostęp. Zakres dostawy obejmuje wiele akcesoriów: wąż ssący, antystatyczne kolanko, lekką, regulowaną teleskopową rurę ssącą (aluminium), przełączaną ssawkę podłogową, ssawkę do parkietu i filtr HEPA 14. Akumulator i szybką ładowarkę należy zamówić osobno.