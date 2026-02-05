Złącze typu T z regulacją przepływu wody

Do łączenia trzech węży nawadniających Kärcher Rain System™ lub węży kroplujących. Umożliwia stworzenie dwóch niezależnych linii nawadniających. 2 sztuki w zestawie.

Boczne wyjście z regulacją przepływu wody. Ergonomiczna budowa zapewnia wygodne użytkowanie.

Cechy i zalety
Regulowane boczne złącze typu T
  • Precyzyjne nawadnianie w zależności od zapotrzebowania roślin na wodę.
  • Trójnik boczny idealnie nadaje się jako złącze węża kroplującego.
Regulowane boczne złącze typu T
Złącze typu T z trzema wyjściami
  • Do podłączania węży systemu Kärcher Rain System® i węży kroplujących.
Ergonomiczna konstrukcja
  • Łatwy w użyciu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie maksymalne (bar) 4
Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 108 x 102 x 33

Zakres dostawy

  • Złączki typu T z regulacją przepływu wody: 2 szt.

Wyposażenie

  • Regulowana ilość wody

Wideo

Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Rabaty kwiatowe i grządki
Akcesoria