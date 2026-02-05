Końcówka jest częścią systemu Kärcher Rain System®. Zamyka wąż systemu Kärcher Rain System® lub wąż kroplujący, co oznacza, że system może być indywidualnie i w elastyczny sposób dostosowany do danej sytuacji w ogrodzie. Rozłożone lub skrócone węże można podłączać w dowolnym punkcie. Instalacja węża to bułka z masłem i nie wymaga nawet użycia narzędzi. Wąż po prostu wciska się na końcówkę i mocuje za pomocą nakrętki. System Kärcher Rain System® łączy w sobie zalety mikronawadniania i podlewania konwencjonalnego. System działa przy maksymalnym ciśnieniu 4 barów oraz jest wyposażony w wąż 1/2" z wężem kroplującym oraz kołnierzami spryskującymi. System Kärcher Rain System® można indywidualnie dostosować do prawie wszystkich ogrodów i doskonale współpracuje z urządzeniem SensoTimer do ekonomicznej kontroli podlewania według indywidualnych potrzeb.