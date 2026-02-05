Kärcher BLV 18-200 - Odkurzacz do liści akumulatorowy (Wersja bez akumulatora i ładowarki)

Bezprzewodowy odkurzacz do liści na akumulator Kärcher BLV 18-200 to idealne narzędzie dla każdego ogrodu. Kärcher BLV 18-200 posiada również funkcję wydmuchu, dzięki czemu sprawdzi się również jako dmuchawa do liści. Dodatkowo funkcja mulczowania pozwoli na rozdrobnienie zebranych liści, a Turbo Boost pomoże zwiększyć moc, kiedy zajdzie taka potrzeba. Kärcher BLV 18-200 to wszechstronny odkurzacz ogrodowy, który poradzi sobie z każdym zadaniem. Wersja nie zawiera akumulatora i ładowarki.

Liście spadają nie tylko jesienią. Wiosną i latem drzewa owocowe kwitną, a liście z kwitnących kwiatów i innej przekwitającej zieleni spadają na trawniki, ścieżki i tarasy. Istnieje urządzenie, które może sprawić, że praktycznie każde zadanie stanie się mniej uciążliwe: odkurzacz ogrodowy BLV 18-200. Poręczne urządzenie z oburęcznym uchwytem dla optymalnego rozkładu masy zbiera nawet mokre liście z trudno dostępnych kątów. Funkcjonalne urządzenie 3 w 1 z dużym workiem jest obsługiwane za pomocą dźwigni wyboru, co umożliwia jednoczesne korzystanie z funkcji odkurzania i wydmuchu. Dzięki zmiennej regulacji prędkości idealną prędkość powietrza można dostosować do wymaganego efektu czyszczenia, od łagodnej bryzy po tymczasowy tryb Turbo Boost. Aby obsługa urządzenia w ogóle nie była męcząca przy długiej pracy, posiada ono wymienne rolki prowadzące, które zwiększają wydajność i łatwość obsługi. Zestaw nie zawiera baterii.

Cechy i zalety
Zapewnia tymczasowe zwiększenie mocy dla funkcji odkurzania i dmuchawy.
Umożliwia ciągłe dostosowywanie prędkości w zależności od zadania.
Płynna regulacja pomiędzy odkurzaniem a nadmuchem, z możliwością wykorzystania ich jednocześnie.
Uchwyt oburęczny
  • Zapewnia idealny rozkład masy i łatwą obsługę.
Odpinane rolki prowadzące
  • Sprawia, że praca staje się prostsza i wydajniejsza jednocześnie.
Pojemność worka 45 litrów
  • Gwarantuje nieprzerwaną pracę przez długi czas.
Silnik bezszczotkowy
  • Dłuższy czas pracy i większa żywotność urządzenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Napęd Silnik bezszczotkowy
Przycisk Turbo Boost tak
Regulacja prędkości tak
Poziom hałasu podczas pracy (dB(A)) 107
Prędkość w trybie wydmuchu (km/h) maks. 200
Prędkość w trybie odsysania (km/h) maks. 130
Pojemność worka (l) 45
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Wydajność na jednym ładowaniu - Tryb wydmuchu (m²) maks. 425 (2,5 Ah) / maks. 850 (5,0 Ah)
Wydajność na jednym ładowaniu - Tryb odsysania (l) maks. 45 (2,5 Ah) / maks. 90 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 15 (2,5 Ah) / maks. 30 (5,0 Ah)
Kolor czarny
Waga bez akcesoriów (kg) 3,5
Waga z opakowaniem (kg) 5,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1243 x 171 x 376

Zakres dostawy

  • Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Pojemnik na trawę
  • Odpinane rolki prowadzące
  • Pasek na ramię
Zastosowania
  • Porządkowanie liści wokół domu
  • Usuwanie fragmentów przycinanych krzewów i żywopłotu
  • Ścieżki wokół domu
  • Teren wokół domu i ogród
