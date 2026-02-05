Zestaw irygacyjny Premium

Do nawadniania ogrodu. Zawiera wąż kroplujący, akcesoria do nawadniania punktowego oraz SensoTimer ST6 eco!ogic sterujący nawadnianiem poprzez pomiar wilgotności gleby drogą radiową.

W zestawie znajduje się praktyczna plastikowa walizka do przechowywania. Zawiera 10-metrowy wąż kroplujący 1/2”. Zawiera 15-metrowy wąż Kärcher Rain System™ 1/2” do stosowania jako wąż zasilający lub w połączeniu z dyszami jako wąż nawadniający. W zestawie: 4 złączki typu T z regulacją przepływu wody, 4 złączki typu I, 10 dysz kroplujących, 5 szpil do mocowania węża, 5 zatyczek do węża, 1 filtr i dwie szybkozłączki. Zawiera adapter na kran G1 z redukcją G3/4. SensoTimer ST6 eco!ogic steruje nawadnianiem poprzez pomiar wilgotności gleby. Podlewanie aktywuje się automatycznie, gdy poziom wilgotności gleby spada poniżej pożądanego poziomu. Urządzenie posiada 5 stopni ustawienia poziomu nawilżenia gleby i może obsługiwać 2 czasy nawadniania (poranny i wieczorny) i może pracować w oszczędnym trybie eco!ogic. W wyposażeniu przycisk dezaktywujący nawadnianie na 24 h, przyłącze na kran i filtr wstępny, regulowane wyjście wody i czujnik poziomu wilgotności. Wymaga doposażenia w 9V baterię.

Cechy i zalety
Kompletny zestaw
  • Kompletny zestaw startowy Kärcher Rain System™.
  • Gotowy do użycia: wszystkie elementy znajdują się w zestawie.
Sterowania nawadnianiem na podstawie pomiaru wilgotności gleby.
  • Wydajne i oszczędne nawadnianie roślin.
Indywidualne ustawienia częstotliwości nawadniania
  • Nawadnianie w zależności od zapotrzebowania.
Wąż kroplujący z regulacją przepływu wody
  • Precyzyjne nawadnianie w zależności od zapotrzebowania roślin na wodę.
Montaż na wężu Kärcher Rain System
  • Łatwość montażu.
Dysza kroplująca ze zintegrowaną szpilą
  • Instalacja bez potrzeby użycia narzędzi.
Kołnierz uszczelniający
  • Dysze mogą być montowane i demontowane w zależności od potrzeb.
Możliwość dowolnego konfigurowania
  • Nie jest wymagane skomplikowane planowanie.
Wąż Kärcher Rain System
  • Wyjątkowa elastyczność.
Złączka typu T z regulacją przepływu wody
  • Optymalizuje przepływ wody w wężu kroplującym.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie maksymalne (bar) 4
Kolor czarny
Waga (kg) 0,6
Waga z opakowaniem (kg) 6,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 385 x 291 x 112

Zakres dostawy

  • Filtry
  • Złączki typu T z regulacją przepływu wody: 4 szt.
  • Złączki typu I: 4 szt.
  • Zatyczki do węza, duże: 5 szt.
  • Dysze kropelkowe: 15 szt.
  • Kołnierze uszczelniające: 10 szt.
  • Szpile do węża: 10 szt.
  • Dysze spryskujące 360°: 2 szt.
  • Dysze spryskujące 180°: 4 szt.
  • Dysze spryskujące 90°: 4 szt.
  • Wąż kroplujący: 10 m
  • Wąż Kärcher Rain System™: 1/2″, 1 x 15 m, 1 x 10 m
  • Złącze: 2 szt.
  • Adapter na kran G 1 z redukcja G 3/4: 1 szt.
  • SensoTimer ST6 eco!ogic
  • Czujnik poziomu wilgotności: 1 szt.

Wyposażenie

  • Regulowana ilość wody
  • Wymaga doposażenia w baterie
  • Liczba akumulatorów: Blok 2 x 9 V
  • Liczba wyjść wody, które można zaprogramować: 1 szt.
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Rabaty kwiatowe i grządki
  • Żywopłoty
  • Podlewanie rzędów
Akcesoria