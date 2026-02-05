Kärcher Rain Box

Zestaw startowy do nawadnia ogrodów. System można z łatwością zaadoptować do potrzeb każdego ogrodu. Zestaw zawiera wąż kroplujący oraz akcesoria do nawadniania punktowego.

W zestawie znajduje się praktyczna plastikowa walizka do przechowywania. Zawiera 10-metrowy wąż kroplujący 1/2”. Zawiera 15-metrowy wąż Kärcher Rain System™ 1/2” do stosowania jako wąż zasilający lub w połączeniu z dyszami jako wąż nawadniający. W zestawie: 4 złączki typu T z regulacją przepływu wody, 4 złączki typu I, 10 dysz kroplujących, 5 szpil do mocowania węża, 5 zatyczek do węża, 1 filtr i dwie szybkozłączki. Zawiera adapter na kran G1 z redukcją G3/4. Kompatybilny z modułem sterującym nawadnianiem: SensoTimerTM eco!ogic.

Cechy i zalety
Kompletny zestaw
  • Kompletny zestaw startowy Kärcher Rain System™.
  • Gotowy do użycia: wszystkie elementy znajdują się w zestawie.
Wąż kroplujący z regulacją przepływu wody
  • Precyzyjne nawadnianie w zależności od zapotrzebowania roślin na wodę.
Montaż na wężu Kärcher Rain System
  • Łatwość montażu.
Dysza kroplująca ze zintegrowaną szpilą
  • Instalacja bez potrzeby użycia narzędzi.
Kołnierz uszczelniający
  • Dysze mogą być montowane i demontowane w zależności od potrzeb.
Możliwość dowolnego konfigurowania
  • Nie jest wymagane szerokie planowanie.
Wąż Kärcher Rain System
  • Wyjątkowa elastyczność.
Złączka typu T z regulacją przepływu wody
  • Optymalizuje przepływ wody w wężu kroplującym.
Rozszerzalność
  • Można z łatwością rozszerzyć za pomocą innych elementów systemu Kärcher Rain System®.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie maksymalne (bar) 4
Kolor żółty
Waga (kg) 2,7
Waga z opakowaniem (kg) 3,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 380 x 289 x 113

Zakres dostawy

  • Filtry
  • Złączki typu T z regulacją przepływu wody: 4 szt.
  • Złączki typu I: 4 szt.
  • Zatyczki do węza, duże: 5 szt.
  • Dysze kropelkowe: 10 szt.
  • Szpile do węża: 5 szt.
  • Wąż kroplujący: 10 m
  • Wąż Kärcher Rain System™: 1/2″, 1 x 15 m
  • Złącze: 2 szt.
  • Adapter na kran G 1 z redukcja G 3/4: 1 szt.

Wyposażenie

  • Regulowana ilość wody

Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Rabaty kwiatowe i grządki
  • Żywopłoty
  • Podlewanie rzędów
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

