Złącze typu T z regulacją przepływu wody
Do łączenia trzech węży nawadniających Kärcher Rain System™ lub węży kroplujących. Umożliwia stworzenie dwóch niezależnych linii nawadniających. 2 sztuki w zestawie.
Boczne wyjście z regulacją przepływu wody. Ergonomiczna budowa zapewnia wygodne użytkowanie.
Cechy i zalety
Regulowane boczne złącze typu T
- Precyzyjne nawadnianie w zależności od zapotrzebowania roślin na wodę.
- Trójnik boczny idealnie nadaje się jako złącze węża kroplującego.
Złącze typu T z trzema wyjściami
- Do podłączania węży systemu Kärcher Rain System® i węży kroplujących.
Ergonomiczna konstrukcja
- Łatwy w użyciu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|4
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|108 x 102 x 33
Zakres dostawy
- Złączki typu T z regulacją przepływu wody: 2 szt.
Wyposażenie
- Regulowana ilość wody
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Rabaty kwiatowe i grządki