Wąż może być przedłużany aż do 50 m. Ciśnienie optymalne do pracy wynosi 2 bar. Wąż 2-warstwowy z powłoką tekstylną. Nie zawiera ftalanów i innych niebezpiecznych dla zdrowia substancji. Nie zawiera metali ciężkich: kadmu, ołowiu ani baru.