Dysze spryskujące mikro
Do montażu na wężach nawadniających Kärcher Rain System™. Łatwa w montażu dzięki kołnierzowi i zintegrowanej igle. Ilość wody można indywidualnie regulować na dyszy (od 0 do 55 l/h).
Regulacja dysz. W zestawie 1 x 360°, 2 x 180°, 2 x 90°.
Cechy i zalety
Montaż na wężu Kärcher Rain System™
- Elastyczny i precyzyjny montaż.
Regulowana ilość wody
- Precyzyjne nawadnianie w zależności od zapotrzebowania roślin na wodę.
Zintegrowana igła w kołnierzu
- Instalacja bez potrzeby użycia narzędzi.
Regulowana głowica spryskująca
- Prosta regulacja kąta spryskiwania.
Różne dysze
- Różne kąty spryskiwania do precyzyjnego podlewania.
Kołnierz zamykany
- Kołnierze można dowolnie podłączać i zdejmować według wymagań.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|4
|Objętość wyjściowa przy 4 barach (l/h)
|55
|Kolor
|żółty
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|15 x 24 x 54
Zakres dostawy
- Dysze spryskujące 360°: 1 szt.
- Dysze spryskujące 180°: 2 szt.
- Dysze spryskujące 90°: 2 szt.
Wyposażenie
- Regulowana ilość wody
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Rabaty kwiatowe i grządki
- Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)