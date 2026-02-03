Moduł sterujący do nawadniania WT 4

Umożliwia indywidualne programowanie nawadniania na żądanie. Gwint przyłączeniowy: G3/4 i G1.

Czas podlewania jest regulowany – do 120 min. Możliwość sterowania ręcznego. Urządzenie posiada wyjmowany programator z pokrętłami do wygodnego programowania i jest wyposażone w filtr wstępny i adapter na kran. Zasilanie bateryjne - 9V (baterie należy zamówić osobno).

Cechy i zalety
Indywidualne ustawienia częstotliwości nawadniania
Podlewanie na żądanie
Funkcja automatycznego włączania / wyłączania
Precyzyjne podlewanie
Zdejmowany wyświetlacz / programator z pokrętłami (w zależności od wersji)
Wygoda programowania
Adapter na kran i filtr wstępny
Lampka sygnalizacyjna dla programowania i stanu baterii
Możliwość ręcznego sterowania nawadnianiem
Regulowany czas nawadniania do 120 minut.
Możliwość elastycznego ustawiania czasy rozpoczeia nawadniania.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,3
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 115 x 120 x 125

Przy podłączaniu tych produktów do sieci wody pitnej należy przestrzegać wymogów normy EN 1717. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc specjalisty ds. sanitarnych.

Zakres dostawy

  • Baterie w zestawie: nie

Wyposażenie

  • Wymaga doposażenia w baterie
  • Liczba akumulatorów: Blok 1 x 9 V

Wideo

Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Ścinanie małych drzew
  • Do nawadniania dużych ogrodów.
  • Do podlewania roślin doniczkowych
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
