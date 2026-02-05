Wąż kroplujący w zestawie

Idealny zestaw do precyzyjnego, delikatnego nawadniania roślin. Cały zestaw można podłączyć w mgnieniu oka. Zawiera 20-metrowy wąż kroplujący. Zawiera filtr wody i zatyczki do węża.

Zestaw węża kroplującego to gotowy do podłączenia kompletny zestaw zawierający filtr cząstek stałych, wąż kroplujący 20 m oraz końcówkę. Woda przecieka równomiernie na całej długości węża. Ponieważ woda jest kierowana dokładnie tam, gdzie jest potrzebna, żywopłoty i krzewy są podlewane w optymalny sposób. Wąż można skrócić wedle wymagań i bezpiecznie zamknąć za pomocą końcówki. Dwuwarstwowy wąż nie zawiera kadmu, baru ani ołowiu, przez co jest bezpieczny dla zdrowia. Optymalne ciśnienie robocze węża to maksymalnie 2 bary. Filtr cząstek stałych chroni wąż kroplujący przed cząstkami brudu. Wkład filtrujący można wyjąć i wyczyścić. Po stronie wlotowej znajduje się przyłącze kranowe, które jest kompatybilne ze wszystkimi znanymi systemami Click. Wydajny system Kärcher Rain System® łączy w sobie zalety systemów mikronawadniania i podlewania konwencjonalnego. Działa przy ciśnieniu do 4 barów i można go dostosować do prawie każdego ogrodu.

Cechy i zalety
Wąż kroplujący systemu Kärcher Rain System®
  • Bezpośrednie podlewania wzdłuż roślin.
Zawiera końcówkę i filtr
  • Kompletny zestaw gotowy do podłączenia.
  • Można łączyć za pomocą wszystkich znanych systemów Click
Możliwość przedłużenia do 50 m
  • Równomierne podlewanie na całej długości węża.
Wysokiej jakości wąż ogrodowy
  • Bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego.
Nie zawiera kadmu, baru ani ołowiu
  • Bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego.
Mrozoodporny
  • Wąż może pozostać na zewnątrz zimą.
Optymalne ciśnienie do węża kroplującego: 2 bary
  • Równomierne podlewanie na całej długości węża.
Można zakopać w ziemi
  • Wąż kroplujący można zasypać luźną warstwą ziemi do głębokości 5 cm.
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica 1/2″
Długość węża (m) 20
Gwint przyłącza G3/4
Ciśnienie maksymalne (bar) 4
Objętość wyjściowa przy 4 barach (l/h) 500
Kolor czarny
Waga (kg) 1,1
Waga z opakowaniem (kg) 1,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 223 x 385 x 28

Zakres dostawy

  • Zatyczki do węza, duże: 1 szt.
  • Wąż kroplujący: 20 m
  • Filtr cząsteczek stałych: 1 szt.

Wideo

Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Żywopłoty
  • Podlewanie rzędów
