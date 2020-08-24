Podlewanie tui: jak prawidłowo podlewać tuje, jak często?

Czym podlewać tuje? Czy wymagają nawożenia?

Wydawać by się mogło, że podlewanie roślin to nic trudnego, jednak błędy przy nawadnianiu krzewów popełniane są bardzo często.

Jak podlewać tuje? Przede wszystkim należy dostarczyć odpowiednią ilość wody, a decydują o tym warunki, w jakich rosną – miejsce posadzenia, ekspozycja na słońce, rodzaj gleby, wiatr.

Miejsce, w którym rosną tuje, ma znaczenie dla podlewania, ponieważ innej ilości wody potrzebują krzewy rosnące na stanowisku słonecznym, a innej posadzone w półcieniu lub miejscu całkowicie zacienionym. Także te w donicach wymagają odmiennej częstotliwości nawadniania niż rośliny w gruncie. Ważna jest też siła wiatru, który wysusza ziemię.

Jednak zasadniczą kwestią jest rodzaj gleby, w której rosną tuje. Każdy ma inną tzw. pojemność wodną, czyli zdolność magazynowania wilgoci. Gleba piaszczysta jest lekka i przepuszcza wodę, natomiast gliniasta zatrzymuje ją na dłużej. Ani jeden, ani drugi rodzaj ziemi nie jest idealny dla tuj.

Krzewy rosnące w glebie piaszczystej wymagają częstego podlewania i nawożenia, ponieważ woda spływa do głębszych warstw. Wypłukuje także składniki pokarmowe, a płytki system korzeniowy tuj nie jest w stanie dotrzeć do wilgoci i wartości odżywczych.

Ziemia gliniasta, chociaż doskonale magazynuje wilgoć, to przepuszcza mało powietrza, przez co korzenie gniją. Rozwiązaniem obu problemów jest wymieszanie podłoża w ogrodzie z torfem, który poprawia strukturę gleby i zapewnia tujom optymalne nawodnienie. Nadaje także kwaśny odczyn pH ziemi. Ma to znaczenie przy nawożeniu, niektóre składniki odżywcze wchłaniają się bowiem tylko w takich warunkach.

Warto także wiedzieć, że tuje podlewa się bezpośrednio pod korzeń. Nie należy zraszać zielonej części, ponieważ jest to dla nich niebezpieczne. Po pierwsze powoduje namnażanie się grzybów, a po drugie w słoneczne dni kropla deszczu działa jak soczewka. Skupione w niej promienie słońca poparzą roślinę. Uszkodzone gałązki zaczynają obumierać i stają się doskonałą pożywką dla patogenów.

Jaka jest idealna ilość wody dla tuj? Aby to sprawdzić, można wykonać test, wkładając palec w ziemię. Po wyjęciu powinien być wilgotny, a w dołku nie powinna zbierać się woda. Wówczas mamy pewność, że gleba jest wystarczająco nawodniona. Pomocne są także nowoczesne systemy nawadniające oparte na czujnikach wilgoci podłoża.

Ważną wskazówką odnośnie do podlewania tuj jest to, że należy je obficie podlać późną jesienią (przed pierwszymi przymrozkami), a także raz zimą. Ważne, by zrobić to w czasie odwilży, np. na przełomie grudnia i stycznia, gdy temperatura będzie powyżej 0°C. Woda powinna mieć temperaturę podobną do otoczenia. Dzięki temu wiosną igły nie będą brązowe.