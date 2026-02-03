Filtr wody
Do ochrony Kärcher Rain System™ przed zanieczyszczeniami z wody. Zawiera adapter na kran G3/4 i złącze do węży Kärcher Rain System™.
Wkład filtracyjny można wyjmować i czyścić. Ergonomiczna budowa zapewnia wygodne użytkowanie.
Cechy i zalety
Zintegrowany filtr
- Ochrona systemu Kärcher Rain System® przed cząstkami brudu.
Wymienny wkład filtra
- Łatwe czyszczenie filtra.
Ergonomiczna konstrukcja
- Łatwy w użyciu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Gwint przyłącza
|G3/4
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|4
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|179 x 47 x 47
Zakres dostawy
- Adapter kranowy G3/4
Wyposażenie
- Złącze do węża Kärcher Rain System™
- Nawadnianie ogrodu
- Rabaty kwiatowe i grządki
