Jakie dmuchawy i odkurzacze do liści są najlepsze? Ranking Kärcher.

Dmuchawa do liści – co to jest i jak działa?

Grabienie liści jesienią zajmuje dużo czasu i pochłania sporo energii. Jest jednak sposób na szybkie i skuteczne porządki w ogrodzie. Tym rozwiązaniem jest dmuchawa do liści. Co to jest?

Dmuchawa do liści to urządzenie, które w szybki i wygodny sposób pomoże uporządkować powierzchnię w ogrodzie i przed domem. Za pomocą strumienia powietrza przemieszcza liście i inne drobne elementy, takie jak: skoszona trawa, małe gałązki, szyszki, igliwie, piasek czy niewielkie kamyki. Najczęściej dmuchawy używa się do oczyszczania terenu wokół domu – chodników, podjazdów czy tarasów. Liście są przedmuchiwane w jedno miejsce i dlatego łatwiej je zebrać. Dmuchawy zastępują tradycyjne miotły i grabie. Mogą być także pomocne w usuwaniu drobnych gałązek, np. po obcinaniu żywopłotu, oczyszczaniu powierzchni żwirowych, których nie da się zamieść ani zgrabić, ale także do pozbywania się lekkiego śniegu. Zakres zastosowań dmuchawy jest szeroki i nie ogranicza się jedynie do sprzątania liści jesienią.

Zaletą dmuchawy do liści jest poręczna wielkość. Urządzenia te składają się z długiej rury, którą wydobywa się strumień powietrza, oraz stabilnego uchwytu i włącznika. Może być przez to wykorzystywana w różnych zakamarkach ogrodu, by pozbyć się zalegających liści i innych odpadów ogrodowych. Na rynku dostępne są dmuchawy spalinowe oraz elektryczne, w tym zasilane akumulatorowo. Jakie mają wady i zalety? Którą wybrać?