Kärcher LBL 2 - Dmuchawa do liści akumulatorowa

Bezprzewodowa dmuchawa do liści z akumulatorem Kärcher LBL 2 łączy w sobie moc i wygodę użytkowania. Ta ergonomiczna dmuchawa do liści o prędkości powietrza do 210 km/h jest idealna do porządków na zewnątrz. Wyposażona w odpinaną dyszę płaską ze skrobakiem, ułatwia odspajanie przyklejonych liści i kierowanie ich tam, gdzie tego potrzebujesz. W zestawie 18 V akumulator 2,5 Ah oraz szybka ładowarka.

Bezprzewodowa dmuchawa do liści Kärcher 18 V zapewnia wysoką wydajność przy każdym usuwaniu liści. Dmuchawa wytwarza strumień powietrza o prędkości maksymalnej 210 km/h pozostając przy tym idealnie wyważona, co pozwala na ergonomiczną obsługę. Aby umożliwić odspojenie liści i przesuwanie ich w zamierzonym kierunku, dmuchawa posiada odpinaną dyszę płaską ze skrobakiem. Zestaw zawiera wymienny akumulator Battery Power 18 V oraz ładowarkę.

Cechy i zalety
Dmuchawa do liści LBL 2 Battery Set: Rura przedłużająca
Rura przedłużająca
Szybkie usuwanie dużych ilości liści i innych luźnych zanieczyszczeń.
Dmuchawa do liści LBL 2 Battery Set: Odpinana dysza płaska
Odpinana dysza płaska
Precyzyjne sprzątanie. Liście można formować w stosy.
Dmuchawa do liści LBL 2 Battery Set: Zintegrowany skrobak
Zintegrowany skrobak
Skrobak umożliwia odrywanie silnie przylegających zanieczyszczeń, np. mokrych lub przydeptanych liści.
Ergonomiczna konstrukcja
  • Doskonale wyważone urządzenie.
Mocowanie bagnetowe
  • Rurę przedłużającą można łatwo zdemontować. Urządzenie zajmuje wtedy mniej miejsca przy przechowywania.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
  • Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
  • Wymienna bateria może być stosowana w innych urządzeniach Kärcher korzystających z platformy bateryjnej Battery Power 18 V.
  • Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Prędkość nadmuchu (km/h) maks. 210
Przepływ powietrza (m³/h) 220
Regulacja prędkości nie
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Wydajność (Ah) 2,5
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²) maks. 400 (2,5 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 22 (2,5 Ah)
Czas ładowania baterii standardową ładowarką (min) 300
Moc znamionowa (A) 0,5
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 2
Waga z opakowaniem (kg) 3,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 975 x 170 x 305

Zakres dostawy

  • Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
  • Akumulator: Akumulator Battery Power 18 V / 2.5 Ah (1 szt.)
  • Ładowarka: Standardowa ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
  • Rura przedłużająca
  • Płaska dysza ze skrobakiem
Zastosowania
  • Porządkowanie liści wokół domu
  • Usuwanie fragmentów przycinanych krzewów i żywopłotu
  • Ścieżki wokół domu
  • Teren wokół domu i ogród
