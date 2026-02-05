Moduł sterujący do nawadniania WT 5

Umożliwia zaprogramowanie podlewania każdego dnia w tygodniu. Początek i czas podlewania można ustawić co do minuty (maksymalnie 120 min.) Gwint przyłączeniowy: G3/4 i G1.

2 sesje nawadniania dziennie. Moduł sterujący posiada możliwość ręcznego sterowania. Wyświetlacz (do wygodnego programowania) można wyjmować. Funkcja pauzy dezaktywuje nawadnianie na 24 h. W zestawie filtr wstępny i adapter na kran. Gdy bateria się wyczerpie podlewanie zostaje przerwane.

Cechy i zalety
Moduł sterujący do nawadniania WT 5: Możliwość wyboru dni tygodnia i dokładnej regulacji czasu nawadniania (maksymalnie 2 sesje dziennie).
Precyzyjne nawadnianie.
Moduł sterujący do nawadniania WT 5: Zdejmowany wyświetlacz / programator z pokrętłami (w zależności od wersji)
Łatwe i przejrzyste programowanie.
Moduł sterujący do nawadniania WT 5: Wskaźnik poziomu naładowania baterii i funkcja pamięci
Wszystkie zaprogramowane funkcje zostają zachowane w przypadku wymiany baterii.
Automatyczne włączanie / wyłączanie
  • Wygodne nawadnianie.
Możliwość ręcznego sterowania nawadnianiem
  • Możliwość włączenia lub wyłączenia nawadniania w każdej chwili.
Funkcja odliczania czasu pozostałego do zakończenia nawadniania
  • Nawadnianie na czas z automatycznym wyłączaniem.
Funkcja pauzy dezaktywującej nawadnianie
  • Dezaktywacja nawadniania na 24 h np. w przypadku spotkań ze znajomymi w ogrodzie.
Po wyczerpaniu baterii nawadnianie zostaje automatycznie wyłączone.
  • Bezproblemowe nawadnianie w przypadku ewentualnej nieobecności.
Obrotowe przyłącze.
  • Łatwa instalacja na kranie.
Regulowany czas nawadniania do 120 minut.
Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza G3/4 + G1
Ciśnienie maksymalne (bar) 10
Kolor czarny
Waga (kg) 0,3
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 112 x 125 x 129

Przy podłączaniu tych produktów do sieci wody pitnej należy przestrzegać wymogów normy EN 1717. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc specjalisty ds. sanitarnych.

Zakres dostawy

  • Baterie w zestawie: nie

Wyposażenie

  • Liczba wyjść wody, które można zaprogramować: 1 szt.
  • Wymaga doposażenia w baterie
  • Liczba akumulatorów: Blok 1 x 9 V

Wideo

Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
