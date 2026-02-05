Zestaw węża kroplującego to gotowy do podłączenia kompletny zestaw zawierający filtr cząstek stałych, wąż kroplujący 20 m oraz końcówkę. Woda przecieka równomiernie na całej długości węża. Ponieważ woda jest kierowana dokładnie tam, gdzie jest potrzebna, żywopłoty i krzewy są podlewane w optymalny sposób. Wąż można skrócić wedle wymagań i bezpiecznie zamknąć za pomocą końcówki. Dwuwarstwowy wąż nie zawiera kadmu, baru ani ołowiu, przez co jest bezpieczny dla zdrowia. Optymalne ciśnienie robocze węża to maksymalnie 2 bary. Filtr cząstek stałych chroni wąż kroplujący przed cząstkami brudu. Wkład filtrujący można wyjąć i wyczyścić. Po stronie wlotowej znajduje się przyłącze kranowe, które jest kompatybilne ze wszystkimi znanymi systemami Click. Wydajny system Kärcher Rain System® łączy w sobie zalety systemów mikronawadniania i podlewania konwencjonalnego. Działa przy ciśnieniu do 4 barów i można go dostosować do prawie każdego ogrodu.