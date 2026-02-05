Kärcher BLV 18-200 - Odkurzacz do liści akumulatorowy (Wersja bez akumulatora i ładowarki)
Bezprzewodowy odkurzacz do liści na akumulator Kärcher BLV 18-200 to idealne narzędzie dla każdego ogrodu. Kärcher BLV 18-200 posiada również funkcję wydmuchu, dzięki czemu sprawdzi się również jako dmuchawa do liści. Dodatkowo funkcja mulczowania pozwoli na rozdrobnienie zebranych liści, a Turbo Boost pomoże zwiększyć moc, kiedy zajdzie taka potrzeba. Kärcher BLV 18-200 to wszechstronny odkurzacz ogrodowy, który poradzi sobie z każdym zadaniem. Wersja nie zawiera akumulatora i ładowarki.
Liście spadają nie tylko jesienią. Wiosną i latem drzewa owocowe kwitną, a liście z kwitnących kwiatów i innej przekwitającej zieleni spadają na trawniki, ścieżki i tarasy. Istnieje urządzenie, które może sprawić, że praktycznie każde zadanie stanie się mniej uciążliwe: odkurzacz ogrodowy BLV 18-200. Poręczne urządzenie z oburęcznym uchwytem dla optymalnego rozkładu masy zbiera nawet mokre liście z trudno dostępnych kątów. Funkcjonalne urządzenie 3 w 1 z dużym workiem jest obsługiwane za pomocą dźwigni wyboru, co umożliwia jednoczesne korzystanie z funkcji odkurzania i wydmuchu. Dzięki zmiennej regulacji prędkości idealną prędkość powietrza można dostosować do wymaganego efektu czyszczenia, od łagodnej bryzy po tymczasowy tryb Turbo Boost. Aby obsługa urządzenia w ogóle nie była męcząca przy długiej pracy, posiada ono wymienne rolki prowadzące, które zwiększają wydajność i łatwość obsługi. Zestaw nie zawiera baterii.
Cechy i zalety
Turbo BoostZapewnia tymczasowe zwiększenie mocy dla funkcji odkurzania i dmuchawy.
Regulacja prędkościUmożliwia ciągłe dostosowywanie prędkości w zależności od zadania.
Dźwignia do wyboru zastosowańPłynna regulacja pomiędzy odkurzaniem a nadmuchem, z możliwością wykorzystania ich jednocześnie.
Uchwyt oburęczny
- Zapewnia idealny rozkład masy i łatwą obsługę.
Odpinane rolki prowadzące
- Sprawia, że praca staje się prostsza i wydajniejsza jednocześnie.
Pojemność worka 45 litrów
- Gwarantuje nieprzerwaną pracę przez długi czas.
Silnik bezszczotkowy
- Dłuższy czas pracy i większa żywotność urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Napęd
|Silnik bezszczotkowy
|Przycisk Turbo Boost
|tak
|Regulacja prędkości
|tak
|Poziom hałasu podczas pracy (dB(A))
|107
|Prędkość w trybie wydmuchu (km/h)
|maks. 200
|Prędkość w trybie odsysania (km/h)
|maks. 130
|Pojemność worka (l)
|45
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność na jednym ładowaniu - Tryb wydmuchu (m²)
|maks. 425 (2,5 Ah) / maks. 850 (5,0 Ah)
|Wydajność na jednym ładowaniu - Tryb odsysania (l)
|maks. 45 (2,5 Ah) / maks. 90 (5,0 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 15 (2,5 Ah) / maks. 30 (5,0 Ah)
|Kolor
|czarny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|3,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1243 x 171 x 376
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Pojemnik na trawę
- Odpinane rolki prowadzące
- Pasek na ramię
Wideo
Zastosowania
- Porządkowanie liści wokół domu
- Usuwanie fragmentów przycinanych krzewów i żywopłotu
- Ścieżki wokół domu
- Teren wokół domu i ogród
