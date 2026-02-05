W zestawie znajduje się praktyczna plastikowa walizka do przechowywania. Zawiera 10-metrowy wąż kroplujący 1/2”. Zawiera 15-metrowy wąż Kärcher Rain System™ 1/2” do stosowania jako wąż zasilający lub w połączeniu z dyszami jako wąż nawadniający. W zestawie: 4 złączki typu T z regulacją przepływu wody, 4 złączki typu I, 10 dysz kroplujących, 5 szpil do mocowania węża, 5 zatyczek do węża, 1 filtr i dwie szybkozłączki. Zawiera adapter na kran G1 z redukcją G3/4. SensoTimer ST6 eco!ogic steruje nawadnianiem poprzez pomiar wilgotności gleby. Podlewanie aktywuje się automatycznie, gdy poziom wilgotności gleby spada poniżej pożądanego poziomu. Urządzenie posiada 5 stopni ustawienia poziomu nawilżenia gleby i może obsługiwać 2 czasy nawadniania (poranny i wieczorny) i może pracować w oszczędnym trybie eco!ogic. W wyposażeniu przycisk dezaktywujący nawadnianie na 24 h, przyłącze na kran i filtr wstępny, regulowane wyjście wody i czujnik poziomu wilgotności. Wymaga doposażenia w 9V baterię.