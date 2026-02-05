Nic tak nie zachwyca oka ogrodnika jak równe linie i zdefiniowane kształty, co sprawia, że ogród wygląda na pięknie utrzymany. Ale kosząc wzdłuż głazów, ścieżek lub tarasów, kosiarka nigdy nie pozwoli uzyskać równej, wyraźnej krawędzi. Wtedy przydadzą się bateryjne nożyce do trawy i krzewów GSH 18-20 Battery. Ostrze do trawy o szerokości 12 cm przycina krawędzie trawnika z najwyższą precyzją. Ponadto jego niska waga i akumulator o dużej mocy sprawiają, że jest to idealne narzędzie do pracy przez długi czas bez zatrzymywania się oraz do wydajnego cięcia. To nie wszystko, co potrafi to urządzenie: pozwala również doskonale kształtować krzewy - oczywiście pod warunkiem, że używamy odpowiedniego ostrza. Ostrze do krzewów o długości 20 cm z obosiecznymi, szlifowanymi diamentowo krawędziami tnącymi można szybko zamocować na miejscu za pomocą nakrętki bez użycia narzędzi. Po oswojeniu poszarpanych krawędzi trawnika i zbłąkanych gałęzi wszechstronne narzędzie 2 w 1 można zawiesić w szopie lub garażu za pomocą wieszaka wbudowanego w osłonę ostrza. Oszczędza to miejsce przy przechowywaniu do momentu, kiedy będziemy znów potrzebować tego urządzenia.