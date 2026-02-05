Zestaw irygacyjny Premium
Do nawadniania ogrodu. Zawiera wąż kroplujący, akcesoria do nawadniania punktowego oraz SensoTimer ST6 eco!ogic sterujący nawadnianiem poprzez pomiar wilgotności gleby drogą radiową.
W zestawie znajduje się praktyczna plastikowa walizka do przechowywania. Zawiera 10-metrowy wąż kroplujący 1/2”. Zawiera 15-metrowy wąż Kärcher Rain System™ 1/2” do stosowania jako wąż zasilający lub w połączeniu z dyszami jako wąż nawadniający. W zestawie: 4 złączki typu T z regulacją przepływu wody, 4 złączki typu I, 10 dysz kroplujących, 5 szpil do mocowania węża, 5 zatyczek do węża, 1 filtr i dwie szybkozłączki. Zawiera adapter na kran G1 z redukcją G3/4. SensoTimer ST6 eco!ogic steruje nawadnianiem poprzez pomiar wilgotności gleby. Podlewanie aktywuje się automatycznie, gdy poziom wilgotności gleby spada poniżej pożądanego poziomu. Urządzenie posiada 5 stopni ustawienia poziomu nawilżenia gleby i może obsługiwać 2 czasy nawadniania (poranny i wieczorny) i może pracować w oszczędnym trybie eco!ogic. W wyposażeniu przycisk dezaktywujący nawadnianie na 24 h, przyłącze na kran i filtr wstępny, regulowane wyjście wody i czujnik poziomu wilgotności. Wymaga doposażenia w 9V baterię.
Cechy i zalety
Kompletny zestaw
- Kompletny zestaw startowy Kärcher Rain System™.
- Gotowy do użycia: wszystkie elementy znajdują się w zestawie.
Sterowania nawadnianiem na podstawie pomiaru wilgotności gleby.
- Wydajne i oszczędne nawadnianie roślin.
Indywidualne ustawienia częstotliwości nawadniania
- Nawadnianie w zależności od zapotrzebowania.
Wąż kroplujący z regulacją przepływu wody
- Precyzyjne nawadnianie w zależności od zapotrzebowania roślin na wodę.
Montaż na wężu Kärcher Rain System™
- Łatwość montażu.
Dysza kroplująca ze zintegrowaną szpilą
- Instalacja bez potrzeby użycia narzędzi.
Kołnierz uszczelniający
- Dysze mogą być montowane i demontowane w zależności od potrzeb.
Możliwość dowolnego konfigurowania
- Nie jest wymagane skomplikowane planowanie.
Wąż Kärcher Rain System™
- Wyjątkowa elastyczność.
Złączka typu T z regulacją przepływu wody
- Optymalizuje przepływ wody w wężu kroplującym.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|4
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|6,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|385 x 291 x 112
Zakres dostawy
- Filtry
- Złączki typu T z regulacją przepływu wody: 4 szt.
- Złączki typu I: 4 szt.
- Zatyczki do węza, duże: 5 szt.
- Dysze kropelkowe: 15 szt.
- Kołnierze uszczelniające: 10 szt.
- Szpile do węża: 10 szt.
- Dysze spryskujące 360°: 2 szt.
- Dysze spryskujące 180°: 4 szt.
- Dysze spryskujące 90°: 4 szt.
- Wąż kroplujący: 10 m
- Wąż Kärcher Rain System™: 1/2″, 1 x 15 m, 1 x 10 m
- Złącze: 2 szt.
- Adapter na kran G 1 z redukcja G 3/4: 1 szt.
- SensoTimer ST6 eco!ogic
- Czujnik poziomu wilgotności: 1 szt.
Wyposażenie
- Regulowana ilość wody
- Wymaga doposażenia w baterie
- Liczba akumulatorów: Blok 2 x 9 V
- Liczba wyjść wody, które można zaprogramować: 1 szt.
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Rabaty kwiatowe i grządki
- Żywopłoty
- Podlewanie rzędów