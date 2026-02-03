Wąż kroplujący 25 m

Wąż kroplujący umożliwia precyzyjne nawadnianie. Gwarantuje równomierną dystrybucję wody na całej długości. Może być skracany stosowanie do potrzeb i łączony z wężem Kärcher Rain System™.

Wąż może być przedłużany aż do 50 m. Ciśnienie optymalne do pracy wynosi 2 bar. Wąż 2-warstwowy z powłoką tekstylną. Nie zawiera ftalanów i innych niebezpiecznych dla zdrowia substancji. Nie zawiera metali ciężkich: kadmu, ołowiu ani baru.

Cechy i zalety
Wąż kroplujący systemu Kärcher Rain System®
  • Bezpośrednie podlewania wzdłuż roślin.
Możliwość przedłużenia do 50 m
  • Równomierne podlewanie na całej długości węża.
Wysokiej jakości wąż ogrodowy
  • Przyjazny dla środowiska i nieszkodliwy dla zdrowia.
Wolny od kadmu, baru i ołowiu
  • Przyjazny dla środowiska i nieszkodliwy dla zdrowia.
Mrozoodporny
  • Wąż może pozostać na zewnątrz zimą.
Optymalne ciśnienie węża kroplującego to 2 bary
  • Równomierne podlewanie na całej długości węża.
Możliwość używania pod ziemią
  • Wąż kroplujący można zasypać luźną warstwą ziemi do głębokości 5 cm.
Długość 25 m
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica 1/2″
Długość węża (m) 25
Ciśnienie maksymalne (bar) 4
Objętość wyjściowa przy 4 barach (l/h) 625
Kolor czarny
Waga (kg) 1,3
Waga z opakowaniem (kg) 1,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 235 x 455 x 29

Wyposażenie

  • Mrozoodporny

Wideo

Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Żywopłoty
  • Podlewanie rzędów
Akcesoria