Szpila do węża

Do montażu węży nawadniających Kärcher Rain System™ i węży kroplujących w ogrodzie. Z pomocniczym oznakowaniem ułatwiającym mocowanie na właściwej głębokości. 5 sztuk w zestawie.

Kolec mocujący do gruntu jest częścią systemu Kärcher Rain System®. W niezawodny sposób mocuje wąż systemu Kärcher Rain System® oraz wąż kroplujący w wybranym miejscu i zapewnia niezbędną odległość do gruntu. Kolec mocujący do gruntu 17 cm jest wyposażony w znacznik do wygodnego określania optymalnej głębokości wprowadzenia. Gumowy pierścień w punkcie mocowania zapewnia solidne mocowanie węży. System Kärcher Rain System® łączy w sobie zalety mikronawadniania i podlewania konwencjonalnego. Wysoce wydajny system nawadniania Kärcher Rain System® działa przy maksymalnym ciśnieniu 4 barów oraz jest wyposażony w wąż 1/2" z wężem kroplującym oraz kołnierzami spryskującymi. System Kärcher Rain System® można indywidualnie dostosować do prawie wszystkich ogrodów i doskonale współpracuje z urządzeniem SensoTimer do kontroli podlewania.

Cechy i zalety
Ostra szpila gruntowa
  • Łatwe wprowadzanie do gruntu.
Gumowy pierścień do mocowania
  • Wąż systemu Kärcher Rain System® i wąż kroplujący można zamocować w optymalny sposób.
Solidny design
  • Bardzo solidna szpila gruntowa.
Narzędzie do znakowania
  • Określanie optymalnej głębokości wprowadzenia.
Ergonomiczna konstrukcja
  • Łatwy w użyciu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 24 x 25 x 169

Zakres dostawy

  • Szpile do węża: 5 szt.

Wideo

Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Rabaty kwiatowe i grządki
Akcesoria