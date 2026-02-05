Liście spadają nie tylko jesienią. Wiosną i latem drzewa owocowe kwitną, a liście z kwitnących kwiatów i innej przekwitającej zieleni spadają na trawniki, ścieżki i tarasy. Istnieje urządzenie, które może sprawić, że praktycznie każde zadanie stanie się mniej uciążliwe: odkurzacz ogrodowy BLV 18-200. Poręczne urządzenie z oburęcznym uchwytem dla optymalnego rozkładu masy zbiera nawet mokre liście z trudno dostępnych kątów. Funkcjonalne urządzenie 3 w 1 z dużym workiem jest obsługiwane za pomocą dźwigni wyboru, co umożliwia jednoczesne korzystanie z funkcji odkurzania i wydmuchu. Dzięki zmiennej regulacji prędkości idealną prędkość powietrza można dostosować do wymaganego efektu czyszczenia, od łagodnej bryzy po tymczasowy tryb Turbo Boost. Aby obsługa urządzenia w ogóle nie była męcząca przy długiej pracy, posiada ono wymienne rolki prowadzące, które zwiększają wydajność i łatwość obsługi. Zestaw nie zawiera baterii.