Wąż kroplujący 10 m
Wąż kroplujący umożliwia precyzyjne nawadnianie. Gwarantuje równomierną dystrybucję wody na całej długości. Może być skracany stosowanie do potrzeb i łączony z wężem Kärcher Rain System™.
Wąż może być przedłużany aż do 50 m. Ciśnienie optymalne do pracy wynosi 2 bar. Wąż 2-warstwowy z powłoką tekstylną. Nie zawiera ftalanów i innych niebezpiecznych dla zdrowia substancji. Nie zawiera metali ciężkich: kadmu, ołowiu ani baru.
Cechy i zalety
Wąż kroplujący systemu Kärcher Rain System®
- Bezpośrednie podlewania wzdłuż roślin.
Możliwość przedłużenia do 50 m
- Równomierne podlewanie na całej długości węża.
Wysokiej jakości wąż ogrodowy
- Przyjazny dla środowiska i nieszkodliwy dla zdrowia.
Wolny od kadmu, baru i ołowiu
Mrozoodporny
- Wąż może pozostać na zewnątrz zimą.
Optymalne ciśnienie węża kroplującego to 2 bary
- Równomierne podlewanie na całej długości węża.
Możliwość używania pod ziemią
- Wąż kroplujący można zasypać luźną warstwą ziemi do głębokości 5 cm.
Długość 10 m
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica
|1/2″
|Długość węża (m)
|10
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|4
|Objętość wyjściowa przy 4 barach (l/h)
|250
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|147 x 345 x 25
Wyposażenie
- Mrozoodporny
Wideo
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Żywopłoty
- Podlewanie rzędów