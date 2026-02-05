Zestaw złączy do węży
Zestaw rozszerzający do Kärcher Rain Box. Do łączenia węży Kärcher Rain System™ lub węży kroplujących.
Zestaw zawiera 4 złączki typu T z regulacją przepływu wody, 4 złączki typu I, 5 zatyczek do węża.
Cechy i zalety
Zestaw rozszerzający do systemu Kärcher Rain System®
- Przedłużenie systemu Kärcher Rain System®.
Złączka typu T z regulowanym trójnikiem bocznym
- Precyzyjne nawadnianie w zależności od zapotrzebowania roślin na wodę.
- Trójnik boczny jako idealne złącze węża kroplującego.
Złącze typu T z trzema wyjściami
- Łatwe łączenie węży systemu Kärcher Rain System® i węży kroplujących.
Zatyczka do węża
- Wygodne zamykanie węża systemu Kärcher Rain System® lub węża kroplującego.
Złącze typu I z dwoma wyjściami
- Łatwe łączenie węży systemu Kärcher Rain System® i węży kroplujących.
Ergonomiczna konstrukcja
- Łatwy w użyciu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|4
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|103 x 101 x 33
Zakres dostawy
- Złączki typu T z regulacją przepływu wody: 4 szt.
- Złączki typu I: 4 szt.
- Zatyczki do węza, duże: 5 szt.
Wyposażenie
- Regulowana ilość wody
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Rabaty kwiatowe i grządki
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.