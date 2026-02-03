Wąż Kärcher Rain System™
Wąż zasilający do Kärcher Rain System™. Umożliwia mocowanie dysz kroplujących i spryskujących dysz mikro.
Wąż może być łączony z innymi kompatybilnymi wężami za pomocą podwójnych lub potrójnych złączek. Posiada trwałą powłokę zewnętrzną odporną na działanie promieniowania UV i niekorzystne warunki pogodowe. Nie zawiera metali ciężkich: kadmu, ołowiu ani baru. Może być skracany stosownie do potrzeb i łączony z wężem kroplującym.
Cechy i zalety
Wąż zasilający systemu Kärcher Rain System®
- Łatwy montaż kołnierzy kroplujących, uszczelniających i spryskujących.
Wysokiej jakości wąż ogrodowy
- Przyjazny dla środowiska i nieszkodliwy dla zdrowia.
Nie zawiera kadmu, baru ani ołowiu
Gwarancja 6 lat
- Wytrzymałość.
Wysoka tolerancja temperaturowa od -20 do +65 °C
- Solidny.
Nieprzezroczysta warstwa środkowa
- Zapobiega rozwojowi glonów wewnątrz węża.
Wąż ogrodowy odporny na ciśnienie
- Łatwy w użyciu.
- Solidny i wytrzymały
Trójwarstwowy wysokiej jakości wąż ogrodowy
- Wyjątkowa elastyczność.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica
|1/2″
|Długość węża (m)
|10
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|4
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|1,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|262 x 258 x 70
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Rabaty kwiatowe i grządki