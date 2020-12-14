Jakie dmuchawy i odkurzacze do liści są najlepsze? Ranking Kärcher.
Jakie dmuchawy do liści i odkurzacze ogrodowe są najlepsze? Co wziąć pod uwagę, wybierając urządzenie ułatwiające sprzątanie liści opadłych jesienią z drzew i krzewów? Jaki model wybrać, który będzie najlepszy?
Dmuchawa do liści – co to jest i jak działa?
Grabienie liści jesienią zajmuje dużo czasu i pochłania sporo energii. Jest jednak sposób na szybkie i skuteczne porządki w ogrodzie. Tym rozwiązaniem jest dmuchawa do liści. Co to jest?
Dmuchawa do liści to urządzenie, które w szybki i wygodny sposób pomoże uporządkować powierzchnię w ogrodzie i przed domem. Za pomocą strumienia powietrza przemieszcza liście i inne drobne elementy, takie jak: skoszona trawa, małe gałązki, szyszki, igliwie, piasek czy niewielkie kamyki. Najczęściej dmuchawy używa się do oczyszczania terenu wokół domu – chodników, podjazdów czy tarasów. Liście są przedmuchiwane w jedno miejsce i dlatego łatwiej je zebrać. Dmuchawy zastępują tradycyjne miotły i grabie. Mogą być także pomocne w usuwaniu drobnych gałązek, np. po obcinaniu żywopłotu, oczyszczaniu powierzchni żwirowych, których nie da się zamieść ani zgrabić, ale także do pozbywania się lekkiego śniegu. Zakres zastosowań dmuchawy jest szeroki i nie ogranicza się jedynie do sprzątania liści jesienią.
Zaletą dmuchawy do liści jest poręczna wielkość. Urządzenia te składają się z długiej rury, którą wydobywa się strumień powietrza, oraz stabilnego uchwytu i włącznika. Może być przez to wykorzystywana w różnych zakamarkach ogrodu, by pozbyć się zalegających liści i innych odpadów ogrodowych. Na rynku dostępne są dmuchawy spalinowe oraz elektryczne, w tym zasilane akumulatorowo. Jakie mają wady i zalety? Którą wybrać?
Dmuchawa do liści spalinowa – wady i zalety
Do rozległych ogrodów z licznymi drzewami i krzewami polecane są dmuchawy spalinowe, które są wydajne. Zawdzięczają to mocnym silnikom, które generują silny wydmuch – im większy, tym szybciej sprząta się liście. Z tego też powodu nadają się też do usuwania śniegu. Poza tym dmuchawy spalinowe mają nieograniczony zasięg z uwagi na brak przewodu zasilającego. Dzięki temu można nimi swobodnie manewrować.
Spalinowa dmuchawa do liści emituje jednak szkodliwe spaliny, które zanieczyszczają środowisko. Kolejna wada to generowanie hałasu podczas pracy. Może to być uciążliwe zarówno dla nas, jak i dla otoczenia. Poza tym dmuchawy spalinowe są dość ciężkie ze względu na silnik i zbiornik na paliwo. Dlatego zwykle w zestawie posiadają specjalne szelki, które ułatwiają korzystanie z urządzenia.
Wady i zalety elektrycznych (przewodowych) dmuchaw do liści
Elektryczna dmuchawa do liści wymaga podłączenia do źródła zasilania. Dlatego podczas pracy będzie ciągnął się kabel. Stąd tego typu urządzenia mają ograniczony zasięg pracy – w pobliżu musi być gniazdko. Pewnym rozwiązaniem są przedłużacze, ale wraz z długością kabla spada napięcie, a więc i efektywność pracy dmuchawy. Optymalna długość przewodu to ok. 25 m.
Dmuchawy zasilane sieciowo pracują jednak cicho, nie zanieczyszczają środowiska, są mniejsze i lżejsze w porównaniu ze spalinowymi i akumulatorowymi. Niestety ich wydajność także jest niższa. Dlatego sprawdzą się do mniejszych powierzchni. Mogą jednak pracować bez przerw.
Akumulatorowa dmuchawa do liści – kiedy warto się na nią zdecydować?
Najpopularniejsze są dmuchawy do liści akumulatorowe, ponieważ są wygodne i praktyczne. Urządzenie te wyposażone są w akumulator, który zasila je podczas pracy w dowolnym miejscu. Stąd duża swoboda i mobilność podczas pracy. Kabel nie jest ograniczeniem. Jedynie musimy pamiętać o naładowaniu baterii przed rozpoczęciem pracy.
Dmuchawy akumulatorowe są cięższe od modeli zasilanych sieciowo. Pewną niedogodnością jest także ograniczony czas pracy takiego urządzenia. Efektywność sprzętu zależy od wytrzymałości akumulatora.
Jak działa akumulatorowa dmuchawa i odkurzacz do liści przedstawiono w poniższych materiale wideo:
Dmuchawy zasilane akumulatorowo łączą w sobie zalety urządzeń spalinowych i elektrycznych. Są mobilne i mają nieograniczony zasięg, a przy tym są ekologiczne i dość lekkie. Jedynym minusem może być mało wydajna bateria. Dlatego warto kupić urządzenie dobrej jakości znanego producenta.
Na co zwrócić uwagę, wybierając dmuchawę do liści?
Decydując się na zakup dmuchawy do liści, warto rozważyć kilka kwestii. Pozwoli to wybrać odpowiedni model dopasowany do naszych potrzeb. Najpierw musimy zdecydować, czy potrzebujemy dmuchawy spalinowej czy elektrycznej zasilanej sieciowo lub akumulatorem. To przede wszystkim zależy od wielkości ogrodu i tego, jak często będziemy używać sprzętu.
Ważną kwestią jest moc silnika. To podstawowy parametr techniczny. Przyjmuje się, że im większa powierzchnia ogrodu, tym większa powinna być moc silnika. Przekłada się to na wydajną pracę i siłę podmuchu. Najmocniejsze silniki mają dmuchawy spalinowe. Do małych ogrodów, które sprzątamy raz na jakiś czas, wystarczy silnik o mniejszej mocy.
Moc silnika idzie w parze z poziomem generowanego hałasu przez dmuchawę w czasie pracy. Z reguły najgłośniejsze są urządzenia z silnikiem spalinowym. Dobre dmuchawy do liści wyposażone są w systemy redukcji hałasu. Dotyczy to zarówno urządzeń elektrycznych, jak i spalinowych.
Parametrem powiązanym z mocą silnika jest prędkość wydmuchu podawana w km/h. Od tego zależy, z jaką siłą powietrze uderzy w liście. Duża prędkość (200–300 km/h) pozwala na usuwanie zamokniętych liści i małych gałęzi. Istotna jest także możliwość regulacji prędkości wydmuchu.
Objętość przepływu powietrza oznacza obszar, jaki swoim podmuchem obejmuje dany model dmuchawy. To oprócz prędkości wydmuchu jeden z parametrów stanowiących o efektywności i wydajności pracy urządzenia. Dobra dmuchawa do liści powinna objąć swoim podmuchem znaczny obszar. Wąski strumień powietrza oznacza, że oczyszczenie dużego obszaru zajmie sporo czasu. Wartość podawana jest w m³/h.
Waga i rozmiar urządzenia także mają znaczenie. W trakcie pracy musimy nosić dmuchawę, warto więc wybrać taką o kompaktowych wymiarach i jak najlżejszą. Większość urządzeń posiada w zestawie pas do przewieszenia przez ramię. Praktyczną funkcją jest również możliwość regulacji długości rury wydmuchującej powietrze. Ma to znaczenie dla różnych zadań porządkowych. Dłuższa, znajdująca się tuż przy ziemi rura umożliwia sprzątanie precyzyjne, natomiast krótka ułatwia prace wymagające szerokiego zasięgu i wydajności, np. w czasie usuwania lekkich liści. Regulacja długości jest pomocna, aby dopasować urządzenie do swojego wzrostu.
Decydując się na model dmuchawy z akumulatorem, warto zwrócić uwagę na pojemność baterii. Czasem niska cena sprzętu łączy się ze złą jakością akumulatora. Dlatego najlepiej sprawdzić, ile wynosi czas pracy na jednym ładowaniu. Istotny jest też czas ładowania samej baterii.
Jeżeli jednak posiadamy mały ogród z niewielką liczbą drzew i krzewów, a dmuchawy będziemy używać dość rzadko, warto rozważyć zakup odkurzacza uniwersalnego z funkcją dmuchawy.
Przydomowy odkurzacz ogrodowy z funkcją wydmuchu
Przy okazji kwestii porządków w ogrodzie warto wspomnieć o odkurzaczach uniwersalnych. Tego typu urządzenia mają wiele zastosowań. Jednym z nich jest funkcja wydmuchu, która idealnie sprawdzi się do sporadycznego usunięcia liści z tarasu czy alejki w ogrodzie.
Na szczególną uwagę zasługują odkurzacze uniwersalne bezprzewodowe. Jednym z nich jest WD 1 Kärcher. Ten kompaktowy, lekki i cichy odkurzacz do pracy na sucho i na mokro zasilany jest wymienną baterią 18V, która jest kompatybilna z uniwersalną platformą bakteryjną Kärcher. Dzięki temu mamy pełną swobodę pracy i łatwość w manewrowaniu.
WD 1 stworzony jest do prac wokół domu, w garażu, piwnicy, na tarasie czy do czyszczenia wnętrza samochodu. Zbiera także niewielkie ilości wody. Imponująca siła ssąca pozwala na skuteczne i wydajne odkurzanie. Wyposażony jest także w niezawodny filtr kartridżowy. Poza tym posiada funkcję wydmuchu, więc świetnie sprawdzi się do szybkiego sprzątania liści.
Z kolei Kärcher WD 3 to większy i mocniejszy odkurzacz, ale nadal ma kompaktowe rozmiary i jest dość lekki. Zasilany jest litowo-jonową baterią 36 V (kompatybilna z platformą bateryjną Kärcher), dzięki czemu jest wygodny w użytkowaniu. Odkurzacz WD 3 jest wielofunkcyjny – doskonale sprawdzi się do czyszczenia samochodu, ale także w piwnicy, garażu, przydomowym warsztacie, a także w ogrodzie czy na tarasie. Praktyczna funkcja wydmuchu umożliwia szybkie usuwanie liści. Filtr kartridżowy przystosowany jest do pracy na mokro i sucho. Odkurzacz zbiera także niewielkie ilości wody.
Jeżeli chodzi o odkurzacze uniwersalne zasilane sieciowo, to godny uwagi jest Kärcher WD 5. To odkurzacz klasy top, który charakteryzuje się wyjątkowo niskim zużyciem energii elektrycznej w stosunku do generowanej siły ssącej. Bogate wyposażenie standardowe gwarantuje szeroki zakres zastosowań w domu i jego otoczeniu. Sprawdzi się do prac remontowych, do garażu, warsztatu, piwnicy, ale także do odkurzania samochodu i sprzątania na tarasie oraz w ogrodzie. Posiada także funkcję wydmuchu.
Sprawdź odkurzacze garażowo warsztatowe wyposażone w funkcję wydmuchu, dzięki czemu mogą być wykorzystywane np. do sprzątania liści w ogrodzie >>
Dmuchawa do liści. Ranking Kärcher
Kärcher oferuje wiele modeli dmuchaw do liści, które w krótkim czasie zrobią porządek w ogrodzie i wokół domu. Przydadzą się nie tylko jesienią, ale także do innych prac, a szczególnie do usuwania różnego rodzaju śmieci i odpadów ogrodowych z trudno dostępnych miejsc. Zasilane są wymiennym akumulatorem Kärcher z platformy bateryjnej.
Dmuchawa do liści do 350 zł
Fot.: dmuchawa do liści do 350 zł
Urządzenia Kärcher wyposażone są w wymienną baterię, która może być stosowana w innych sprzętach tej marki korzystających z platformy bateryjnej. Dzięki temu nie musimy za każdym razem kupować sprzętu z akumulatorem. Wpływa to znacząco na jego cenę.
Przykładem może być lekka i poręczna dmuchawa do liści LBL 2 zasilana 18-voltową baterią. Dzięki wysokiej prędkości wydmuchiwanego powietrza (210 km/h) szybko i bez wysiłku pozbędziemy się suchych liści, skoszonej trawy, gałązek, ziemi i drobnych kamyków. Odpinana dysza płaska umożliwia dokładne sprzątanie i formowanie liści w stosy, a zintegrowany skrobak odrywanie silnie przylegających zanieczyszczeń, np. przydeptanych liści.
Z kolei w przypadku, gdy nie posiadamy jeszcze żadnego urządzenia z baterią Kärcher, możemy nabyć model dmuchawy LBL 2 w zestawie z akumulatorem i szybką ładowarką. Warto zwrócić uwagę, że bateria jest wytrzymała i mocna dzięki ogniwom litowo-jonowym. Praktyczną funkcją jest wskaźnik pokazujący na bieżąco aktualny stan akumulatora, ale także pozostały czas pracy i wskaźnik czasu ładowania.
Najlepsza dmuchawa do liści
Fot.: najlepsza dmuchawa do lisci
Najlepszą dmuchawą do liści jest LBL 4 w wersji bez baterii lub z akumulatorem w zestawie (36 V). Jej cechy charakterystyczne to wydajność i mobilność. Wytwarza strumień powietrza o sile 250 km/h. Dzięki temu skutecznie usuwa: suche liście, skoszoną trawę, fragmenty przycinanych roślin, ziemię i drobne kamyki z wszystkich powierzchni wokół domu i w ogrodzie. Posiada także dwustopniową regulację mocy prędkości wydmuchu. Wyróżnia się ergonomiczną i dobrze wyważoną konstrukcją. Wyposażona jest w odłączaną dyszę płaską, która umożliwia kontrolowanie i przesuwanie liści w danym kierunku oraz formowanie stosów. Zintegrowany skrobak pozwala na odrywanie wilgotnych i zdeptanych liści.
Odkurzacz do liści, trawy oraz fragmentów przycinanych krzewów i żywopłotu. Ranking Kärcher
Oprócz dmuchaw do pracy w ogrodzie możemy wykorzystać także odkurzacze do liści. Jaka jest różnica między tymi urządzeniami? Odkurzacz do liści to urządzenie wielofunkcyjne. Oprócz tego, że zbiera je do specjalnego worka, to także rozdrabnia. Dzięki temu powstaje naturalny nawóz. Poza tym odkurzacza można używać też jako dmuchawy. Dzięki temu skutecznie i przede wszystkim szybko pozbywamy się liści. Odkurzacze są w stanie wessać je nawet z trudno dostępnych zakamarków.
Na rynku dostępne są odkurzacze ogrodowe spalinowe, zasilane sieciowo i akumulatorowe. Jednak to te ostatnie cieszą się największą popularnością. Są mobilne jak spalinowe, ale lekkie i ekologiczne jak przewodowe. Godne polecenia są odkurzacze marki Kärcher.
Dobry odkurzacz do liści
Fot.: dobry odkurzacz do lisci
Odkurzacz do liści BLV 18-200 Kärcher to urządzenie 3 w 1 - odkurza, wydmuchuje i mulczuje. Dzięki dźwigni do wyboru zastosowań możemy płynnie przechodzić od odkurzania do nadmuchu. Mamy także możliwość wykorzystania tych czynności jednocześnie. Funkcja mulczowania (dopiero po zassaniu) rozdrabnia liście w taki sposób, że stają się idealnym nawozem naturalnym. BLV 18-200 świetnie sprawdzi się do prac ogrodowych nie tylko jesienią. Ten wydajny odkurzacz usunie: zwiędłe liście, kwiaty, trawę po skoszeniu, fragmenty przycinanych krzewów i żywopłotu.
Odkurzacz ogrodowy zasilany jest wymiennym akumulatorem 18 V. Dzięki temu urządzenie jest mobilne i poręczne. Aby obsługa była możliwe komfortowa, sprzęt wyposażono w rolki prowadzące. Praktyczną funkcją jest możliwość zwiększenia mocy – tryb Turbo Boost, który zapewnia tymczasowe zwiększenie mocy dla funkcji odkurzania i dmuchawy. Odkurzacz posiada także regulację prędkości wydmuchiwanego strumienia powietrza. Umożliwia to dostosowywanie siły w zależności od zadania.
Najlepszy odkurzacz do liści
Najlepszy w rankingu jest mocny odkurzacz do liści BLV 36-240, który wydmuchuje, zasysa i rozdrabnia liście z prędkością do 240 km/h. Wszystko to dzięki wytrzymałej baterii 36 V, która także zapewnia nieograniczony zasięg.
Jak sprawdza się omawiana dmuchawa i odkurzacz do liści przedstawiono w poniższym materiale wideo:
Warto zaznaczyć, że ten odkurzacz usuwa nawet mokre odpady ogrodowe, takie jak liście, trawa czy ścinki z żywopłotu. Jest skuteczny nawet w trudno dostępnych miejscach.
Odkurzacz został zaprojektowany tak, by zapewnić maksymalny komfort w czasie użytkowania. Począwszy od ergonomicznego dwuręcznego uchwytu (dla optymalnego rozkładu ciężaru) i rolek prowadzących aż po bezstopniowo regulowaną moc, dzięki czemu można wybrać między maksymalnym czasem pracy lub wydajnością. Możliwy jest również wybór między wydmuchem i zasysaniem lub używanie ich jednocześnie. Dostępna jest także funkcja mulczowania, a rozdrabnianie odpadów następuje w worku.
Fot.: najlepszy odkurzacz do liści
Porządki przed domem - czytaj także: