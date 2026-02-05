Zestaw dysz do węży
Zestaw rozszerzający do Kärcher Rain Box. Może być montowany na wężu Kärcher Rain System™. Do punktowego nawadniania roślin.
W zestawie 5 dysz kroplujących, 10 kołnierzy uszczelniających, 5 mikro dysz spryskujących (4 x 90°, 4 x 180°, 2 x 360°) oraz 5 szpil do mocowania węża.
Cechy i zalety
Zestaw rozszerzający do systemu Kärcher Rain System®
- Przedłużenie systemu Kärcher Rain System®.
Objętość wody dysz spryskujących i kołnierzy kroplujących można regulować
- Precyzyjne nawadnianie w zależności od zapotrzebowania roślin na wodę.
Montaż na wężu Kärcher Rain System™
- Łatwość montażu.
Kołnierze ze zintegrowaną igłą
- Instalacja bez potrzeby użycia narzędzi.
Regulowana głowica spryskująca z kołnierzami spryskującymi
- Kąt spryskiwania można łatwo i optymalnie regulować.
Kołnierze spryskujące z różnymi dyszami
- Różne kąty spryskiwania do precyzyjnego podlewania.
Kołnierze zamykane
- Kołnierze można dowolnie podłączać i zdejmować według wymagań.
Szpila gruntowa z narzędziem do znakowania
- Określanie optymalnej głębokości wprowadzenia.
Szpila gruntowa z pierścieniem gumowym do mocowania
- Wąż systemu Kärcher Rain System® i wąż kroplujący można zamocować w optymalny sposób.
Gumowa powierzchnia po wewnętrznej stronie kołnierzy uszczelniających
- Szczelne zamykanie otworów kołnierzy w wężu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|4
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|15 x 24 x 54
Zakres dostawy
- Dysze kropelkowe: 5 szt.
- Kołnierze uszczelniające: 10 szt.
- Szpile do węża: 5 szt.
- Dysze spryskujące 360°: 2 szt.
- Dysze spryskujące 180°: 4 szt.
- Dysze spryskujące 90°: 4 szt.
Wyposażenie
- Regulowana ilość wody
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Rabaty kwiatowe i grządki
- Do podlewania roślin doniczkowych
- Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)