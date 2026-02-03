Dysza kropelkowa

Do montażu na wężach nawadniających Kärcher Rain System™. Łatwa w montażu dzięki kołnierzowi i zintegrowanej igle. Ilość wody można indywidualnie regulować. 5 sztuk w zestawie.

Ilość kropel może być regulowana od 0 do 10 l/h.

Cechy i zalety
Regulowana ilość wody
  • Precyzyjne podlewanie kwiatów według potrzeb.
Zintegrowana igła w kołnierzu
  • Instalacja bez potrzeby użycia narzędzi.
Montaż na wężu Kärcher Rain System
  • Elastyczny i precyzyjny montaż.
Kołnierz zamykany
  • Kołnierze można dowolnie podłączać i zdejmować według wymagań.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie maksymalne (bar) 4
Objętość wyjściowa przy 4 barach (l/h) 10
Kolor czarny
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 15 x 24 x 40

Zakres dostawy

  • Dysze kropelkowe: 5 szt.

Wyposażenie

  • Regulowana ilość wody

Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Rabaty kwiatowe i grządki
