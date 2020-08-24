Podlewanie tui: jak prawidłowo podlewać tuje, jak często?
Tuje to coraz popularniejsze rośliny ogrodowe. Stosowane są często jako żywopłot wzdłuż ogrodzenia. Dowiedz się, jak prawidłowo podlewać tuje, aby nie brązowiały i zdrowo rosły.
Jak pielęgnować tuje? Podstawowe zasady
Tuje to krzewy ogrodowe, które nie mają szczególnych wymagań i są stosunkowo łatwe w uprawie. Wystarczy zastosować się do kilku zasad, by pięknie i szybko rosły:
- odpowiednie posadzenie,
- kwaśny odczyn gleby,
- wystarczające podlewanie,
- nawożenie,
- regularne przycinanie,
- ochrona przed zwierzętami domowymi (psy, koty).
Tuje dość rzadko są atakowane przez szkodniki i choroby. Najczęściej powodem problemów z uprawą tych roślin jest niewłaściwa pielęgnacja. Podstawowy błąd to niewystarczające podlewanie. W 95% tuje usychają z powodu braku wody lub zbyt małej jej ilości podczas sadzenia. Dlatego nacisk należy położyć na utrzymanie optymalnej wilgotności podłoża.
Czym podlewać tuje? Czy wymagają nawożenia?
Wydawać by się mogło, że podlewanie roślin to nic trudnego, jednak błędy przy nawadnianiu krzewów popełniane są bardzo często.
Jak podlewać tuje? Przede wszystkim należy dostarczyć odpowiednią ilość wody, a decydują o tym warunki, w jakich rosną – miejsce posadzenia, ekspozycja na słońce, rodzaj gleby, wiatr.
Miejsce, w którym rosną tuje, ma znaczenie dla podlewania, ponieważ innej ilości wody potrzebują krzewy rosnące na stanowisku słonecznym, a innej posadzone w półcieniu lub miejscu całkowicie zacienionym. Także te w donicach wymagają odmiennej częstotliwości nawadniania niż rośliny w gruncie. Ważna jest też siła wiatru, który wysusza ziemię.
Jednak zasadniczą kwestią jest rodzaj gleby, w której rosną tuje. Każdy ma inną tzw. pojemność wodną, czyli zdolność magazynowania wilgoci. Gleba piaszczysta jest lekka i przepuszcza wodę, natomiast gliniasta zatrzymuje ją na dłużej. Ani jeden, ani drugi rodzaj ziemi nie jest idealny dla tuj.
Krzewy rosnące w glebie piaszczystej wymagają częstego podlewania i nawożenia, ponieważ woda spływa do głębszych warstw. Wypłukuje także składniki pokarmowe, a płytki system korzeniowy tuj nie jest w stanie dotrzeć do wilgoci i wartości odżywczych.
Ziemia gliniasta, chociaż doskonale magazynuje wilgoć, to przepuszcza mało powietrza, przez co korzenie gniją. Rozwiązaniem obu problemów jest wymieszanie podłoża w ogrodzie z torfem, który poprawia strukturę gleby i zapewnia tujom optymalne nawodnienie. Nadaje także kwaśny odczyn pH ziemi. Ma to znaczenie przy nawożeniu, niektóre składniki odżywcze wchłaniają się bowiem tylko w takich warunkach.
Warto także wiedzieć, że tuje podlewa się bezpośrednio pod korzeń. Nie należy zraszać zielonej części, ponieważ jest to dla nich niebezpieczne. Po pierwsze powoduje namnażanie się grzybów, a po drugie w słoneczne dni kropla deszczu działa jak soczewka. Skupione w niej promienie słońca poparzą roślinę. Uszkodzone gałązki zaczynają obumierać i stają się doskonałą pożywką dla patogenów.
Jaka jest idealna ilość wody dla tuj? Aby to sprawdzić, można wykonać test, wkładając palec w ziemię. Po wyjęciu powinien być wilgotny, a w dołku nie powinna zbierać się woda. Wówczas mamy pewność, że gleba jest wystarczająco nawodniona. Pomocne są także nowoczesne systemy nawadniające oparte na czujnikach wilgoci podłoża.
Ważną wskazówką odnośnie do podlewania tuj jest to, że należy je obficie podlać późną jesienią (przed pierwszymi przymrozkami), a także raz zimą. Ważne, by zrobić to w czasie odwilży, np. na przełomie grudnia i stycznia, gdy temperatura będzie powyżej 0°C. Woda powinna mieć temperaturę podobną do otoczenia. Dzięki temu wiosną igły nie będą brązowe.
Jak często podlewać tuje w donicach i te na balkonie?
Tuje często są także ozdobą tarasów i balkonów. Warto wiedzieć, że w takich warunkach mają inne wymagania niż te rosnące w gruncie.
Jak podlewać tuje w donicach? Trzeba wziąć pod uwagę wielkość pojemnika, w którym są posadzone, i miejsce, w którym stoi. Ilość wody należy dostosować do warunków. Zwykle tuje stojące na słońcu należy podlewać codziennie, najlepiej wcześnie rano, natomiast te w cieniu raz na dwa dni. Warto jednak sprawdzać stan ziemi w donicy. Ważne, by pojemnik, w którym rosną, miał otwory odprowadzające wodę. Nadmierna wilgoć powoduje gnicie korzeni.
Tuje w donicach należy podlewać także zimą, ponieważ nie wstrzymują one procesów życiowych na okres zimowy, a z ich zielonych gałązek cały czas transpiruje (paruje) woda. Brak możliwości uzupełnienia wody z podłoża skutkuje usychaniem krzewu wiosną.
Jak często podlewać tuje po posadzeniu?
Prawidłowe posadzenie tuj gwarantuje, że będą zdrowo rosły i nie uschną. Podlewanie w tym czasie ma zasadnicze znaczenie. Ważne, by roślinom regularnie dostarczać odpowiednią ilość wody.
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, w jakiej glebie dotychczas rosły krzewy. Od tego zależy, jak często podlewać nowo posadzone tuje. Jeżeli bryła korzeniowa jest miękka w dotyku i ma jasną barwę, oznacza to, że rośliny rosły w ziemi piaszczystej. Takie tuje należy podlewać rzadziej, ale intensywnie. Gleba piaszczysta szybko wchłania wodę. Natomiast twarda i ciemna bryła oznacza ziemię gliniastą lub lessową. W związku z tym tuje po posadzeniu należy podlewać często, ale powoli, ponieważ tego rodzaju podłoże wchłania wodę stopniowo.
- W trakcie sadzenia, dla utrzymania właściwej wilgotności podłoża, w którym mają rosnąć tuje, należy pod każdy krzew podsypać torf. Dzięki temu ziemia będzie też miała prawidłowe pH.
- Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie szczepionek mikoryzowych. Dzięki dobroczynnym grzybom, które zasiedlają strefę korzeniową krzewów, zyskują one powierzchnię chłonną nawet kilka tysięcy razy większą. Strzępki grzybowe transportują składniki pokarmowe i wodę z miejsc, do których korzenie roślin by nie sięgnęły. Dzięki temu tuje nie będą wymagały tak częstego podlewania i nawożenia.
Jak podlewać tuje? Metody podlewania
Tuje potrzebują gleby wilgotnej i ważne, aby wodę podawać bezpośrednio do podłoża, pod korzenie. Istnieje kilka sposobów podlewania.
Najpopularniejszą i uniwersalną metodą jest podlewanie z węża. Wówczas wodę podaje się bezpośrednio pod roślinę, w ziemię. Gleba powinna nasiąknąć do około 30 cm głębokości. Najlepiej podlewać tuje wczesnym rankiem lub po zachodzie słońca. Wówczas parowanie jest najmniejsze, a system korzeniowy zdąży pobrać wilgoć. Niestety, metoda ta jest pracochłonna i kosztowna, o ile woda nie pochodzi ze zbiornika na deszczówkę ani studni głębinowej.
Alternatywną metodą jest linia kroplująca do tuj. Ten system jest ekonomiczny, a podlewanie nie wymaga zaangażowania i czasu. Efektywnie nawadnia duże i zróżnicowane tereny.
Jak działa linia kroplująca do tuj? Wąż kroplujący umieszcza się bezpośrednio w glebie pod tujami. Woda wydostaje się przez małe otwory i powoli nawadnia ziemię, dzięki czemu jest stale wilgotna. Co najważniejsze, cały proces odbywa się automatycznie. Można także regulować ilość wody. Zaletą linii kroplującej do podlewania tuj jest odpowiednie dozowanie, zgodne z zapotrzebowaniem roślin. To także oszczędność zużycia wody – nawet do 70% w stosunku do tradycyjnych metod podlewania.
Jak podlewać tuje Szmaragd?
Tuja Szmaragd to bardzo popularna odmiana, która osiąga 3-5 m wysokości i charakteryzuje się dość powolnym wzrostem (10–15 cm w górę oraz 15–20 cm przyrostu bocznego w ciągu roku).
Krzewy są wymagające, jeśli chodzi o nawodnienie, ponieważ są mało odporne na suszę. Młode sadzonki należy chronić przed szybkim wysychaniem podłoża.
Tuje Szmaragd najlepiej podlewać wczesnym rankiem lub wieczorem po zachodzie słońca. Warto pamiętać, by nie zraszać zielonej części, bo może to doprowadzić do uszkodzenia igieł. Zaleca się także zastosowanie ściółki lub drobnej kory, które zapobiegają szybkiemu wysychaniu korzeni. Nie należy zapominać o podlewaniu tuj zimą, zwłaszcza jeśli ta pora roku będzie sucha i bez śniegu.
Jak podlewać tuje Brabant?
Tuja Brabant także cieszy się dużą popularnością, ponieważ idealnie nadaje się na żywopłoty. Dorasta do 3–4 m i szybko rośnie. Przyrost roczny tui w górę to 30–40 cm, a nawet do 60 cm, na szerokość ok. 40 cm.
- Tuja Brabant preferuje gleby wilgotne i jest wrażliwa na suszę, dlatego podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym jest regularne i intensywne podlewanie. Szczególnie istotne jest podlewanie zaraz po posadzeniu krzewów, a także w czasie upałów.
Warto pamiętać o nawadnianiu tuj późną jesienią, a nawet zimą.
Automatyczne nawadnianie tuj linią kroplującą
Właściwe podlewanie tuj to kluczowy element pielęgnacji. Warto zatem wybrać metodę nawadniania, która zapewni optymalną wilgotność podłoża, a jednocześnie będzie praktyczna. Godny polecenia jest Kärcher Rain System®, który precyzyjne podlewa tuje w zależności od zapotrzebowania na wodę.
Systemy nawadniania ogrodów i trawników: węże, zraszacze, pistolety >>
Kärcher Rain System® doskonale sprawdza się w ogrodzie, ponieważ łączy zalety systemów mikronawadniania i podlewania konwencjonalnego. Dzięki temu możliwe jest jednoczesne nawadnianie tuj wężem kroplującym, a także np. zraszanie innych roślin przy pomocy dyszy. Cały system oparty jest na trwałych wężach PVC 1/2”, którymi płynie woda o maksymalnym ciśnieniu 4 barów. Do wyboru są także dysze kroplujące i spryskujące, które mogą być montowane i demontowane w zależności od potrzeb.
Woda w wężu kroplującym przecieka równomiernie na całej długości i jest kierowana dokładnie tam, gdzie potrzeba. Warto dodać, że system jest łatwy w montażu, a dodatkowo można dowolnie modyfikować jego ułożenie.
Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość automatycznego zaprogramowania nawadniania, dzięki modułowi sterującemu, który precyzyjnie reguluje podlewanie: Automatyczne podlewanie dzięki modułom sterującym >>
Urządzenie SensoTimer ST 6 eco!ogic steruje nawadnianiem przez pomiar wilgotności gleby, dzięki umieszczonym w ziemi czujnikom. Podlewanie aktywuje się automatycznie, gdy poziom nawodnienia gleby spada poniżej ustalonego (5 stopni ustawienia poziomu nawilżenia gleby). Dzięki temu utrzymanie odpowiedniej wilgotności podłoża jest proste. Sensor zapobiega także marnowaniu wody.
Automatyczne nawadnianie tuj dzięki systemom Kärcher jest idealnym rozwiązaniem problemów wynikających z niewłaściwego podlewania roślin. Dzięki prawidłowemu nawodnieniu tuje będą rosły zdrowo i szybko.