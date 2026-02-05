Kärcher LBL 2 - Dmuchawa do liści akumulatorowa

Bezprzewodowa dmuchawa do liści z akumulatorem Kärcher LBL 2 łączy w sobie moc i wygodę użytkowania. Ta ergonomiczna dmuchawa do liści o prędkości powietrza do 210 km/h jest idealna do porządków na zewnątrz. Wyposażona w odpinaną dyszę płaską ze skrobakiem, ułatwia odspajanie przyklejonych liści i kierowanie ich tam, gdzie tego potrzebujesz. W zestawie 18 V akumulator 2,5 Ah oraz szybka ładowarka.