Kołnierze uszczelniające są częścią systemu Kärcher Rain System®. Można je szybko przymocować w dowolnym miejscu na wężu systemu Kärcher Rain System® oraz są używane do niezawodnego zamykania otworów kołnierzy, które nie są już potrzebne. Umożliwia to gumowa powierzchnia i zintegrowany czop wewnątrz. Instalacja jest szybka, łatwa i nie wymaga narzędzi. Czop wchodzi do otworu, który ma być uszczelniony, co pozwala na zamknięcie kołnierza. W ten sposób wąż jest odpowiednio uszczelniony i można go nadal używać bez marnowania wody. Wysoce wydajny system nawadniania Kärcher Rain System® działa przy ciśnieniu 4 barów, jest wyposażony w wąż 1/2" z wężem kroplującym oraz kołnierzami spryskującymi, łącząc zalety mikronawadniania i podlewania konwencjonalnego. System Kärcher Rain System® można indywidualnie dostosować do prawie wszystkich ogrodów i doskonale współpracuje z urządzeniem SensoTimer do kontroli podlewania.