Moduł sterujący do nawadniania WT 5
Umożliwia zaprogramowanie podlewania każdego dnia w tygodniu. Początek i czas podlewania można ustawić co do minuty (maksymalnie 120 min.) Gwint przyłączeniowy: G3/4 i G1.
2 sesje nawadniania dziennie. Moduł sterujący posiada możliwość ręcznego sterowania. Wyświetlacz (do wygodnego programowania) można wyjmować. Funkcja pauzy dezaktywuje nawadnianie na 24 h. W zestawie filtr wstępny i adapter na kran. Gdy bateria się wyczerpie podlewanie zostaje przerwane.
Cechy i zalety
Możliwość wyboru dni tygodnia i dokładnej regulacji czasu nawadniania (maksymalnie 2 sesje dziennie).Precyzyjne nawadnianie.
Zdejmowany wyświetlacz / programator z pokrętłami (w zależności od wersji)Łatwe i przejrzyste programowanie.
Wskaźnik poziomu naładowania baterii i funkcja pamięciWszystkie zaprogramowane funkcje zostają zachowane w przypadku wymiany baterii.
Automatyczne włączanie / wyłączanie
- Wygodne nawadnianie.
Możliwość ręcznego sterowania nawadnianiem
- Możliwość włączenia lub wyłączenia nawadniania w każdej chwili.
Funkcja odliczania czasu pozostałego do zakończenia nawadniania
- Nawadnianie na czas z automatycznym wyłączaniem.
Funkcja pauzy dezaktywującej nawadnianie
- Dezaktywacja nawadniania na 24 h np. w przypadku spotkań ze znajomymi w ogrodzie.
Po wyczerpaniu baterii nawadnianie zostaje automatycznie wyłączone.
- Bezproblemowe nawadnianie w przypadku ewentualnej nieobecności.
Obrotowe przyłącze.
- Łatwa instalacja na kranie.
Regulowany czas nawadniania do 120 minut.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Gwint przyłącza
|G3/4 + G1
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|10
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|112 x 125 x 129
Przy podłączaniu tych produktów do sieci wody pitnej należy przestrzegać wymogów normy EN 1717. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc specjalisty ds. sanitarnych.
Zakres dostawy
- Baterie w zestawie: nie
Wyposażenie
- Liczba wyjść wody, które można zaprogramować: 1 szt.
- Wymaga doposażenia w baterie
- Liczba akumulatorów: Blok 1 x 9 V
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
