Zestaw złączy do węży

Zestaw rozszerzający do Kärcher Rain Box. Do łączenia węży Kärcher Rain System™ lub węży kroplujących.

Zestaw zawiera 4 złączki typu T z regulacją przepływu wody, 4 złączki typu I, 5 zatyczek do węża.

Cechy i zalety
Zestaw rozszerzający do systemu Kärcher Rain System®
  • Przedłużenie systemu Kärcher Rain System®.
Złączka typu T z regulowanym trójnikiem bocznym
  • Precyzyjne nawadnianie w zależności od zapotrzebowania roślin na wodę.
  • Trójnik boczny jako idealne złącze węża kroplującego.
Złącze typu T z trzema wyjściami
  • Łatwe łączenie węży systemu Kärcher Rain System® i węży kroplujących.
Zatyczka do węża
  • Wygodne zamykanie węża systemu Kärcher Rain System® lub węża kroplującego.
Złącze typu I z dwoma wyjściami
  • Łatwe łączenie węży systemu Kärcher Rain System® i węży kroplujących.
Ergonomiczna konstrukcja
  • Łatwy w użyciu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie maksymalne (bar) 4
Kolor czarny
Waga (kg) 0,4
Waga z opakowaniem (kg) 0,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 103 x 101 x 33

Zakres dostawy

  • Złączki typu T z regulacją przepływu wody: 4 szt.
  • Złączki typu I: 4 szt.
  • Zatyczki do węza, duże: 5 szt.

Wyposażenie

  • Regulowana ilość wody

Wideo

Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Rabaty kwiatowe i grządki
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.